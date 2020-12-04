От гаража до одного из самых технологичных предприятий Урала. Как это работает

«Бумажные чертежи — прошлый век. Мы внедряем систему управления единым жизненным циклом изделия, в которой все действия — от разработки изделия до его изготовления сопровождаются в электронном виде».

Компания «ТЕХПРОМ — Нефтегазовые системы» — один из ведущих производителей гидравлического оборудования в России. Основная производственная площадка находится в Нижнем Тагиле, на территории индустриального парка «Восточный». Сегодня производственные площади «ТЕХПРОМА» насчитывают около 15 000 кв. м и оснащены высокотехнологичным и наукоемким оборудованием. А начиналось все когда-то с нескольких станков б/у и старого гаража.

Спецпроект «Ивестируй на Урале» «Инвестируй на Урале» в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области . Все материалы спецпроекта посвящены уральским компаниям, которые, несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные, вкладываются в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

Мы уже рассказали об одном из старейших уральских производств — Кушвинском заводе прокатных валков: за счет инвестиций и господдержки DK.RU продолжает спецпроектв рамках премии. Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило. Все материалы спецпроекта посвящены уральским компаниям, которые, несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные, вкладываются в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.Мы уже рассказали об одном из старейших уральских производств — Кушвинском заводе прокатных валков: за счет инвестиций и господдержки завод начал выпускать уникальные валки, которые раньше закупались за рубежом . Еще один выпуск был посвящен высокотехнологичному производству лакокрасочных материалов (ЛКМ), которое запустил в Арамиле холдинг ВМП.

«ТЕХПРОМ — НГС» работает на рынке электрогидравлического оборудования более 15 лет.

Павел Мушкин Директор по производству «ТЕХПРОМ-НГС» Сегодня компания работает в полном цикле — от идеи и расчетов до выпуска серийной продукции, ее пуско-наладки и дальнейшего сервисного сопровождения. Весь цикл обеспечивается силами собственных специалистов: в составе предприятия конструкторско-технологический центр порядка 60 человек (конструкторское и технологическое бюро, отдел АСУ (автоматизированные системы управления)), производственный участок и участок испытаний, где, собственно, и заканчивается выпуск изделия.

К производству пришли не сразу: вначале занимались перепродажей гидравлических компонентов, постепенно осваивая их частичное производство. В 2005 г. был собран первый электрогидравлический привод собственной разработки.

Первой производственной площадкой «ТЕХПРОМА» был гараж, в котором вели сборку готовых комплектующих. Следующим этапом развития стал арендованный ангар: установив там несколько станков, наладили выпуск. Дело пошло. Вскоре потребовалось в очередной раз увеличить площади. Однако теперь решили обойтись без аренды: приобрели производственные площади в собственность — сначала немного, потом еще немного. В итоге выросли до нынешней площадки, вокруг образовался индустриальный парк.

Но ангар не бросили, выкупили, и сейчас у нас там и небольшая производственная площадка, — смеется наш собеседник.

К 2020 ТЕХПРОМ вырос в группу компаний, два предприятия которой являются резидентами Инновационного центра «Сколково». Также подразделения ТЕХПРОМ есть в Челябинске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Каждое отвечает за свою часть работы. В Сколково находится часть инжиниринга, где делаются инновационные разработки и отслеживают мировые тенденции. Челябинское подразделение специализируется на автоматизированных системах управления и разработке софта для них. Екатеринбург — административный центр, принимающий все стратегические, управленческие решения. Площадка в Нижнем Тагиле объединяет всех: здесь есть и внушительный штат конструкторов и технологов, и собственно производство, и лаборатории, где в числе прочего проводят исследования новых материалов и технологий.

С лаборатории и начинаем экскурсию. Их на площадке две: одна отвечает за испытания механических свойств, во второй исследуют химический состав материалов.

«Недавно мы начали работать в новом для себя направлении — производстве сырья и деталей из конструкционных пластиков. Один из этих пластиков — собственная разработка, на которую мы получили патент. Наши электрогидравлические приводы работают в сложнейших условиях и применять в их составе стандартные пластики невозможно. Вот мы и создали свой, который обладает прочностными свойствами, сравнимыми с алюминиевыми сплавами (Д16Т), имеет температуру эксплуатации от минус 200 до плюс 250 С°, а значит, с успехом может применяться в самолето- и даже ракетостроении, в нефтяной и газовой отраслях. По факту это работа в агрессивных средах, условиях повышенной взрывоопасности, экстремальных температур. Используемые материалы должны все это выдерживать. В лабораториях мы и проверяем это», — рассказывает Павел, который проводит по площадке журналистов DK.RU.

Участок пластиков — совсем новый. «Перед нами ставится весьма амбициозная задача — не только выпускать современный материал для собственных изделий, но и предоставлять возможность российским предприятиям использовать высокотехнологичные инженерные композитные пластмассы отечественного производства по цене на 20-30% ниже зарубежных аналогов», — так объясняет Павел причину для запуска нового производства.

Но одним импортозамещением сыт не будешь. Обладая такими компетенциями и внушительным парком инструментального и литьевого оборудования, ТЕХНОПРОМ активно занимается изготовлением различных пластиковых деталей для нужд нефтегазовых и приборостроительных предприятий из собственных термопластов.

