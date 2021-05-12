«Не надо бояться запачкать руки». Один день с непубличным человеком из стройки

Владислав Королев, ГК «Пенетрон»: «Самое главное правило — это порядочность. Кто и как бы тебя ни провоцировал, надо просто оставаться человеком».

Саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» (УОС) и DK.RU представляют совместный проект «Главные в стройке». Это истории о руководителях ведущих строительных организаций, которые являются членами СРО «УОС».

Мы покажем один день из жизни строительных топов, насыщенный задачами и событиями, а также дадим слово им самим — главы компаний поделятся лайфхаками в сфере управления, самомотивации, расскажут о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции.

Спецпроект «Главные в стройке» — это возможность погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса для тех, кто далек от стройсферы, и почерпнуть для себя опыт крепких управленцев. А строителям может быть любопытно примерить на себя практики коллег и «сверить часы».

Между героями серии материалов будет вестись соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. В финале спецпроекта наиболее продуктивный топ-менеджер получит приз за лучшие результаты, показанные в ходе рабочих суток.

Читайте на DK.RU первые два материала проекта «Главные в стройке», героями которых стали Владимир Ланских, глава компании «УГМК-Телеком», и Вячеслав Брозовский, глава ГК «Арсенал».

Герой сегодняшнего материала — максимально непубличный человек, однако о заслугах компании, в которой он работает уже больше десяти лет, известно во всем мире. Знакомьтесь, Владислав Королев, вице-президент ГК «Пенетрон-Россия».

Компания была основана 30 лет назад — в 1991-м — и быстро превратилась из небольшой ремонтно-строительной бригады в крупный производственный холдинг, известный далеко за пределами нашей страны. ГК «Пенетрон-Россия» не только выпускает материалы для восстановления и защиты конструкций и гидроизоляции, но и активно участвует в крупных строительных проектах по всей России — от Калининграда до Сахалина: Ленинградская АЭС-2, строительство более двух десятков станций метро в Москве, порт «Бронка» в Санкт-Петербурге, ЗапСибНефтеХим в Тобольске, сооружения инфраструктуры магистрального газопровода «Сила Сибири» и сотни других.

Но вернемся к нашему герою: рабочий график Владислава Королева расписан практически по минутам. В день он проводит три-четыре деловые встречи и выезжает на объекты. Стройки, на которых «Пенетрон» выступает в роли подрядчика, разбросаны по всей России, и Владиславу Николаевичу приходится часто проводить встречи не только в разных концах страны, но и вести переговоры в странах ближнего зарубежья. В Екатеринбурге он проводит от силы две недели в месяц.

Такое плотное расписание не является стресс-фактором для нашего героя. Г-н Королев признается: он горит своей работой, а отдыхать и восстанавливаться ему помогают вечера, проведенные в кругу семьи.

С Владиславом Николаевичем мы встречаемся возле ЖК Clever park. Его компания занималась гидроизоляцией паркинга жилого комплекса. Надо отметить, что с застройщиком Clever park — компанией Acons Group — у «Пенетрон-Региона» давно сложились доверительные рабочие отношения. Компании сообща трудились при застройке жилых кварталов в Екатеринбурге и Москве. Плотно сотрудничали при реализации проекта строительства аэропорта Екатеринбурга, Перми, Геленджика. Главная задача Владислава Королева на день нашей встречи — проинспектировать ход выполнения работы на паркинге.

Пока мы, сопротивляясь встречному ветру, идем к паркингу, Владислав Королев рассказывает, на чем основана эта дружба:

Я уважаю людей, которые делают что-то с чистого листа. Иван Кузнецов, глава Acons Group, из их числа. Попал в стройку еще студентом — пошел в стройотряд, где учился ремонтировать крыши, делать кирпичную кладку, заливать полы. После этого работал в компаниях у стройотрядовских заказчиков и только потом основал собственную небольшую фирму, которая занималась ремонтом жилых домов. А сегодня, посмотрите, он занимается высотным строительством, строит аэропорты. Эта история на самом деле схожа с историей холдинга «Пенетрон-Россия», который тоже вырос из небольшой провинциальной ремонтно-строительной бригады.

