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Ланских, Брозовский, Королев, Однодворов: кто стал главным в стройке

Ланских, Брозовский, Королев, Однодворов: кто стал главным в стройке
Иллюстрация: DK.RU

Состоялось награждение победителя проекта «Главные в стройке». Строительные топы Урала, члены СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) соревновались за самые значительные достижения.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

«Главные в стройке» — проект, реализованный СРО УОС совместно DK.RU, длился четыре месяца. За это время героями публикаций стали участники УОС, руководители уважаемых подрядных организаций:

Победителя проекта определяли читатели DK.RU. На сайте было запущено голосование, по результатам которого и был выбран самый эффективный руководитель. В голосовании приняли участие более 3 тыс. человек. Лавры победителя достались Вячеславу Брозовскому. «Серебро» — у Владимира Ланских. Третье место занял Евгений Однодворов, и Владислав Королев стал четвертым.

Церемония награждения Вячеслава Брозовского проходила в офисе DK.RU. Ценный приз — статуэтку  «Атланты стройки», изготовленную известным уральским скульптором Игорем Акимовым, — вручал Сергей Ренжин, генеральный директор УОС.

Ланских, Брозовский, Королев, Однодворов: кто стал главным в стройке 1

Фото: Слева направо: Сергей Ренжин, генеральный директор УОС, Сергей Дружинин, директор/главный редактор «Делового квартала», Вячеслав Брозовский, глава ГК «Арсенал»

Цель проекта «Главные в стройке» — показать городу, что строитель –профессия, в которой можно становиться успешным. Лучше всего особенности строительного дела показывать через персоналии. Мы так и поступили. Рассказали, как топ-менеджеры из строительной отрасли ставят перед собой цели и добиваются их. Проект подтвердил, что строители — мощные и эффективные руководители, своего рода атланты. Отсюда наш приз, — сказал Сергей Ренжин.

Ответное слово взял Вячеслав Брозовский. Он отметил, что был и удивлен, и обрадован, когда ему сообщили о победе в проекте.

В рамках проекта у меня подобралась достойная компания. Мы дополняем друг друга. Собственно, в УОС и не может быть по-другому. Все организации в его составе — знак качества. Вообще, бренд СРО, закрепленный за компаниями в его составе, значит, что с тобой работает качественный поставщик. И я говорю это со всей ответственностью. Мы входили в состав нескольких СРО, и никого из их представителей никогда не видели в глаза. С УОС — совсем другая история. История качественного и грамотного взаимодействия. Мы друг друга не подводим, — сказал Вячеслав Брозовский.

Ланских, Брозовский, Королев, Однодворов: кто стал главным в стройке 2

Правила бизнеса Вячеслава Брозовского, ГК «Арсенал»:

— Пригороды мегаполиса должны застраиваться не «кукурузинами», где жильцы не знают соседей по лестничной клетке, а более человечными домами. Я сам большой поклонник одноэтажного формата недвижимости, и было бы здорово, если бы жители больших городов начали переселяться в свои дома. Есть же понятие «одноэтажная Америка». Я бы очень хотел, чтобы начала строиться и «одноэтажная Россия»

— Количество разгильдяев на стройке довольно велико, поэтому подбор прорабов, которые смогут контролировать процесс на площадке, должен быть очень качественным. 

— Стройка — это не теплый офис. Чтобы здесь прижиться, нужно для начала не выпендриваться.

— Любой строитель вам скажет, что стресс отлично снимается гневом. На стройплощадке поводов хватает, там масса возможностей выпустить пар.

— Глобальных изменений в строительстве в ближайшие 3-5 лет не предвидится. Такие сроки для девелоперов — это завтра: продукт долгий, сфера инертная. Сейчас застройщики направляют хорошие бюджеты на улицу: в квартире человек ремонт делает сам, а во дворах идет посадка уже высоких деревьев, применяют дорогие граниты и бехатоны. Также меняются концепции и отделка подъездов. И вот здесь в ближайшей перспективе стоит ожидать большой рывок.

Автор: Гринина Ирина
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