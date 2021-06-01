ТЮЗ, стадионы и бассейны. Мэрия решила, какие городские объекты отдаст Универсиаде

В безвозмездное временное пользование участникам соревнований передадут шесть городских объектов. Там будут проходить тренировки и культурные мероприятия.

Мэрия Екатеринбурга решила, какие объекты будут переданы организаторам Универсиады для проведения соревнований. Как сообщает ЕАН, список муниципального имущества уже внесен в гордуму, всего в нем шесть пунктов, это:

МАУ «СОК «Калининец»;

бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;

крытый каток МБУ СШ «Юность» ;

; бассейн школы «Юность»;

МАУ «ФОК «Соболь» ;

; Театр юного зрителя.

Первые пять объектов, видимо, станут тренировочными площадками для команд, ведь для соревнований готовят более масштабные комплексы. Напомним, для соревнований в водных видах спорта в Деревне Универсиады сейчас сооружается специальный Дворец водных видов спорта, соответствующий стандартам, по которым можно проводить мероприятия международного уровня.

В Театре юного зрителя, судя по всему, будет проходить культурная программа для участников соревнований и гостей города.

Городские активы предполагается безвозмездно и без торгов передать автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». В документе прописано, в какие именно дни они будут заняты.

Авторы проекта заявили, что документ прошел внутреннюю антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено. Курировать этот вопрос в думе будет комиссия по муниципальной собственности Михаила Вечкензина.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет в августе 2023 года. В течение 12 дней спортсмены более чем из 150 стран мира будут бороться за званием лучших в 18 спортивных дисциплинах.

Ранее DK.RU писал о том, как идет строительство Деревни Универсиады. Под Екатеринбургом возводят не только спортивные объекты, но и жилой район Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура.

Средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительства двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики — выделено около 10 млрд руб.