«Недостатки обратили в преимущества». Как маленькая птицефабрика выживает среди гигантов

70 млн яиц в год производит «Ирбитская птицефабрика». Это в 10,5 раз меньше, чем флагманы отрасли, поясняют на предприятии. «Но при этом у нас есть узнаваемый бренд, покупатели нас любят».

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале», который мы начали в прошлом году в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Все материалы спецпроекта посвящены уральским компаниям, которые несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные — вкладывают в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

Птицефабрика «Ирбитская» в этом июне отметила 60-летие. Как и многие предприятия сельхозотрасли, крепкое в советские годы хозяйство в 1990-е пришло в упадок, а несколько лет назад получило новую жизнь — на фабрике сменился собственник и появилась неравнодушная команда управленцев.

Если бы сейчас предложили «влезть» в эту отрасль — пожалуй, отказался бы. В нашей стране развивать сельское хозяйство тяжело, — говорит собственник птицефабрики Алексей Сорокин. — Но раз уж взялся за дело, надо его делать хорошо. Тем более что поддержку у государства найти можно.

Сегодня яйцо «Ирбитское» продается во всех крупных торговых сетях, представленных в регионе — «Верный», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан», «Яблоко»… Но в 2014 г., когда Алексей Сорокин стал основным собственником птицефабрики, за пределами Ирбита о ней почти и не знали.

В основном мы продавали оптом яйцо в соседнюю Тюменскую область, без какого-либо бренда. Было еще несколько фирменных магазинов в Ирбите — на этом все, — рассказывает управляющий директор птицефабрики Юрий Вундер. — Но мы решили, что раз мы работаем в Свердловской области, то и развиваться надо в этом регионе.

После анализа рынка стало понятно: при таком уровне развития фабрики конкурировать с другими производителями яиц «Ирбитской» сложно: птицефабрика маленькая, себестоимость продукции довольно высока.

Яйцо такой продукт: сети требуют от него только хорошую цену. Мы пытались вместе с представителями розницы поискать такие варианты, когда им будет продавать наше яйцо выгодно. Были разные предложения: делать СТМ (собственная торговая марка, прим.ред.) для сетей, делать фермерское яйцо. И какое-то время мы так работали. Однако в 2018 г. приняли решение развивать собственный бренд и обратить наши недостатки — удаленность от центра, небольшой размер производства — в преимущества, — вспоминает Алексей Сорокин.

Территория птицефабрики нрасчитывает 25 га. На этой площади расположено более десятка корпусов, предназначенных для содержания птицы, яйцесортировочный цех, склад, отстойник для помета. Наиболее старые корпуса, 1970-х гг. постройки, сегодня выведены из эксплуатации — идет модернизация площадки.

В Свердловской области есть свои флагманы производства яиц, которые в год выдают по 950 млн яиц. «Конкурировать с такими гигантами, имея производственную площадку советского образца, невозможно, поэтому мы взялись за модернизацию фабрики», — поясняет Юрий Вундер.

Чтобы реализовать инвестпроект, обратились в Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Мы были в числе первых клиентов Агентства — оно только-только начало работу. Сотрудники сразу сориентировали нас в госпрограммах, пояснили, на какую поддрежку мы можем рассчитывать, помогли с оформлением документов для льготного кредита, — рассказывают на фабрике.

Общую стоимость инвестпроекта оценили в 250 млн руб. Реализацию разбили на два этапа. Первые 125 млн руб. направили на реконструкцию двух корпусов — для ремолодняка (молодое поголовье птиц) и для взрослых кур-несушек.

Вообще модернизировать фабрику можно постоянно, — смеется Юрий Вундер, — технологии меняются быстро, а наша площадка довольно старая. Для полной модернизации надо как минимум 10 лет и более 300 млн руб. Мы решили действовать поэтапно. Два года назад приступили к реконструкции двух корпусов: перестроили здания, оснастили их современными лияниями подачи корма и воды, сбора яиц. Оба корпуса уже ввели в действие.

Попутно решали инвестзадачи поменьше: подвели к фабрике газ и запустили новую котельную, закупили автоматическую яйцесортировочную машину. Часть ненужных линий закрыли.

У нас был собственных кормоцех и цех убоя — сейчас от всего этого отказались. Выгоднее часть работ передать на аутсорсинг, чем самим нести эти затраты, — поясняет Юрий Вундер.

Реализация первого этапа инвестпроекта позволила фабрике на 30% увеличить производительность.

Как производят яйца

Чтобы посмотреть, в каких условиях живут куры, мы отправляемся на экскурсию.

Своего инкубатора у нас нет — мы закупаем цыплят и растим их в течение 90 дней в отдельном корпусе, — начинает экскурсию генеральный директор птицефабрики «Ирбитская» Геннадий Ляпунов.