«Даже если Исеть выйдет из берегов, этот паркинг не затопит»

Оценивать выполненные работы Владислав Королев и Владимир Калугин, главный инженер «Пенетрон-Регион», начинают с уже готового паркинга, расположенного под первым и вторым домами ЖК. В течение двух лет здесь шла работа по гидроизоляции. Трудно представить, что когда-то эта нарядная локация, разделенная на цветовые зоны, представляла из себя обычную бетонную коробку.

Паркинг рассчитан на 315 машиномест и занимает площадь в 5000 м2, 2500 м2 — непосредственно парковочные места, еще 2500 м2 — места общего пользования для проезда.

Владимир Калугин, главный инженер «Пенетрон-Регион»

Владислав Королев берет паузу в беседе, бросает взгляд вглубь паркинга и произносит: «Замечательная получилась парковка».

Главная сложность строительства этой локации заключалась в том, что жилой комплекс располагается близко к Исети. Обводненность большая. Для того, чтобы защитить все эти машины, мы использовали специальную добавку. Она применяется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, повышает их водонепроницаемость и придает бетону свойство «самозалечивания» трещин. По сути, этот паркинг, как подводная лодка. Даже если Исеть выйдет из берегов, с ним ничего не случится. Его не затопит», — продолжает он.

Слово берет Владимир Калугин:

На гидроизоляцию плит покрытия, стен и фундамента понадобилось порядка 16 тонн гидроизоляционной добавки, — рассказывает главный инженер «Пенетрон-Регион».

Во время прогулки по паркингу мы успеваем пообщаться.

Как работать при форс-мажорных обстоятельствах? Например, когда на объекте появляется напорная течь?

— Главное — не паниковать. К любой проблеме надо подходить с холодной головой. Люди же часто кричат: «Помогите!», «Тонем!» На самом деле, когда приезжаешь на объект, становится очевидно, что никто не тонет, но объект спасать надо. Неслучайно появился слоган «Пенетрон: служба спасения бетона». Актуальность эта не утрачивается.

Три метра под уровнем Исети

Осмотр подземного паркинга окончен, Владислав Королев остался доволен работой своей команды. Вместе мы выходим на улицу, во двор Clever park. Поднимаемся на стилобат, с которого хорошо просматривается противоположный берег Исети. Acons Group уже строит там новую очередь ЖК. За гидроизоляцию нового объекта все так же несет ответственность «Пенетрон». С возвышенности заметно, что земля в центре двора слегка приподнята. Там строится еще одна парковка для местных жителей. Двухуровневая. Площадь, как и у паркинга первого и второго домов — 5000 м2.

Этот объект непростой, глубина заложения фундамента здесь на три метра ниже, чем у фундаментов первой очереди. Плиты расположены ниже глубины Исети на несколько метров. Конечно, все эти нюансы надо учитывать при подборе материала для гидроизоляции и озвучивании сроков реализации проекта. Но в этом году все работы с ним должны быть закончены, и объект будет сдан. Когда все будет готово, я так же приеду, чтобы оценить проделанную работу, — отмечает Владислав Королев.

Пока противоположный берег Исети выглядит так, но скоро там появятся новые дома ЖК Clever park

Время, выделенное Владиславом Николаевичем на встречу с журналистами DK.RU, неумолимо подходит к концу. Тем не менее, мы успеваем задать герою еще несколько важных вопросов.

Какие самые больше проблемы в строительной отрасли существуют сегодня?

— Кадры. Порядочность. Поставщики сырья.

Поясните?

— Хороших кадров стройке всегда не хватало. В 90-е в обучении на эту профессию случился провал. Теперь все хватаются за голову. Но мы придумали, как эту проблему решить, — готовим кадры под себя прямо со студенческой скамьи. Представители «Пенетрона» читают курс лекций на стройфаке УрФУ, знакомят ребят с нашими материалами и берут их на практику. Из таких кадров вырастают хорошие специалисты. Посмотрите хотя бы на нашего главного инженера (улыбается и указывает в сторону Владимира Калугина).

Но отрасли не хватает не только квалицированных инженерных кадров, но и рабочих. Поэтому, конечно, стройке нужны мигранты. Но работа с ними требует много усилий, необходим постоянный контроль, масса времени уходит на организационные вопросы: покупка патента, обучение, проживание, бытовые условия, и тому подобное.

