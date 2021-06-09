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«Заработаем даже на навозе». Под Екатеринбургом строится инновационный агрокомплекс

«Заработаем даже на навозе». Под Екатеринбургом строится инновационный агрокомплекс
Автор фото: Татьяна Савина. Иллюстрация: DK.RU

Инвестпроект на 564,5 млн руб. реализуют на Балтыме. К 2030 г. здесь появится агрокластер, куда войдут молочная ферма, логистический комплекс и даже своя генерация — энергию хотят получать из навоза.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале», который мы начали в прошлом году в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Все материалы спецпроекта будут посвящены уральским компаниям, которые несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные — вкладывают в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

В новой серии спецпроекта — не совсем типичное для Среднего Урала производство. В нашем регионе больше привыкли к инвестициям в сферу металлургии, машиностроения, деревообработки. Сельскохозяйственные инвестпроекты, да еще у малого бизнеса, пока редкость, но они есть. Живой пример — Балтымский агрокомплекс.

Из истории в современность

Сельскохозяйственное предприятие на территории Балтыма существует еще с советских времен: в начале 1930-х здесь был образован совхоз, который поставлял в магазины практически весь спектр сельхозпродукции — от овощей до мяса. В совхозе были свои поля, молочная ферма, свинокомплекс, птицефабрика.

В 90-е это хозяйство стало вдруг никому не нужным: тогда большинство старалось вложиться в переработку недр — это давало быстрые и хорошие деньги. К 2005 г., когда я решил выкупить совхоз, у него было многомиллиардные долги, а из всего комплекса более-менее функционировала только молочная ферма, — вспоминает председатель совета директоров «Балтымского агрокомплекса» Евгений Кремко.

На восстановление хозяйства новые собственники потратили без малого 15 лет и несколько сотен миллионов рублей — как своих, так и заемных.

Мы полностью переделали молочную ферму: построили пять новых корпусов, рассчитанных на 1000 голов, запустили в эксплуатацию родильное отделение на 70 скотомест, полностью обновили инженерные системы и энергообеспечение фермы, — рассказывает Евгений Кремко.

Сегодня комплекс выглдядит современноСегодня комплекс выглядит современно и снаружи, и внутри

Сегодня комплекс выглядит современно и снаружи, и внутри. Большинство процессов автоматизировано, в том числе уборка навоза. Раз в полчаса специальный скрепер проходит по корпусу и собирает все продукты жизнедеятельности. Коровы остаются в чистоте.

На ферме созданы все условия для животных, вплоть до автоматических чесалок

На ферме созданы все условия для животных, вплоть до автоматических чесалок

Качество за счет инноваций

С самого начала агрохозяйство сделало ставку на качество продукции. Обеспечивать его решили несколькими путями. Во-первых, собственная кормовая база. Во-вторых, племенной отбор. В-третьих, инновационные методики содержания.

Мы изучили опыт лучших ферм России, посмотрели, как содержатся коровы в зарубежных хозяйствах. В итоге приняли решение перевести наше стадо на беспривязное содержание: коровы свободно перемещаются по корпусу, когда хотят — едят, когда хотят — спят. Если захотели спину почесать — пожалуйста: у нас для этого установлены специальные автоматические устройства, — рассказывает управляющий молочно-товарной фермы Руслан Ямалетдинов.

Беспривязное содержание совсем не означает «без присмотра», подчеркивают на ферме. Наоборот, за каждым животным внимательно следят и делают это при помощи компьютеров.

Все коровы в специальных ошейникахСледят за животными с помощью израильской системы управления стадом SCR.

Каждая корова носит специальный ошейник — транспондер. Устройство оснащено датчиками, которые считывают и передают в систему все данные о животном: когда корова пила, когда ела, насколько она активна, когда было осеменение, когда ожидается рождение теленка, — рассказывает управляющий фермы.

Если буренка малоактивна, плохо ест или пьет — это говорит о проблемах со здоровьем. Такая корова отделяется от основного стада. Это происходит на этапе дойки, которая, к слову, также автоматизирована.

Доятся коровы в отдельном корпусе: в определенное время животные идут на дойку, проходят через устройства, которые моют и массажируют вымя. Одновременно коровы взвешиваются, замеряется температура. Все показатели сличаются с данными системы. Если есть какое-то подозрение на недомогание, корова проходит дойку в отдельном загоне. Таким образом мы исключаем попадание некачественного молока в общий поток, — поясняет Руслан Ямалетдинов.

Автоматизированным доильным комплексом управляют всего два человека

Автоматизированным доильным комплексом управляют всего два человека. После каждой дойки комплекс тщательно дезинфицируется

Здоровая корова в Балтымском хозяйстве дает 30-40 литров молока в сутки, рекордсменки и вовсе 50. Это высокие надои, и они обеспечиваются все той же системой управления стадом: получая данные о производительности коровы, зоотехники корректируют рацион таким образом, чтобы повысить количество и качество молока.

