«Возведение Деревни Универсиады — это принципиально новый подход к освоению территории»

«Есть прецеденты, когда стройка спортивных объектов оборачивалась появлением «белых слонов». Но давайте посмотрим на площадку Универсиады. Здесь нет ни одного сооружения, которое будет простаивать».

«Идем в графике, без сенсаций и потрясений», — говорит Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», о ходе строительства объектов Деревни Универсиады. Компания занимается не только возведением сооружений к спортивному событию, но и строительством жилого района Новокольцовский, в который позже впишется вся созданная инфраструктура. О наследии, которое оставит после себя Универсиада, и хозяйском подходе к стройке Тимур Уфимцев рассказал DK.RU.

На какой стадии готовности сейчас находятся объекты Деревни Универсиады: Дворец водных видов спорта, общежития для спортсменов, общественный и медицинский центры и пр. Какой пул работ планируется завершить к концу 2021 года?

— Степень готовности — понятие условное. Есть технологически более сложные объекты. Например, Дворец водных видов спорта. Его строительство идет быстрее, чем возведение общежитий, но все работы сведутся к единому знаменателю к началу 2023 года. Мы просто не можем позволить себе, чтобы отдельные инфраструктурные объекты спортивного городка простаивали. Диверсификация стройки необходима, чтобы объекты не надо было впустую снабжать энергоресурсами и тратить дополнительные средства на их охрану.

Простой объекта — это не по-хозяйски. Мы не можем позволить себе построить общежитие, оснастить его всем необходимым по госконтракту, а потом закрыть на год или полгода.

Даже во время поездки по Кольцовскому тракту можно заметить, что Деревня Универсиады растет, развивается. Идем в графике, без сенсаций и потрясений.

На опыте Чемпионата мира по футболу вы научились заранее планировать будущее использование построенных объектов после глобальных событий. Точно ли наследие Универсиады будет востребовано горожанами в полном объеме? Как и кем будут использоваться объекты, построенные компанией «Синара-Девелопмент»?

— В мировой практике действительно есть прецеденты, когда строительство больших спортивных объектов оборачивалось появлением так называемых «белых слонов» — площадок, оказавшихся фактически бесполезными для инвестора, при этом их содержание обходится «в копеечку». Но давайте посмотрим на площадку Универсиады. Здесь нет ни одного сооружения, которое в перспективе может простаивать без дела: общежития для атлетов будут переданы на баланс УрФУ — там будут жить студенты университета.

Дворец водных видов спорта перейдет на баланс Министерства спорта Свердловской области и закроет потребность в «большой воде». Сейчас в Екатеринбурге есть два бассейна олимпийского размера, но им не хватает инфраструктуры для того, чтобы там можно было проводить международные соревнования — я говорю о местах для зрителей, журналистов, комментаторских пунктах. Во Дворце водных видов спорта будет две большие чаши по 50 метров, современное оборудование, все необходимое для соревнований, которые смогут наблюдать более 5000 зрителей, а также в комплексе будет прыжковый бассейн на 25 метров глубиной 5 метров. Кроме этого, мы сразу предусмотрели строительство детского бассейна — так Дворец станет семейным.

В общественно-деловом центре во время Универсиады разместятся центр приветствия и аккредитации, офисы для делегаций, центр обработки данных, центральный пункт безопасности. После игр он будет передан УрФУ, там появятся учебные аудитории, лаборатории, конференц-зал и библиотека, а также современный комбинат питания, который сможет обслуживать и другие столовые вуза. Медицинский центр поступит в ведение Министерства здравоохранения Свердловской области. На базе медучреждения планируется открыть не только общую поликлинику для будущего района Новокольцовский, но и узкую практику — прием онкобольных или отделение эндокринологии. Здесь же развернутся обучающие и исследовательские программы медицинских направлений университета.

Никто не будет строить огромные спортивные объекты для Олимпиады или Универсиады ради недели соревнований. Компании, которые берутся за такие мега-стройки, возводят их ради богатого наследия, ради экономического благополучия и развития региона.

Вы затронули тему строительства микрорайона Новокольцовский. Как будут интегрированы между собой жилье и спортивные объекты?

— Объекты, которые возводит «Синара-Девелопмент» к Универсиаде, станут полноценной частью нового района. Это принципиально новый подход к стройке. Как правило, девелопер сначала возводит дома, которые позже обрастают необходимой инфраструктурой. В нашем случае все наоборот. Будущие жители этого района будут пользоваться уже готовыми подъездными путями и инженерными сооружениями, смогут посещать мероприятия в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо», заниматься во Дворце водных видов спорта, пользоваться услугами поликлиники.

Главная задача, которую ставит перед собой «Синара-Девелопмент» при строительстве Новокольцовского — обеспечить его жителей всем необходимым, чтобы максимально сократить маятниковую миграцию, и пока картина складывается.

К теме развития дорожной сети: как изменятся маршруты городского общественного транспорта в связи с появлением нового района?

— Географически Новокольцовский расположен очень выгодно. К району есть несколько удобных подъездов, поэтому в первую очередь в рамках подготовки к Универсиаде улучшается качество автомобильных дорог общего пользования.

Работы впереди очень много. Надо понимать, что за развитие сети общественного транспорта отвечают городские власти. Вопрос находится в активной стадии обсуждения. Прорабатывается вопрос трассировки и строительства линии городской электрички — северный обход. Также совместно с КБ «Стрелка» обсуждается возможность обустройства трамвайной линии — южный обход. Любое из этих решений еще лучше «разошьет» транспортный вопрос. Хотя объективно — Новокольцовский, в сравнении с другими КОТами (комплексное освоение территории, — прим. ред) Екатеринбурга, и сегодня с точки зрения транспортной доступности находится значительно в более выгодном положении.

Каким в итоге станет Новокольцовский?

— Это будет большой район, расположенный на 600 Га земли, 200 из них будет отдано под жилищное строительство, еще 250 — под технопарк с экологичными производствами и общественно–деловую застройку. Мы занимаемся комплексным освоением территории, стремимся сделать так, чтобы у жителей будущего района были рабочие места и вся необходимая инженерная и бизнес-инфраструктура.

Сколько подрядчиков работает на стройке Универсиады?

— Сейчас на площадке работает около 50 подрядных организаций, это отнюдь не стационарная цифра, их количество все время меняется по мере реализации того или иного этапа строительства, в зависимости от задач подключаются специализированные организации. Уверен, что для каждого из подрядчиков причастность к возведению объектов Универсиады станет поводом для гордости за общую победу.

Какие новые компетенции появится у «Синара-Девелопмент» после возведения объектов к Универсиаде? Будут ли они применимы в будущем?

— Каждый инфраструктурный объект в нашем портфолио позволяет компании все лучше и лучше оттачивать навыки реализации проектов частно-государственного партнерства. Эти компетенции очень востребованы в силу разных причин. Во-первых, это, как правило, масштабные объекты, в возведении которых участвует большое число субподрядчиков. Их нужно грамотно координировать, обеспечивать фронтом работ и финансировать.