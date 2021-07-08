Вячеслав Брозовский: «Если через 15 лет буду в строю, построю малоэтажный город»

Как работать с форматом ГЧП, почему строительное сообщество оценило Марата Хуснуллина, а Универсиада — это не пиар-проект, а реальный драйвер экономики региона? — Вячеслав Брозовский на DK.RU.

Вячеслав Брозовский, глава ГК «Арсенал» и BROZEX, стал победителем проекта «Главные в стройке», учрежденного DK.RU и СРО «Уральское объединение строителей». Читатели портала назвали его самым эффективным руководителем отрасли. Во время церемонии награждения мы спросили, почему Вячеслав упорно строит малоэтажное жилье, и что думает об утверждении: «строители — главные бенефициары пандемии».

Мечтаю построить малоэтажный город

— Я давно разочаровался в высотном строительстве, особенно в городах-спутниках Екатеринбурга. В таких домах каждый сам по себе, отношения между соседями не завязываются. Зайдите в любую новую 16-этажку через полгода после заселения — и увидите надписи на стенах, битые стекла и прочие следы вандализма.

В малоэтажных домах жильцы знают друг друга и больше заботятся о своем «микрокосмосе». Я убедился в этом на примере «Уют-Сити» (малоэтажный жилой комплекс в Березовском, состоит из трех- и четырехэтажных домов — Прим. ред.): на стенах висят картины, на подоконниках стоят цветы. Это инициатива самих жителей! У людей иной подход, иная философия: мое не только в квартире, но и за дверью.

Сейчас «Уют-Сити» вырос в целый микрорайон. Если через 15 лет я буду в строю, обязательно построю целый город.

Среду надо формировать на перспективу

— Я разбираюсь в вопросах инфраструктуры возможно лучше многих, потому что я не только бизнесмен: я был мэром Березовского, многое изучил и понял на этом посту.

Цикл жизни района составляет 100 лет. Поэтому при проектировании нельзя опираться только на сегодняшние потребности. Необходимо мыслить шире — на перспективу. Например, в моменте детей для заполнения детских садов может быть недостаточно. Но лучше построить их сразу, чем через 5-10 лет оказаться в ситуации тотальной нехватки мест.

Мы построили в «Уют-Сити» муниципальный детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, церковь. Завершаем торговый комплекс «ДомоСтрой». В планах — школа, ледовая арена, 25-метровый бассейн и универсальный трехэтажный торговый центр. Когда все это будет, микрорайон станет идеально комфортным для жизни.

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О строительстве школы в формате ГЧП

— Мы собираемся построить в «Уют-Сити» общеобразовательную школу на 825 учеников с использованием механизма государственно-частного партнерства. Компания вложит в проект 20%, 80% — банковское финансирование. Мы приступили к проработке этого проекта почти четыре года назад. И все это время пытаемся согласовать схему взаимодействия с региональным Минфином. Последнее условие — ГК «Арсенал» должна не только построить школу, но и обеспечить часть учебного процесса. Странное условие, но нам не привыкать: мы уже построили в Березовском клинику в партнерстве с государством: 80% принадлежит родине, 20% — ГК «Арсенал». Мы развернули там свой амбулаторий — все получилось.

Уверен, что и со школой, и с организацией учебного процесса справимся. Интересно, не боится ли Минобразования конкуренции: вдруг мы сделаем это лучше них. Достойные примеры есть — гимназия № 212 в Екатеринбурге, учредителем которой является Андрей Козицын.

Замечу, схема взаимодействия бизнеса, властей и банка по ГЧП в этом проекте отрабатывается с нуля. В перспективе ее можно будет тиражировать, и другим компаниям станет проще участвовать в таких проектах.

О заместителе председателя правительства РФ Марате Хуснуллине

— Всего за девять месяцев на посту (Марат Хуснуллин назначен на должность в конце января 2020 г. — Прим. ред.) он сделал для нашей отрасли больше, чем его предшественники за годы: «поднял» строительную отрасль и пробил вопрос льготной ипотеки. Всем сделал хорошо — и нам, и покупателям. Благодаря программе [льготной ипотеки], приобретая квартиру за 3,5 млн руб., люди могли снизить переплату за 20-летний кредит вдвое — с 4-х до 2-х млн руб.

Эта инициатива (как и ряд других) шла «снизу» и транслировалась властям через СРО. Мы много раз обращались в профильный комитет Госдумы, но ни разу не получали адекватного решения проблемы, пока не появился Хуснуллин. С его приходом мы видим громадный прорыв в законотворческой деятельности.

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Строители — бенефициары пандемии

— Да. По большому счету мы никогда не зарабатывали, как сейчас. Но все строители и девелоперы — российские компании, и платят налоги здесь, в том числе «разгоняя» региональные бюджеты. Рубль, вложенный в строительную отрасль, считается к семи, поскольку мы обеспечиваем загрузку мощностей (и заработок) металлургов, производителей цемента и компаний из других отраслей.

О дефиците трудовых мигрантов на стройках

— ГК «Арсенал» не привлекает мигрантов на свои объекты. Я очень толерантен к жителям среднеазиатских республик, приезжающим сюда работать, хотя бы потому, что они не выпивают. Но так в компании сложилось «исторически»: мой предшественник принципиально не брал их на работу.

Когда из-за локдауна на строительном рынке начался коллапс с кадрами из стран СНГ, поначалу мы не испытали никаких сложностей. Однако эта ситуация негативно отразилась и на нашей компании: рынок трудовых ресурсов разогрелся, расценки на рабочие руки взлетели на 50% — это много даже на фоне инфляция и роста стоимости строительных материалов.

Наша компания также работает на «северах». Там произошла серьезная разбалансировка рынка труда: выпал огромный пласт людей, выполнявших физически тяжелую работу, как квалифицированную, так и не квалифицированную.

Не важно, как вы относитесь к трудовым мигрантам, нанимаете ли их на работу, дисбаланс трудовых ресурсов бьет по всем. Я однозначно «за» открытую миграционную политику, потому что иначе встают проекты.

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Универсиада — больше, чем пиар-проект

— Многие относятся к Универсиаде скептически, даже критически, считая, что она нужна только губернатору Свердловской области как пиар-проект. Это не так. Стройка подтянет за собой все отрасли: металлургов, трубопрокатчиков, производителей электрики и арматуры, щебня и стройматериалов. Все эти игроки присутствуют на региональном рынке, и они будут загружены, а люди — обеспечены рабочими местами и зарплатой. В результате все получат экономический эффект.

Я понимаю, что наследие Универсиады ляжет бременем на бюджет региона. Но эту проблему можно решить назначением компетентного топ-менеджмента. Посмотрите на МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: несмотря на пандемию, запреты и ограничения на проведение массовых мероприятий, он работает. Там проходят выставки, соревнования, даже спортивные занятия для детей. Это пример грамотного менеджмента.

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