За это время цыплятам делают все необходимые прививки, чтобы сформировать иммунитет, кормят соответствующим рационом. Через четыре месяца молдая курица начинает нести первые яйца. Сначала совсем мелкие — «троечку», потом «двойку», потом уже крупное яйцо, которое маркируется как С1 или С0. С каждой курицей работают 1,5-2 года

Это один из главных моих стимулов — возможность увидеть результат. От того, как цыпленок провел свои первые три месяца жизни, зависит, как курочка будет нестись. Если были какие-то ошибки, я это могу отследить и исправить на следующем потоке. В этом, к слову, одно из преимуществ маленькой фабрики: когда у тебя миллион кур в двадцати корпусах, ты вряд ли запомнишь факторы, которые могли повлиять на птицу, — говорит Геннадий Ляпунов.

«Только никаких вспышек — это стресс для несушек!», — предупреждают нас перед входом в птичник.

Свет — очень сильный раздражитель для птицы, — рассказывает Геннадий Ляпунов. — Новые корпуса оборудованы светодиодными лампами — так и курица видит, что кругом творится, и мы видим птицу, при этом еще и экономим электричество.

Двери в корпус открыть не так просто: в помещении стоит сильная вытяжка, которая обеспечивает создание микроклимата. «У кур нет потовых желез, и дать им в жару оптимальную температуру можно только за счет притока свежего воздуха», — поясняют работники фабрики. Эта же вытяжка обеспечивает удаление запаха — в корпусах, к нашему удивлениею, нет никакого неприятного запаха, с которым у многих ассоциируется птичник.

Все параметры — температура воздуха в помещении, где содержатся птицы, влажность, скорость воздухообмена — выставляются автоматически. Также автоматически идет подсчет яиц. За всем следит один оператор.

От нового корпуса до цеха сортировки идет лента автоматического яйцесбора — ее нам показывают с особой гордостью. На новом оборудовании повреждения яйца при транспортировке сведены к минимуму.

Куры у нас содержатся в клеточных батареях. Пол в них сделан из прочного, но нетвердого материала и устроен под наклоном. Как только курочка снесла яйцо, оно скатывается на ленту транспортера, укладывается в ячейку, затем поднимается в центральный яйцесбор и идет в яйцесортировочный цех, — рассказывает Геннадий Ляпунов.

В цехе яйца моются, сортируются по размеру и раскладываются в нужную упаковку.

Недавно проводили исследования. Выяснили, что потребители знают наш бренд, выделяют наш продукт на полках магазинов — говорят, вкусный. Одно время, когда мы искали свой путь развития, думали произвести ребрендинг. Но в итоге оставили как есть — «Яйцо «Ирбитское». Все-таки у этого района есть определенный имидж — экологически чистого, сельскохозяйственного. Конечно, в этом есть заслуга нашего «старшего» собрата по сельзохотрасли — молокозавода. Но вот то, что наше яйцо выбирают за вкус, — заслуга исключительно работников птицефабрики, — уверен собственник «Ирбитской» Алексей Сорокин.

Продолжение следует

На птицефабрике отмечают, что цена ирбитского яйца довольно высока — на некоторые марки доходит до 100 рублей за десяток. Однако снижать ее не намерены.

Сегодня цена — одна из составляющих нашего бренда. Да, яйцо дорогое, но покупатель, выбирая его, знает, что купит качественный продукт, — отмечает Юрий Вундер.

Кроме того, по его словам, снизить цену не получится в силу экономических причин: за последние полгода подорожали и корма, и упаковка, и стройматериалы, которые нужны фабрике для реализации второго этапа инвестпроекта — реконструкции еще двух корпусов для взрослых кур и оснащения их необходимым оборудованием.

В текущем году мы хотим также запустить газопоршневой электрогеренатор — то есть будем сами вырабатывать для себя энергию. Это позволит снизить коммунальные расходы процентов на 80%, — поясняет управляющий директор.

Второй этап инвестпроекта обойдется также в 125 млн руб.

Есть у компании определенные планы по выпуску новой продукции — с более высокой добавленной стоимостью.

Сейчас мы регистрируем новый вид продукции — «мытое яйцо». Это яйца, обработанные специальным составом, который гарантирует их чистоту. В первую очередь такой продукт предназначен для сегмента HoReCa. Сейчас, по СанПиН, весь общепит должен иметь специальные комнаты для хранения и обработки яиц — чтобы исключить занесение инфекции типа сальмонелеза, который живет на оболочке яйца. Мы же намерены поставлять обработанные яйца, которые можно сразу использовать в готовку, — делится планами Юрий Вундер.

Для запуска нового продукта потребуется закупать оборудование.

С одной стороны, это дополнительные затраты. С другой — это развитие, а любое развитие влечет за собой появление новых рабочих мест. Сейчас у нас в штате 90 человек. В будущем мы планируем расширение. Для такого небольшого района, как Ирбитский, даже 10 рабочих мест — это хорошо. Так что наше развитие в итоге положительно сказывается на всех, — резюмирует собственник фабрики.

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