Молоко перерабатывается тут же — цех расположен по соседству с доильным корпусом. Это также способствует качеству: минимизируется путь молока от дойки до переработки, соответственно, и риск попадания вредоносных бактерий сводится к нулю.

Производство молока

Производит Балтымский агрокомплекс несколько видов продукции: помимо самого молока здесь делают масло, творог и творожную массу, сливки высокой жирности, а еще — кисломолочный продукт собственной разработки — «Балтымэль».

Инновационный подход, используемый в хозяйстве, уже принес свои плоды. На XXI ежегодном фестивале качества молочной продукции, который прошел в Свердловской области в середине мая, продукция Балтымского агрокомплекса получила несколько высших наград. Особенно жюри отметило «Балтымэль» — напиток получил сразу две золотые медали и дипломы 1 степени в своей номинации.

Молочная ферма — основа будущего агрокластера

Сейчас поголовье фермы — около 1000 голов. К 2022 г. аграрии планируют увеличить его более чем в два раза — до 2400 коров.

Часть стада прирастет естественным путем — уже существующие коровы дадут потомство. Часть будем закупать, — делится планами Евгений Кремко.

Телочки, рожденные на ферме, вначале обходятся без транспондера

Телочки, рожденные на ферме, вначале обходятся без транспондера. Ошейник надевают на животное, которое уже готово давать молоко

Покупка животных — удовольствие дорогое: одна корова стоит в среднем 150 тыс. руб. Чтобы осуществить планы, руководство агрокомплекса использует господдержку. Так, в 2020 г. хозяйство получило льготный заем в размере 5 млн руб. через Свердловский фонд поддержки предпринимателей — благодаря этим деньгам закупили 100 коров высокоудойной голштинской породы.

Но увеличение стада — лишь одна задача в рамках инвестпроекта.

Вообще у нас громадные планы. Мы хотим создать под Балтымом настоящий агрокластер. Пустить в оборот часть земель, которые сейчас просто зарастают бурьяном — выращивать там овощи для рынка, а также корма для наших коров. Помимо молочной фермы намерены построить большой логистический комплекс, который будет специализироваться на хранении и распространении только сельскохозяйственной продукции. Большие планы по строительству комбината, где будем перерабатывать навоз — звучит, наверное, немного странно, но сегодня это одна из больших экологических проблем для региона. Есть даже задумка создать поселок, где будут жить аграрии, — без хороших кадров мы вряд ли наши планы осуществим, — рассказывает Евгений Кремко.

Всего в соответствии со стратегией развития Балтымского агропромышленного комплекса до 2025 г. планируется привлечь более 1 млрд руб.

Чтобы инвестиционные планы не остались на бумаге, агрохозяйство в 2020 г. заключило договор сопровождения с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Сотрудничество ведется по принципу «одного окна»: специалисты Агентства оказывают консультационную поддержку и, зная характеристики бизнеса, оповещают обо всех госпрограммах, в которые можно войти.

Нам интересно работать с Балтымским агрокомплексом. Предприятие не только инвестирует в строительство и модернизацию существующих комплексов — в основном это происходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», но и занимается разработкой новых видов продуктов в рамках национального проекта «Демография», — рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев и добавил: — Господдержка помогает осуществить действительно важные инициативы, в том числе касающиеся экологии.

Навоз — это экологическая проблема, а еще — средство для заработка

Один из этапов реализации большого инвестпроекта — строительство комплекса, который будет перерабатывать и утилизировать отходы жизнедеятельности животных. По словам Евгения Кремко, в Свердловской области вопрос утилизации стоит не менее остро, чем вопрос организации полигонов твердых бытовых отходов.

Мало кто знает, но навоз имеет четвертую степень опасности. Недавно законодатели ужесточили правила обращения с ним. В частности, регламентировали, что минимум год он должен вылежаться в специальных условиях, только после этого можно пускать его в оборот — к примеру, вносить на поля, — поясняет Евгений Кремко.

Компания подготовила пилотный проект комплекса, в котором из навоза можно производить биоудобрения, подстилку для животных и биотопливо. Планируемый объем инвестиций в перерабатывающий комплекс — 175 млн руб. Осенью прошлого года проект представили на Совете по поддержке инвестиционных проектов в рамках программ кредитных организаций, и он вызвал интерес экспертов.

Мы могли бы строить и за счет собственных средств, но на это уйдет вдвое больше времени, чем при использовании господдержки, — говорит собственник агрохозяйства. — Уверен, что специалисты Агентства помогут нам найти лучшие варианты.

Осуществление инвестиционных планов позволит не просто построить инновационный агрокомплекс вблизи Екатеринбурга, но и даст дополнительно минимум 250 рабочих мест. То есть как минимум у 200 семей появится постоянный источник дохода, подчеркивает Евгений Кремко.

Автор: Инна Вейн
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