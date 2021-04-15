Деньги уже в пути. Федерация выделила Екатеринбургу миллиарды рублей на Универсиаду

Около 10 млрд руб. направило правительство России в рамках софинансирования строительства двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики.

Премьер министр России Михаил Мишустин провел сегодня заседание кабмина, по итогам которого и сделал заявление о выделении средств Екатеринбургу.

По поручению президента правительство продолжает подготовку к проведению 32-й Всемирной летней Универсиады 2023 г. Она пройдет в Екатеринбурге. Сегодня правительство направит почти 10 млрд руб. на софинансирование строительства дворца водных видов спорта и центра художественной и эстетической гимнастики, — заявил Мишустин.

Глава правительства также отметил, что к августу 2023 г., когда в Екатеринбурге пройдут студенческие игры, потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов.

Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей. Отмечу, что в в предыдущие разы, когда Россия принимала международные турниры, спортсмены и туристы оставались довольны качеством организации, — такой комментарий дал премьер.

Напомним, Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. В недавнем интервью DK.RU губернатор Евгений Куйвашев назвал это событие одним из драйверов развития региона.

Растут популярность и узнаваемость Среднего Урала, и это расширяет наши возможности по привлечению новых инвестиций в регион. Кроме того, и сами мероприятия становятся знаковыми для жителей Свердловской области. Вспомните матчи чемпионата мира по футболу на «Екатеринбург Арене». Это был настоящий спортивный праздник для всех. Именно поэтому мы боролись за право принять в 2023 г. Всемирные студенческие игры. Подготовка к ним — безусловно, сложный многоуровневый процесс, но мы рассчитываем на хороший эффект, — высказал своем мнение глава региона.

Напомним, на подготовку спортивной, транспортной и общегородской инфраструктуры к проведению Универсиады потребуется в общей сложности 64,72 млрд руб. Большую часть средств — 34 млрд руб. — должен выделить областной бюджет, еще 1,6 млрд руб. — городская казна. Из федерального бюджета ожидалось 9 млрд руб. Около 18 млрд руб. — средства из внебюджетных источников.

Как писал DK.RU, в мае 2020-го правительство РФ подписало распоряжение, назначившее единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023 АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского). Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ. Одним из первых привлеченных подрядчиков стала «Группа ЛСР»: в начале августа прошлого года компания подписала договор с генподрядчиком объектов Универсиады-2023 на строительство общежитий для спортсменов. Следом контракт подписал еще один региональный строительный гигант: «Атомстройкомплекс» возведет Дворец водных видов спорта.