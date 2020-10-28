Конец громкого корпоративного спора: Baring Vostok и Аветисян достигли мирового соглашения

При этом основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять сотрудников фонда более 1,5 лет находятся под арестом по уголовному делу, и им едва ли вынесут оправдательный приговор.

Акционеры банка «Восточный» — инвестфонд Baring Vostok и компания Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору, согласно которому откажутся от всех исков друг к другу. Об этом пишет РБК со ссылкой на совместное заявление сторон. Процесс отзыва исков из российских, зарубежных и третейских судов может занять порядка двух месяцев.

Ранее банк «Восточный» сообщил о достижении договоренности с «Первым Коллекторским бюро», в рамках которого ПКБ перечислит банку 2,545 млрд руб. Взамен, в связи с урегулированием требований, банк откажется от гражданского иска.

При этом урегулирование споров между акционерами не касается уголовного дела против топ-менеджеров фонда, по которому проходит в том числе основатель Baring Vostok Майкл Калви, подчеркнули стороны.

Всего по делу Baring Vostok было задержано шесть человек в середине февраля 2019 г. По версии следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный», акционером которого являлся Baring Vostok, около 2,5 млрд руб.

Майкла Калви и бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева отпустили под домашний арест в апреле 2019 г., в августе — гражданина Франции, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. В феврале 2020 г. под домашний арест до 12 апреля перевели еще трех фигурантов дела: партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. и бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева отпустили под домашний арест в апреле 2019 г., в августе — гражданина Франции, партнера фонда по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля. В феврале 2020 г. под домашний арест до 12 апреляеще трех фигурантов дела: партнера инвестфонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.

Еще до заключения мирового соглашения стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Калви. В пресс-службе Baring Vostok сообщили, что компания не согласна с решением: «у уголовного дела нет никаких оснований, оно не должно было идти в суд, а закрыто за отсутствием состава преступления».

При этом силовики и сторонники жесткой линии поведения в Кремле сопротивляются вынесению оправдательного приговора по делу Калви, писала газета Financial Times. Это бы означало, что кому-то «пришлось бы объяснять Путину, что все дело было ошибкой, но никто не хочет этого делать», — говорил один из источников издания.