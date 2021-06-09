«Заработаем даже на навозе». Под Екатеринбургом строится инновационный агрокомплекс

Инвестпроект на 564,5 млн руб. реализуют на Балтыме. К 2030 г. здесь появится агрокластер, куда войдут молочная ферма, логистический комплекс и даже своя генерация — энергию хотят получать из навоза.

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале», который мы начали в прошлом году в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Все материалы спецпроекта будут посвящены уральским компаниям, которые несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные — вкладывают в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

В новой серии спецпроекта — не совсем типичное для Среднего Урала производство. В нашем регионе больше привыкли к инвестициям в сферу металлургии, машиностроения, деревообработки. Сельскохозяйственные инвестпроекты, да еще у малого бизнеса, пока редкость, но они есть. Живой пример — Балтымский агрокомплекс.

Из истории в современность

Сельскохозяйственное предприятие на территории Балтыма существует еще с советских времен: в начале 1930-х здесь был образован совхоз, который поставлял в магазины практически весь спектр сельхозпродукции — от овощей до мяса. В совхозе были свои поля, молочная ферма, свинокомплекс, птицефабрика.

В 90-е это хозяйство стало вдруг никому не нужным: тогда большинство старалось вложиться в переработку недр — это давало быстрые и хорошие деньги. К 2005 г., когда я решил выкупить совхоз, у него было многомиллиардные долги, а из всего комплекса более-менее функционировала только молочная ферма, — вспоминает председатель совета директоров «Балтымского агрокомплекса» Евгений Кремко.

На восстановление хозяйства новые собственники потратили без малого 15 лет и несколько сотен миллионов рублей — как своих, так и заемных.

Мы полностью переделали молочную ферму: построили пять новых корпусов, рассчитанных на 1000 голов, запустили в эксплуатацию родильное отделение на 70 скотомест, полностью обновили инженерные системы и энергообеспечение фермы, — рассказывает Евгений Кремко.

Сегодня комплекс выглядит современно и снаружи, и внутри. Большинство процессов автоматизировано, в том числе уборка навоза. Раз в полчаса специальный скрепер проходит по корпусу и собирает все продукты жизнедеятельности. Коровы остаются в чистоте.

На ферме созданы все условия для животных, вплоть до автоматических чесалок

Качество за счет инноваций

С самого начала агрохозяйство сделало ставку на качество продукции. Обеспечивать его решили несколькими путями. Во-первых, собственная кормовая база. Во-вторых, племенной отбор. В-третьих, инновационные методики содержания.

Мы изучили опыт лучших ферм России, посмотрели, как содержатся коровы в зарубежных хозяйствах. В итоге приняли решение перевести наше стадо на беспривязное содержание: коровы свободно перемещаются по корпусу, когда хотят — едят, когда хотят — спят. Если захотели спину почесать — пожалуйста: у нас для этого установлены специальные автоматические устройства, — рассказывает управляющий молочно-товарной фермы Руслан Ямалетдинов.

Беспривязное содержание совсем не означает «без присмотра», подчеркивают на ферме. Наоборот, за каждым животным внимательно следят и делают это при помощи компьютеров.

Каждая корова носит специальный ошейник — транспондер. Устройство оснащено датчиками, которые считывают и передают в систему все данные о животном: когда корова пила, когда ела, насколько она активна, когда было осеменение, когда ожидается рождение теленка, — рассказывает управляющий фермы.

Если буренка малоактивна, плохо ест или пьет — это говорит о проблемах со здоровьем. Такая корова отделяется от основного стада. Это происходит на этапе дойки, которая, к слову, также автоматизирована.

Доятся коровы в отдельном корпусе: в определенное время животные идут на дойку, проходят через устройства, которые моют и массажируют вымя. Одновременно коровы взвешиваются, замеряется температура. Все показатели сличаются с данными системы. Если есть какое-то подозрение на недомогание, корова проходит дойку в отдельном загоне. Таким образом мы исключаем попадание некачественного молока в общий поток, — поясняет Руслан Ямалетдинов.

Автоматизированным доильным комплексом управляют всего два человека. После каждой дойки комплекс тщательно дезинфицируется

Здоровая корова в Балтымском хозяйстве дает 30-40 литров молока в сутки, рекордсменки и вовсе 50. Это высокие надои, и они обеспечиваются все той же системой управления стадом: получая данные о производительности коровы, зоотехники корректируют рацион таким образом, чтобы повысить количество и качество молока.

Молоко перерабатывается тут же — цех расположен по соседству с доильным корпусом. Это также способствует качеству: минимизируется путь молока от дойки до переработки, соответственно, и риск попадания вредоносных бактерий сводится к нулю.

