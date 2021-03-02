«Главные в стройке». Как живут и делают бизнес строительные топ-менеджеры Урала

Владимир Ланских, «УГМК-Телеком»: «Что бы ни было, я не стану воровать. И не выполнять обязательства. У меня принцип: делай хорошо или не берись вообще. Делать тяп-ляп — противно от самой мысли».

Саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» (УОС) и DK.RU представляют совместный проект «Главные в стройке». Это истории о руководителях ведущих строительных организаций, которые являются членами СРО «УОС».

Мы покажем один день из жизни строительных топов, насыщенный задачами и событиями, а также дадим слово им самим — главы компаний поделятся лайфхаками в сфере управления, самомотивации, расскажут о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции.

Спецпроект «Главные в стройке» — это возможность погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса для тех, кто далек от стройсферы, и почерпнуть для себя опыт крепких управленцев. А строителям может быть любопытно примерить на себя практики коллег и «сверить часы».

Между героями серии материалов будет вестись соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. В финале спецпроекта наиболее продуктивный топ-менеджер получит приз за лучшие результаты, показанные в ходе рабочих суток.

Первый герой спецпроекта — глава компании «УГМК-Телеком» Владимир Ланских. В профсообществе в представлении он не нуждается — в портфеле компании масса сложных реализованных проектов. Рабочий день героя начинается рано утром: Владимир Ланских обычно приезжает в офис в половине девятого — раньше основной массы сотрудников. В течение двух часов он разбирает почту и решает оперативные вопросы. Вообще же график главы «УГМК-Телеком» очень плотный — много встреч, взаимодействия с сотрудниками и партнерами.

В 10.30 Владимир Ланских завершает дела в офисе и выезжает на встречу с крупным клиентом. Это одна из главных задач рабочего дня. Пандемия внесла коррективы в привычный распорядок, отмечает глава «УГМК-Телеком», теперь 95% вопросов внутри компании решаются в режиме онлайн-конференций. К Zoom привыкли все, говорит Владимир Ланских, этот формат практически вытеснил личные встречи. Однако есть конфиденциальные вопросы, которые требуют очного присутствия.

За рулем автомобиля водитель, глава «УГМК-Телеком» дорожит временем, которое уходит на дорогу, и использует его максимально в рабочих целях — в пути работает с документами, ведет переговоры по телефону. Дела топ-менеджер не оставляет даже в отпуске — может поработать с бумагами в обед. Но, подчеркивает, это ему не в тягость: от работы Владимир Ланских получает удовольствие и не собирается на пенсию, пока кайф от решения задач не исчезнет.

Пока руководитель «УГМК-Телеком» едет на встречу, успеваем задать несколько коротких вопросов о ситуации в стройсфере.

Самые большие проблемы в отрасли на сегодня, которые осложняют работу?

— Неплатежеспособность заказчиков — это раз. Они не всегда платят вовремя, в соответствии с условиями договора. Два — недобропорядочность заказчиков и генподрядчиков. В последние годы они становятся все менее честными. Вынужденно, конечно. Кто-то взялся за проект под твердые цены, а инфляция и выросший доллар внесли серьезные коррективы в планы, другие работают по госконтрактам, где денег не хватает. В общем, в итоге страдают подрядчики: их пытаются кинуть любыми способами — за счет штрафов под надуманными предлогами, за счет расторжения контрактов — на ровном месте. К сожалению, на рынке это есть, и это становится нормой. Выход один: не работать с непорядочными заказчиками.

Замечательно, что СРО «Уральское объединение строителей», в которую входит наша компания, инициировало законопроект, предусматривающий точные сроки приемки и оплаты работ — до 10 дней. Ждем, пока примут.

А остальные проблемы все решаемы. В любом бизнесе есть сложности, но все их можно преодолеть.

Как не паниковать в сложных ситуациях, при форс-мажорах?

— Нужно выстраивать такую систему работы, чтобы узнавать об ошибках не в последний момент. Тогда и форс-мажоров станет значительно меньше. Наша цель на этот год — создать такую ИТ-систему управления проектами, которая позволит прогнозировать появление проблем в будущем. Так мы сможем их быстро решать, а в идеале вообще не допускать. Сейчас у нас порядка 300 проектов в год, и новая система станет серьезным конкурентным преимуществом, повысит степень удовлетворенности заказчиков.

DK.RU на объекте «УГМК-Телеком». В портфеле компании 300 строительных проектов

Деловая встреча Владимира Ланских займет примерно час. Пока расскажем о компании, которую он возглавляет — история этого бизнеса во многом уникальна: от маленького интернет-провайдера до подрядчика с контрактами на 1 млрд руб. Секрет, по словам главы «УГМК-Телеком», прост: гибкость и качество.

