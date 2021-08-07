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Финал дела Baring Vostok: Майкл Калви приговорен к 5,5 годам колонии условно

Финал дела Baring Vostok: Майкл Калви приговорен к 5,5 годам колонии условно
Автор фото: Гавриил Григоров. Иллюстрация: ТАСС

Мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный» надуманными. Другим фигурантам дела также назначены условные сроки.

#НОВОСТИ

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор огласили в пятницу, 6 августа, поздно вечером. Заседание вела судья Анна Сокова.

Партнерам Калви также назначены условные сроки. Операционного партнера фонда Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 годам условно, директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина — к 5 годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к 4,5 годам условно, экс-гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова — к 4 годам условно, бывшего главу банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к 4 годам условно, экс-предправления банка Алексея Кордичева — к 3,5 годам условно.

Суд Москвы счел доводы Майкла Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам, отмечает газета «Известия».

Также суд снял арест с имущества Калви.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 г. В 2020 г. Baring Vostok удовлетворила требования банка о возмещении ущерба, вернув «Восточному» 2,5 млрд руб., что было признано смягчающим обстоятельством в вынесении приговора. Прокуратура запрашивала для всех фигурантов условные сроки.

Ранее DK.RU подробно рассказывал об этом деле. Оглашение приговора началось в четверг, 5 августа.

Автор: Андрей Широков
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