Производит Балтымский агрокомплекс несколько видов продукции: помимо самого молока здесь делают масло, творог и творожную массу, сливки высокой жирности, а еще — кисломолочный продукт собственной разработки — «Балтымэль».

Инновационный подход, используемый в хозяйстве, уже принес свои плоды. На XXI ежегодном фестивале качества молочной продукции, который прошел в Свердловской области в середине мая, продукция Балтымского агрокомплекса получила несколько высших наград. Особенно жюри отметило «Балтымэль» — напиток получил сразу две золотые медали и дипломы 1 степени в своей номинации.

Молочная ферма — основа будущего агрокластера

Сейчас поголовье фермы — около 1000 голов. К 2022 г. аграрии планируют увеличить его более чем в два раза — до 2400 коров.

Часть стада прирастет естественным путем — уже существующие коровы дадут потомство. Часть будем закупать, — делится планами Евгений Кремко.

Телочки, рожденные на ферме, вначале обходятся без транспондера. Ошейник надевают на животное, которое уже готово давать молоко

Покупка животных — удовольствие дорогое: одна корова стоит в среднем 150 тыс. руб. Чтобы осуществить планы, руководство агрокомплекса использует господдержку. Так, в 2020 г. хозяйство получило льготный заем в размере 5 млн руб. через Свердловский фонд поддержки предпринимателей — благодаря этим деньгам закупили 100 коров высокоудойной голштинской породы.

Но увеличение стада — лишь одна задача в рамках инвестпроекта.

Вообще у нас громадные планы. Мы хотим создать под Балтымом настоящий агрокластер. Пустить в оборот часть земель, которые сейчас просто зарастают бурьяном — выращивать там овощи для рынка, а также корма для наших коров. Помимо молочной фермы намерены построить большой логистический комплекс, который будет специализироваться на хранении и распространении только сельскохозяйственной продукции. Большие планы по строительству комбината, где будем перерабатывать навоз — звучит, наверное, немного странно, но сегодня это одна из больших экологических проблем для региона. Есть даже задумка создать поселок, где будут жить аграрии, — без хороших кадров мы вряд ли наши планы осуществим, — рассказывает Евгений Кремко.

Всего в соответствии со стратегией развития Балтымского агропромышленного комплекса до 2025 г. планируется привлечь более 1 млрд руб.

Чтобы инвестиционные планы не остались на бумаге, агрохозяйство в 2020 г. заключило договор сопровождения с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Сотрудничество ведется по принципу «одного окна»: специалисты Агентства оказывают консультационную поддержку и, зная характеристики бизнеса, оповещают обо всех госпрограммах, в которые можно войти.

Нам интересно работать с Балтымским агрокомплексом. Предприятие не только инвестирует в строительство и модернизацию существующих комплексов — в основном это происходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», но и занимается разработкой новых видов продуктов в рамках национального проекта «Демография», — рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев и добавил: — Господдержка помогает осуществить действительно важные инициативы, в том числе касающиеся экологии.

Навоз — это экологическая проблема, а еще — средство для заработка

Один из этапов реализации большого инвестпроекта — строительство комплекса, который будет перерабатывать и утилизировать отходы жизнедеятельности животных. По словам Евгения Кремко, в Свердловской области вопрос утилизации стоит не менее остро, чем вопрос организации полигонов твердых бытовых отходов.

Мало кто знает, но навоз имеет четвертую степень опасности. Недавно законодатели ужесточили правила обращения с ним. В частности, регламентировали, что минимум год он должен вылежаться в специальных условиях, только после этого можно пускать его в оборот — к примеру, вносить на поля, — поясняет Евгений Кремко.

Компания подготовила пилотный проект комплекса, в котором из навоза можно производить биоудобрения, подстилку для животных и биотопливо. Планируемый объем инвестиций в перерабатывающий комплекс — 175 млн руб. Осенью прошлого года проект представили на Совете по поддержке инвестиционных проектов в рамках программ кредитных организаций, и он вызвал интерес экспертов.

Мы могли бы строить и за счет собственных средств, но на это уйдет вдвое больше времени, чем при использовании господдержки, — говорит собственник агрохозяйства. — Уверен, что специалисты Агентства помогут нам найти лучшие варианты.

Осуществление инвестиционных планов позволит не просто построить инновационный агрокомплекс вблизи Екатеринбурга, но и даст дополнительно минимум 250 рабочих мест. То есть как минимум у 200 семей появится постоянный источник дохода, подчеркивает Евгений Кремко.