Наши конструкционные материалы превосходят существующие морально устаревшие пресс-материалы типа АГ-4, ДСВ по технологичности, эпоксиды и другие реактопласты по параметрам перерабатываемости, антифрикционные металлы, сплавы и фторполимеры по износостойкости, в области электротехники наш материал сейчас вообще вне конкуренции. В целом отрасль таких составных материалов как термопласт-композиты чрезвычайно насыщена интересными технологическими решениями, и каждая задача вызывает бурную реакцию у наших конструкторов и технологов, — рассказывает Павел.

Оснащение участка пластиков — часть инвестиционного проекта, который компания реализует с 2019 г. совместно с Фондом развития промышленности (ФРП). В общей сложности инвестиций в проект составили около 439 млн руб., 244 млн руб. — средства ФРП.

О поднятии уровня технологичности производства и, как следствие, о новом оборудовании задумались еще в 2017 г. — тогда компания получила большой заказ на электрогидравлические приводы и поняла, что пора выходить на новый уровень. А для этого нужны инвестиции.

Всё развитие, начиная с 2005 г., шло за счет собственных средств. Но в этот раз решили привлечь дополнительное финансирование. Рассматривали разные варианты. Собственные инвестиции растягивали процесс модернизации на 5-7 лет. В текущих рыночных условиях это слишком долго: рынок меняется гораздо быстрее. Выбирая между частными инвестициями и господдержкой, остановились на втором: к тому времени мы уже были резидентами Сколково со стажем, научились работать с госструктурами, отвечающими за инвестпроекты. Да и вокруг было немало предприятий, которые уже воспользовались поддержкой, — поясняет выбор инвестора Павел Мушкин.

В цехах завода — идеальная чистота, даже на участке сварки. Каждая деталь, каждый инструмент имеют идентификацию. Как нам пояснили, это жизненно необходимо для обеспечения контроля на всех этапах производства.

Эти коробочки — гидроблоки. В частности, этот вид блока является очень сложным и важным элементом выпускаемой на заводе продукции. Они обеспечивают безопасность конструкции, не позволяя системе разрушить, например, крыло или иную часть испытуемого самолета. Эти блоки также являются собственной разработкой компании и имеет патент. В 2018 г. ТЕХПРОМ приобрел и успешно запустил установку по удалению заусенцев взрывом, что позволило снизить трудоемкость слесарной обработки. Если раньше слесарь тратил минимум смену на обработку одного такого блока, то теперь это делает машина менее чем за пару минут.

Высокую точность и производительность при изготовлении деталей обеспечивают современные станки и высококвалифицированный персонал. Глядя на все это, кажется, что ты находишься не на уральском заводе, а где-нибудь в Европе или Японии. Работают на станках уральцы: в основном это молодые люди, большинство с высшим инженерным образованием.

В прошлом году было завершено строительство нового цеха — механообработки. В дополнение к имеющемуся закуплено дополнительно оборудование: три современных высокоточных металлообрабатывающих центра, на два из которых оформляли лицензии.

Бумажные чертежи, которые пока еще можно встретить на отдельных участках, скоро уйдут в небытие. «Мы внедряем систему управления единым жизненным циклом изделия. Это значит, что все действия — от разработки изделия до изготовления — сопровождаются в электронном виде», — рассказывает наш экскурсовод и добавляет, что это в итоге также повышает производительность и эффективность: не нужно тратить время на лишние перемещения, разработку и выдачу/получение суточного задания, уточнение подробностей. Весь путь изделия можно проследить на экране монитора, не вставая с рабочего места.

Контроль и измерение инструментальных сборок производятся вне станка, что позволяет значительно ускорить процесс наладки и уменьшить влияние человеческого фактора. Задание на подготовку инструмента согласно карты наладки работник БИХ получает в электронном виде, после готовности задания все данные о инструменте поступают на сервер и в дальнейшем могут быть выгружены непосредственно в станок.

Каждое изделие проходит строгий контроль. Какие-то параметры измеряются классическим методом — универсальным измерительным инструментом. Но есть детали, за точностью изготовления которых следят машины, точность измерения достигает 0,9 мкм.

Покраска изделий — отдельная операция, которая также требует точного соблюдения технологии. Количество заказов у предприятия постоянно растет, для ускорения процесса применили монорельс по потолку, соединяющий участки подготовки, окраски и сушки. По нему изделия передвигаются с участка на участок — быстро и никаких дополнительных манипуляций.

Модернизация позволит компании не только получить новых клиентов и упрочить свои позиции на рынке. Одна из важных задач, которых удалось добиться благодаря запуску новых технологических линий, — отказ от импортных комплектующих.

Мы наладили на своем заводе выпуск деталей, которые раньше закупали за рубежом. Это дает более низкую себестоимость изделий и обеспечивает заводу бесперебойную работу, — комментирует Павел Мушкин.

Едва завершив один инвестпроект, в ТЕХПРОМЕ уже задумались о следующих:

В ближайшее время планируется дальнейшее развитие прецизионного микролитья. Это довольно новая сфера для российского рынка, с высоким потенциалом. Для этого процесса потребуются дополнительные инвестиции в оборудование и повышение уровня компетенций коллектива.

Инвестпроект, по его словам, планируется осуществлять с привлечением господдержки.