Выручка компании по строительному направлению вышла на уровень 1 млрд руб. в год

Компания «УГМК-Телеком» была создана в 2006 г. в рамках «УГМК-Холдинга» — медной корпорации нужен был оператор связи, и новый игрок быстро занял лидирующие позиции в сегменте работы с физическими лицами, предоставляя горожанам широкополосный интернет и телефонию. Наращивать обороты удавалось в течение десяти лет, однако потом рынок зафиксировался и рост на нем остановился: все, кто хотел подключиться, сделали это, кроме того, обороты стал набирать мобильный интернет. Руководство решило бросить основные силы на развитие параллельного направления — техобслуживания систем связи и безопасности.

Где техобслуживание, там и монтаж, и строительство, — говорит Владимир Ланских. — Мы начали экспериментировать с масштабированием строительных работ, стали брать больше задач в рамках субподряда. Сначала это были слаботочные системы, в основном, видеонаблюдение, пожарные и охранные системы. Почти сразу стали появляться и проекты в рамках частно-государственного партнерства.

Переломным для компании стал 2018 г. — «УГМК-Телеком» вошла в масштабный и сложный проект: наряду с опытными игроками участвовала в автоматизации углепогрузочного комплекса АО «Восточный порт» во Владивостоке. До этого уральский игрок автоматизированными системами управления предприятиями не занимался, однако сумел оперативно нарастить компетенции и выполнить крупный контракт. Да так, что сотрудничество с «Восточным портом» продолжается до сих пор — «УГМК-Телеком» работает во Владивостоке уже по следующим контрактам.

Мы гордимся работой на Дальнем Востоке — силами многих компаний, в том числе и нашей, там создан самый современный в стране порт по транспортировке угля. Максимально автоматизированный, способный работать практически без участия людей и максимально безопасный с точки зрения экологии. Он не пылит, как другие угольные терминалы, и не загрязняет окружающую среду, — комментирует г-н Ланских.

И добавляет: тот проект стал для компании переломным, уральцы почувствовали свои силы и в 2019 г. приняли решение: строительство будет основным направлением деятельности «УГМК-Телеком». С того момента компания начала уже предметно и системно развиваться в этой сфере, и результаты не заставили себя долго ждать: раньше выручка по стройке обычно была на уровне 250-300 млн руб. в год, а затем вышла на отметку в 1 млрд. Число строительных проектов в портфеле «УГМК-Телеком» выросло до 300.

В 2020 г. руководство компании пришло к пониманию, что команде по силам выполнить всю начинку здания — оказалось, «УГМК-Телеком» делает на проектах все, кроме фундамента, общестроительных работ и отделки. Оставалось только заняться генподрядом, вспоминает Владимир Ланских, и в прошлом году компания взялась за два проекта уже в новом статусе. Один ведет в Челябинской области, второй — в Алтайском крае. Уральцы работают там, где удается выиграть торги. Сложности есть, признает глава «УГМК-Телеком»: чем дальше от центра России, тем больше проблем с подрядчиками, техникой, материалами.

Но нет ничего невозможного, люди строят и в Арктике. Сейчас у нас есть цель: так выстроить систему управления проектами и строительством, чтобы спокойно работать в любой точке страны. Речь о совокупности технологий и организационных схем управления: временные проектные офисы на объектах, система контроля за выполнением работ — и визуально, и посредством ежедневных отчетов. Сегодня мы понимаем наши конкурентные преимущества и знаем, в каком направлении нам идти. Этот год будет ключевым для создания фундамента для дальнейшего роста компании, — резюмирует Владимир Ланских.

В прошлом году «УГМК-Телеком» начала работу и в качестве генерального подрядчика

После проведенной встречи — а закончилась она отлично: подписан долгосрочный крупный контракт — глава «УГМК-Телеком» обедает и отправляется в тренажерный зал. По его словам, спорт — отличный способ снять стресс и держать себя в форме. По окончании тренировки топ-менеджер возвращается в офис и погружается в дела: несколько онлайн-совещаний, телефонные звонки, проработка новых проектов.

В это время на стройплощадках в разных регионах страны, где занята «УГМК-Телеком», работа не останавливается ни на секунду. Пока Владимир Ланских решает стратегические задачи в Екатеринбурге, директор проектного офиса генерального подряда «УГМК-Телеком» Максим Филичкин руководит процессом на строительстве нового объекта в Челябинской области.

