«Мы создадим здесь новый рынок». Как экопроизводство стало приоритетным для области

В конце 2020 г. инвестпроект группы компаний «Эко Пак Урал» — производство гофрокартона — получил статус приоритетного для Свердловской области. Чем это важно для региона — в фоторепортаже DK.RU.

DK.RU продолжает спецпроект «Инвестируй на Урале», который мы начали в прошлом году в рамках премии «Человек года». Одну из номинаций — «Инвестор года» — учредило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Все материалы спецпроекта будут посвящены уральским компаниям, которые, несмотря ни на какие сложности — экономические, кадровые, социальные, — вкладывают в свое развитие, потому что знают: будущее за ними.

В этой серии речь пойдет о выпуске гофротары. В декабре 2020 г. правительство области присвоило инвестиционному проекту группы компаний «Эко Пак Урал» статус приоритетного. С 2018 г. на территории индустриального парка «ЕКАД-Южный» ГК ведет строительство завода за счет собственных средств.

Бело-зеленое здание завода, где вскоре начнут выпускать гофрокартон, находится на улице Профессионалов. Гугл- и Яндекс.Карты не сразу выдают нужную точку: пока здесь слишком мало жизни. Завод «Эко Пак Урал» — чуть ли не единственное здание в округе.

Мы производим гофрокартон и изделия из него уже более 20 лет, — рассказывает историю возникновения «Эко Пак Урал» один из собственников предприятия Алексей Клементьев. — Как почти все в 90-е, сначала занимались перепродажей товаров, но в какой-то момент поняли, что хотим создать свое производство. Было несколько критериев: работать на В2В, изготавливать продукт с коротким жизненным циклом, запасы которого постоянно надо пополнять, экологичность. Проанализировали несколько идей и остановились на производстве гофротары.

С направлением не прогадали: сегодня такой вид упаковки — самый востребованный.

Практически все товары — от продуктов и бытовой техники до мебели и комплектующих для автомобилей — поступают в продажу именно в гофрокоробах.

Раньше производители работали с оборотной тарой — пластиковыми ящиками. Но сегодня все переходят на бумажную упаковку — это дешевле и проще в логистике: не надо думать, кто возьмет на себя затраты по возврату тары и как это организовать. Плюс — последние годы постоянно растут требования к экологии, а такая упаковка годится для переработки. Для торговых сетей это еще и дополнительный доход: картонные ящики просто прессуют и сдают в макулатуру. На сегодня сети — самые крупные поставщики бумажного вторсырья, — поясняют на заводе.

До сих пор компания работала на арендованных площадях. Но, по словам собственников, несколько лет назад стало понятно, что возможности площадки исчерпаны, а вот перспективы для развития производства — нет. В итоге решили строить собственное производственное здание.

В 2017 году нашли и приобрели участок, начали проектирование. В 2018 году приступили к строительству — оно длилось два года. В декабре 2020-го получили все документы о вводе здания завода в эксплуатацию, и сразу же пошли контейнеры с новым оборудованием, — рассказывает Алексей Клементьев.

Пока производственное здание, площадь которого более 10 тыс. кв. м, выглядит пусто — оборудование еще не установлено. Сейчас идет монтаж «сердца предприятия» — гофроагрегата, на котором будет изготавливаться трехслойный, а в перспективе пятислойный гофрированный картон.

В длину линия — более 100 метров. Здесь будут выполняться все основные операции: собственно изготовление гофрокартона,сушка, подготовка листа к дальнейшему складыванию в короб — нанесение соответствующих рилевок и резка на заготовки по необходимым размерам.

Изготавливают гофрокартон из рулонной бумаги — в основном это вторичное сырье.

Один такой рулон весит полторы тонны.

Ни мостовых, ни козловых кранов в цехе нет — бумагу на производственную линию подают специальные погрузчики.

Все отходы цеха также будут сдаваться в макулатуру.

Каждый агрегат в цехе, который производит обрезку гофрокартона, оснащается аспирационной системой — чтобы работники не вдыхали бумажную пыль. Вся обрезь попадает на конвейер, прессуется и отправляется на переработку. То есть мы сами для себя в какой-то степени источники сырья. А наше производство полностью безотходное, экологичное, — поясняет заместитель директора предприятия Сергей Шолдышев.

Для склейки бумаги используется также экологичный материал — пищевой крахмал: основные покупатели продукции завода сегодня — представители пищевого производства, коробки должны соответствовать определенным ГОСТам. В перспективе компания намерена довести свою продукцию до наиболее высокой степени по экологическим показателям — чтобы гофрокороба можно было использовать для упаковки насыпных пищевых продуктов, к примеру, насыпного печенья.

Получить сертификат на производство таких коробов сложно. Там очень жесткие требования и к сырью, и к оборудованию. Новую производственную линию сразу заказывали с прицелом на это: все ножи для разрезания пластов картона идут снизу — чтобы на лист не попало случайно масло или любая другая техническая жидкость, — рассказывает Сергей Шолдышев.

Чтобы продукция соответствовала всем требованиям, на новой производственной площадке создадут мощную лабораторию. «Будем проверять входное сырье, а также мять, швырять, скручивать готовые изделия — надо же понимать, какое качество у наших коробов», — смеются на заводе.

Первые партии гофротары новая площадка выпустит уже в июле 2021 года. Выйти на полную производственную мощность рассчитывают к 2023 году.

На новой площадке прирастём более чем в три раза в объеме производства, — рассказывает Алексей Клементьев.

Но увеличение мощности — хоть и важная, но не главная задача.

Сегодня к нам обращаются заказчики, которым требуются нестандартные короба. Пока мы вынуждены отказывать — на старой производственной площадке просто нет технической возможности делать такую продукцию. На новом заводе появится не только оборудование, на котором можно изготавливать самые необычные варианты коробок, но и конструкторский отдел — наши инженеры и технологи будут разрабатывать модели с учетом всех пожеланий заказчика, — поясняет руководитель «Эко Пак Урал».

Одна из задач предприятия — наладить выпуск коробов из пятислойного гофрокартона. Сегодня, по словам представителей «Эко Пак Урал», в Свердловской области никто такую продукцию не делает. Да и в соседних регионах это не самый популярный вариант гофрокоробов.

К нам, к примеру, обращались с просьбой изготовить небольшие по размеру коробки, которые выдерживали бы вес в 20 кг и при этом чтобы их можно было штабелировать. На новом оборудовании мы сможем такие делать, — говорит Алексей Клементьев и добавляет: — Мы сами будет создавать этот рынок, потому что видим большие перспективы для роста.

Развивать такое производство, по мнению собственников, без господдержки непросто. Именно поэтому год назад компания начала сотрудничество с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

В основном они оказывают нам информационную поддержку — они знают все параметры нашего производства и сразу связываются с нами, если появляется какая-либо программа, в которую мы можем войти. Так, например, получилось с включением «Эко Пак Урал» в число приоритетных инвестпроектов Свердловской области. Прямого финансирования это не дает, зато мы сможем экономить на налогах, — поясняет Алексей Клементьев.

Впрочем, льготным финансированием компания тоже воспользовалась: получила кредит по программе Министерства экономики и развития РФ на покупку оборудования. По словам руководства «Эко Пак Урал», в дальнейшем сотрудничество с Агентством будет развиваться. Когда новое производство запустится и выдаст первую продукцию, «Эко Пак Урал» намерен войти в нацпроект «Повышение производительности и поддержка занятости». К слову, запуск завода даст городу дополнительно около 150 рабочих мест.