Мы же предпочитаем на свои объекты привлекать высококвалифицированных рабочих. Такие кадры мы готовим сами. «Школа гидроизолировщика» в «Пенетрон-Россия» работает уже 15 лет. Обучение там прошли тысячи людей из России, стран СНГ, Чехии, проводили даже выездное обучение в Англии, на фоне средневекового замка Кардифф в Уэльсе. Востребованность в гидроизолировщиках, способных работать с проникающей изоляцией, растет постоянно. Поэтому образовательную базу мы сейчас расширяем. Летом на территории завода «Пенетрон» в Екатеринбурге будет открыт новый учебный центр. Сейчас идет оснащение аудиторий и полигона для практических занятий с возможностью отработать навыки по ликвидации напорных течей, протечек в швах и т.п. — то есть абсолютно все проблемы, какие могут возникнуть на реальном объекте, будут сымитированы на этом полигоне.

Говоря о недобросовестных поставщиках, я имею в виду тех, кто выдает обмазочные материалы за проникающую гидроизоляцию. Первые, кто страдает от их действий — клиенты. Рассчитывая на действительно надежную изоляцию, они получают обмазку, которая лишь маскирует проблему, но ее не решает. Клиент в итоге тратит средства впустую. Такая ситуация бросает тень на добропорядочных производителей, которым на каждом объекте приходится доказывать, что проникающая гидроизоляция существует, она работает и способна решать сложные задачи.

Ваша компания входит в СРО УОС. Что это вам дает?

— Во-первых, хорошие отношения со строительными организациями Екатеринбурга. Мы делимся информацией, рассказываем о своих проблемах, все вместе ищем пути их решения. Это коллектив, где все друг друга поддерживают. Во-вторых, членство в УОС помогает при работе с госорганами. Есть реальные инструменты, которые продвигают строительные инициативы. Ну и в-третьих — это постоянное общение с профессионалами рынка.

Справка DK.RU 20-21 апреля «Уральское объединение строителей» провело международный форум по закупам в строительстве World Build/State Contract. Строители из разных регионов РФ сообщили представителям Минфина РФ, Минстроя РФ, Госдуме РФ о системных проблемах в строительстве. Более 50 предложений направлены в исполнительные органы власти РФ.

Правила Владислава Королева

1I Не надо бояться запачкать руки. Случается, что подрядчику наглядно приходится доказывать, что он неправ: берешь смесь в руки и показываешь: вот тут вода.

2I Заемными средствами не пользуемся принципиально. Возможно, именно этот принцип позволил нашей компании пережить все экономические кризисы, выпавшие на 30 лет ее работы.

3I На стройке важно спокойствие в любой ситуации. Если клиент видит, что ты спокоен, то и сам быстро приходит в состояние равновесия.

4I Необходим постоянный и неусыпный контроль за строительным процессом и выполнением работ на объекте заказчика.

5I Самое главное правило — это порядочность. Кто и как бы тебя ни провоцировал, надо просто оставаться человеком, и все.

6I Успех, по-моему, это доброе имя. Мне отрадно видеть счастливых заказчиков, которые на своем опыте убеждаются в эффективности нашей работы. Вот это настоящий успех. А масштаб объекта не так важен. На волне хорошей славы и положительных отзывов клиентов можно зайти на уникальные объекты и выполнять самые нетривиальные работы. Нашу компанию, например, привлекали для консервации ядерных отходов в Новоуральске.

7I Я до сих пор с удовольствием наблюдаю за тем, как ведут себя наши материалы в тех или иных условиях. Так что можно смело сказать, что стройка — это большое поле для творчества и экспериментов. Потому и интерес к профессии не угасает.

8I Мы практикуем долгосрочные отношения с клиентом, основанные на доверии. И именно поэтому начинаем работу поэтапно. Первый из них — показательные работы. Предлагаем потенциальному заказчику показать нам самый сложный участок, обследуем его, находим причину проблемы. Наши инженеры составляют технологическую карту, в соответствии с ней проводим пробные работы. И далее наблюдаем за действием материалов. Дальше гидроизоляция начинает работать, а осторожность клиента сменяется безусловным доверием.

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