На объекте также работает Максим Сафин (слева), руководитель проектов «УГМК-Телеком». И он, и г-н Филичкин всегда на связи с Владимиром Ланских

Поговорить с главой «УГМК-Телеком» удается уже под вечер, когда основная часть работников расходится по домам. Владимир Ланских делится своими правилами жизни и работы.

Правила Владимира Ланских, главы «УГМК-Телеком»:

1 | Не скрою: иногда на стройплощадке мне приходится применять крепкое словцо. Но вообще ручное управление я не приветствую. Убежден: если постоянно ругаться и топать ногами на стройке, много проектов не выполнишь. Мы за культурную организацию труда и правильно выстроенную систему выполнения работ.

2 | Топ-менеджер стройкомпании не всегда должен сам разбираться в тонкостях строительного процесса. Все зависит от масштаба предприятия. Если компания небольшая, строительное образование руководителю лучше иметь, потому что очень многое приходится делать самому. Строительство — это же не продажи. Здесь есть госрегулирование, разная нормативная база, институт саморегулирования. Все это нужно знать, и с профессиональными знаниями, безусловно, работать будет лучше. С увеличением масштаба компании необходимость в профильном образовании для руководителя отпадает. Функционал начинает делиться между командой управленцев, и диплом стройфака обязателен уже только для тех, кто занимается проектированием, инжинирингом, ездит на стройплощадки и взаимодействует с заказчиками строительства.

3 | Когда смотришь на объект, который ты строил, внутри есть чувство гордости: «Мы молодцы! Мы это сделали!». Такова человеческая натура: отмечать и оценивать то, что видишь глазами. Но у нас есть и проекты, не заметные визуально, но не менее важные и большие. Они тоже могут, как и здания, жить десятилетия и даже века. И это также приятно осознавать.

4 | Кадров на стройплощадках всегда не хватало, особенно на строительно-монтажных работах, а пандемия только усугубила ситуацию — мигрантам из СНГ ограничили въезд в Россию. Это очень печально, квалифицированная рабочая сила теперь в большой цене — в прямом и переносном смысле слова.

Рад, что СРО «Уральское объединение строителей» пытается решить вопрос с рабочими кадрами. Организация недавно обратилась к российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой внести изменение в распоряжение правительства и открыть границы для рабочих из стран СНГ.

5 | Нельзя сказать, что мигранты работают на стройках хуже россиян. При должном уровне контроля они справляются хорошо. Их главный плюс — высокая замотивированность. Они едут в Россию с понятной целью: заработать деньги и отправить их на родину своим семьям. У местных работников такой мотивации нет.

6 | Рынок жилья уже не торт — даже в столице. Если говорить о подрядных работах на стройках многоквартирников, там не заработать. Все стандартизировано, заказчики понимают экономику проектов и по максимуму «высушивают» своих подрядчиков. А если так, значит, надо строить не жилье. Как вариант — промышленные объекты. В этом сегменте меньше конкуренция, потому что мало кто умеет работать с промкой. Профессиональных кадров тоже мало, и если заполучить таких в свою компанию, ты сразу получаешь огромное конкурентное преимущество. Соответственно, и маржинальность на строительстве промобъектов выше. Это не значит, что всем подрядчикам нужно бежать в промку, сломя голову. Нужно внимательно посмотреть на свою компанию, понять, какие сильные стороны у вас есть, и определить нишу, в которой можно работать эффективно.

7 | Ставки по кредитам в последнее время падают, заемные деньги становятся доступнее — их можно взять больше и дешевле. Велика вероятность, что в следующем году начнется увеличение инвестиций, а вместе с этим — рост конкуренции. Все это повлияет на маржинальность абсолютно всех видов бизнеса. Так что ниши, где можно себя реализовать наилучшим образом, нужно присматривать всем. Ищите конкурентные преимущества перед другими игроками. Уже сейчас, чтобы не было поздно.

8 | Меньше мелочного контроля и больше свободы — только так можно удержать высококлассных специалистов. Нужно помогать им проявлять свои таланты, давать возможность не только для карьерного роста — он-то всегда и везде возможен. Куда важнее рост с точки зрения масштабов деятельности — в рамках той должности, которую специалист занимает.

9 | Я пока не заметил больших отличий между сотрудниками из поколения Y и всеми остальными. Поэтому мы не практикуем никакого уникального подхода к молодым кадрам — геймификации и проч. Лентяи есть в любых поколениях, их мы стараемся на работу не брать. Да они у нас и не задержатся, потому что вся корпоративная культура компании настроена на успех, реализацию. У нас есть четкое понимание, куда мы идем, как этого достигнуть и какие люди нам для этого нужны. Среди представителей молодого поколения есть те, кто разделяет наши ценности — таких и стараемся брать.

