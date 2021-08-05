Суд начал оглашение приговора Майклу Kалви. Его признали виновным в растрате 2,5 млрд руб.

Дело Baring Vostok, начавшееся в 2019 г. с задержания предпринимателя Майкла Калви и его партнеров, приближается к кульминации. Сейчас основная интрига разворачивается вокруг наказания.

В четверг, 5 августа, суд признал Майкла Калви и его партнеров по фонду Baring Vostok виновными по уголовнуму делу в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Мещанский районный суд установил, что фигуранты уголовного дела совершили растрату в особо крупном размере. Какое наказание будет избрано для обвиняемых, суд объявит позднее. Ранее прокуратура запросила для фигурантов условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4-5 лет условно для его коллег. В 2020 г. Baring Vostok удовлетворила требования банка о возмещении ущерба, вернув «Восточному» 2,5 млрд руб., что было признано смягчающим обстоятельством в вынесении приговора.

Напомним, создатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Kалви и шесть его коллег были задержаны в Москве в 2019 г. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 г. возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро, напоминает РБК. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.

Свою вину они не признали.

Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», называл задержание Калви «позором для всего финансового и инвестиционного рынка России».

Майкл Калви приехал в Россию еще молодым, в начале 90-х, работая в иностранном банке, и стоял у самых истоков формирования российского финансового рынка, когда только начали появляться первые частные компании и вообще рынок акций в России. Майкл Калви дал деньги «Яндексу», но не мешал им, не вмешивался в бизнес, давал развиваться, верил в успех и успех пришел. Многие могли бы счесть такой успех достаточным и разойтись, разделив прибыль. Но не Майкл Калви и Baring. Они стали собирать новые фонды и продолжили инвестировать свои деньги в российские проекты. Сегодня их портфель состоит из инвестиций в 80 различных проектов. И только в России. Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках.

Калви и бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева отпустили под домашний арест в апреле 2019 г., а в августе — гражданина Франции, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. В 2020 г. в финансовых кругах считалось, что дело близится к завершению. Перспектив у уголовного преследования не было, вопрос заключался только в том, в какой срок и как заканчивать процесс, сообщал DK.RU.

О пересмотре дела просил президент Сбербанка Герман Греф, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев и другие. Об аресте Калви высказывался и президент России Владимир Путин: он поддержал позицию следствия.