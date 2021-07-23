Водопровод и канализация к Универсиаде обойдутся Екатеринбургу в 809 млн руб.

МУП «Водоканал» уже занял более 500 млн руб. на строительство сетей. Организация повторно ищет подрядчика на выполнение этих работ. Ранее объявленный конкурс был отменен.

Подрядчик должен в течение двух лет проложить коммуникации для Дворца водных видов спорта, общежития Деревни Универсиады, медицинского центра в районе «Новокольцовском», общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории Деревни Универсиады. Речь идет о строительстве 26 объектов. Максимальная начальная стоимость контракта — 809 млн руб.

508 млн руб. на строительство сетей МУП «Водоканал» занял в банке «Санкт-Петербург». Организация рассчитывает, что оставшуюся сумму получит в качестве платы за подключение спортивных объектов.

«Водоканал» объявил тендер на выполнение работ по строительству сетей Универсиады повторно. Первый тендер сняли с размещения из-за замечаний госэкспертизы к проектной документации. В настоящий момент они устранены.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа, итоги будут подведены 12 августа.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет в августе 2023 г. В течение 12 дней спортсмены более чем из 150 стран мира будут бороться за званием лучших в 18 спортивных дисциплинах.

Многие относятся к Универсиаде скептически, считая, что она нужна только губернатору Свердловской области как пиар-проект.

Это не так, — считает глава ГК «Арсенал» и BROZEX Вячеслав Брозовский.

Стройка подтянет за собой все отрасли: металлургов, трубопрокатчиков, производителей электрики и арматуры, щебня и стройматериалов. Все эти игроки присутствуют на региональном рынке, и они будут загружены, а люди — обеспечены рабочими местами и зарплатой. В результате все получат экономический эффект. Я понимаю, что наследие Универсиады ляжет бременем на бюджет региона. Но эту проблему можно решить назначением компетентного топ-менеджмента, — подчеркивает он.

Напомним, в июне мэрия Екатеринбурга решила передать организаторам Универсиады следующие объекты для проведения соревнований:

МАУ «СОК «Калининец»;

бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;

крытый каток МБУ СШ «Юность» ;

; бассейн школы «Юность»;

МАУ «ФОК «Соболь» ;

; Театр юного зрителя.

Первые пять объектов, видимо, станут тренировочными площадками для команд, ведь для соревнований готовят более масштабные комплексы.

Ранее DK.RU рассказывал о том, как идет строительство Деревни Универсиады. Под Екатеринбургом возводят не только спортивные объекты, но и жилой район Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура.

Частично средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики город получил около 10 млрд руб.