10 | Компании нужны и опыт, и молодой задор — все зависит от стадии развития ситуации и от направления деятельности. Принято считать, что после 60 лет работу найти уже сложно, но если человек всю жизнь работал в правильной системе, он может быть незаменим в качестве наставника. Такие люди за счет опыта способны решать проблемы, возникающие в случае системных сбоев в управлении, и вытаскивают сложные проекты. Да, не в постоянном режиме, потому что энергии у них уже не так много, как прежде. Но без них никуда.

У нас в компании есть люди в возрасте, которые эффективно работают на своих участках. А энергичная молодежь незаменима там, где нужно совершить прорыв, создать что-то новое или быстро протестировать что-то и оценить результат. Плюс молодой задор необходим в сфере продаж — наряду с блестящими коммуникативными навыками.

11 | К каждому сотруднику нужен индивидуальный подход, единого рецепта по управлению подчиненными не существует. В целом я довольно лояльный руководитель, потому что непосредственно контактирую с теми участниками команды, кого не надо жестко контролировать, ежедневно проверяя каждый шаг. Это настоящие профи, которых тотальный контроль, наоборот, будет демотивировать. Мне же лучше уделить больше внимания целям — на квартал, на год. Определить, чего мы хотим достичь, обсудить с коллегами, какие инструменты мы будем для этого использовать. А затем отслеживать эффективность, сравнивать план с фактом, анализировать и корректировать показатели и мероприятия — в случае необходимости.

12 | В переговорах я всегда иду от человека и от ситуации. Поэтому стратегии общения всякий раз отличаются: иногда нужно быть жестким, порой — наоборот, мягким. Если ты не способен вовремя переключаться и остаешься заложником одного образа, можно многое упустить.

13 | Деньги для меня — это способ обеспечить своих близких и инструмент для достижения целей. При этом определенно работаю я не только ради зарплаты. Мне действительно нравится то, что я делаю, нравится результат.

14 | Что бы ни было, я никогда не стану воровать. Еще одно табу: не выполнять обязательства. У нас в компании железный принцип: если мы за что-то взялись, то обязательно должны довести до конца. Даже если это для нас будет убыточно. Или если что-то в процессе не получается. Мы научимся и сделаем. Найдем тех, кто нам поможет, и все равно выполним обязательства. Иначе можно быстро потерять репутацию.

15 | У меня есть принцип: или делай хорошо, или не берись вообще. Халтурить, делать тяп-ляп — противно от самой мысли.

16 | Не надо браться за то, в чем ты ничего не понимаешь. Мы, например, не станем строить космические корабли, потому что совершенно не в теме. А вот в промышленном строительстве для нас уже мало что есть сложного и невыполнимого. И мы уже заранее можем спрогнозировать, какие проблемы, вероятно, возникнут на том или ином этапе. Стало быть, мы защищены от внезапного аврала или непредсказуемых проблем. Это очень большое преимущество — и для нас самих, и для заказчиков.

17 | Для меня лично деловая репутация очень важна. И для компании тоже. Потому что в долгосрочной перспективе только репутация может обеспечить стабильность. Да, можно урвать что-то здесь и сейчас, получить сиюминутный эффект, показав себя ненадежным и непрофессиональным партнером. Но такое получится провернуть только раз или два. Потом ты уже вряд ли найдешь заказчиков, которые о тебе ничего не знают.

Так зачем усложнять себе жизнь? Можно просто выполнять обещания и работать ответственно и качественно. В дальнейшем на проекты будут приглашать именно тебя.

18 | Для меня успех познается в сравнении себя с конкурентами. Если у нас больше масштаб, лучше качество и показатели, скорее всего, мы достигли успеха. Быть лучше других игроков, лидировать в своем сегменте — вот что такое успешность.

19 | Мне всегда интересно развитие: бежать вперед, достигать, создавать новое. В сфере строительства мы не так давно, здесь есть к чему стремиться, это направление требует от меня массы энергии и времени. И это по-настоящему увлекает. А вот другое наше направление — услуги связи для физических лиц, кабельный интернет и телефония — это противоположная история. Там нужно удерживать позиции, потому что рынок достиг предела и не растет. Это тоже большая важная битва, которую каждый день ведет другой наш управленец. Его драйвит такая задача. Каждому свое.