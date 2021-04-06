Вячеслав Брозовский: Испачкать руки три раза в день, построить «одноэтажную Россию»

Один день из жизни главы ГК «Арсенал»: антикризисный кейс, управленческие лайфхаки и работа на стройке. Спецпроект СРО «Уральское объединение строителей» и DK.RU.

Саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» (УОС) и DK.RU представляют совместный проект «Главные в стройке». Это истории о руководителях ведущих строительных организаций, которые являются членами СРО «УОС».

Мы покажем один день из жизни строительных топов, насыщенный задачами и событиями, а также дадим слово им самим — главы компаний поделятся лайфхаками в сфере управления, самомотивации, расскажут о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции.

Спецпроект «Главные в стройке» — это возможность погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса для тех, кто далек от стройсферы, и почерпнуть для себя опыт крепких управленцев. А строителям может быть любопытно примерить на себя практики коллег и «сверить часы».

Между героями серии материалов будет вестись соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. В финале спецпроекта наиболее продуктивный топ-менеджер получит приз за лучшие результаты, показанные в ходе рабочих суток.

Читайте на DK.RU. Первый материал проекта «Главные в стройке»: «Что бы ни было, я не стану воровать. И не выполнять обязательства. У меня принцип: делай хорошо или не берись вообще. Делать тяп-ляп — противно от самой мысли» — Владимир Ланских, «УГМК-Телеком»

Герой сегодняшнего материала — Вячеслав Брозовский, глава ГК «Арсенал». В представлении он не нуждается: бывший мэр города-спутника Екатеринбурга Березовского, экс-вице-премьер областного правительства и бессменный руководитель холдинга BROZEX.

С 2014 г. в портфеле бизнесов Вячеслава Брозовского и строительство: ГК «Арсенал» — самый крупный застройщик Березовского. Компанию предприниматель вытащил из глубокого кризиса и, по собственному признанию, не зря: сегодня Брозовский плотно занят делами ГК «Арсенал», получает от строительства огромное удовольствие и строит планы на десятилетия вперед.

Рабочий день героя начинается в офисе компании с совещания по строительству торгового центра в микрорайоне «Уют-Сити». Возводить малоэтажный ЖК в Березовском компания начала в 2012 г., положив в основу проекта европейскую концепцию комплексной застройки: трех- и четырехэтажные кирпичные дома с просторными благоустроенными закрытыми дворами, рядом — лесопарк с зоной отдыха и водоемом в глубине лесного массива, плюс максимум инфраструктуры.

Так, в районе уже работают муниципальный детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс, церковь, достраивается торговый комплекс стройматериалов «ДомоСтрой». Также в планах школа, ледовая арена, 25-метровый бассейн и — предмет обсуждения на утреннем совещании — универсальный трехэтажный торговый центр.

Сразу после обсуждения деталей проекта ТЦ и распределения задач между специалистами отдела капитального строительства Вячеслав Брозовский начинает работу по главной на сегодня задаче. Речь о проекте государственно-частного партнерства по строительству в «Уют-Сити» общеобразовательной школы, рассчитанной на 825 учеников.

Ранее бизнесмен рассказывал, что компания вложит в проект 20%, остальные 80% — банковское финансирование. Брозовскому удалось достигнуть договоренности со Сбербанком. Сегодня глава ГК «Арсенал» встречается с представителями финструктуры, чтобы обсудить детали взаимодействия, порядок выделения финансирования, закрепить все условия, подписать необходимые бумаги.

Примечательно, что схему взаимодействия бизнеса, властей и банка по ГЧП стороны в этом проекте отрабатывают с нуля. После ее можно будет тиражировать, и другим участникам рынка станет проще реализовывать проекты государственно-частного партнерства. С главной задачей дня Вячеслав Брозовский справился успешно:

Я подписал комплект документов для подачи предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, который направлен в правительство Свердловской области. Надеюсь, что дальнейшие переговоры с правительством пройдут успешно.

После совещаний Вячеслав Брозовский еще около часа разбирает бумаги в офисе. Удается задать ему несколько коротких вопросов о ситуации в стройсфере.

Три самые большие проблемы в отрасли на сегодня, которые осложняют работу?

— Первая — классика: персонал. Во всех сферах не хватает квалифицированных кадров, но на стройке еще и не лучшие условия, чтобы к нам шли ответственные люди. Большая разница: сидеть в теплом офисе и пить горячий кофе перед монитором или в любую погоду трудиться под открытым небом. Вторая проблема — рост цен. А третья — потребительский экстремизм. На Avito полно объявлений в духе «нагнем вашего застройщика», получим с него по максимуму. К счастью, у нас есть не только обязанности, но и права, и совсем уж нагнуть застройщиков не получается. Но тенденция нехорошая, она уже породила целый пласт «профессионалов», которые специализируются на спорах с застройщиками о том, как правильно вести дела.

Как справляетесь?

— С нехваткой персонала — никак. Ситуация очень тяжелая, на 100% с этим справиться невозможно. С ростом цен поступаем классически: он зашит в цену квадратного метра и переложен на покупателя. А с потребительским экстремизмом выход один: делать все сразу более качественно. Если же есть нарекания, мы приходим и оперативно исправляем огрехи, перешпаклевываем и т. п. Все же польза от этого экстремизма есть: стимулирует строить еще лучше.

Читайте на DK.RU: СРО «Уральское объединение строителей» обратилось к президенту РФ с просьбой о содействии в снижении цен на металлопрокат. Сегодня каждый участник рынка может обратиться в Национальное объединение строителей и получить металл по сниженным ценам

Ваш рецепт: как не паниковать в сложных ситуациях, при форс-мажорах?

— Главное — обуздать эмоции. На пике волнения не нужно принимать решение по сложному вопросу — оно почти всегда будет излишне резким. Более взвешенное решение приходит чуть позже. Поэтому я просто беру паузу.

Далее по расписанию у главы «Арсенала» перерыв на обед. Совмещаем полезное с полезным: во время еды Вячеслав Брозовский рассказывает историю компании, которая стала пионером на рынке Березовского, поставив там первую высотку.

С «Арсеналом» связано возрождение строительства в Березовском. Когда в 2004 г. я стал мэром, никто не верил, что в городе будут возводить новые дома. До сих пор некоторые областные города «спят» в плане жилищного строительства. На тот момент «спал» и Березовский — все цифры по вводу квадратных метров давало индивидуальное жилищное строительство. А в 2007 г. появился «Арсенал», компания настроилась на серьезную работу, возвела первую в городе высотку — свечку в 18 этажей. До сих пор такая высота — максимум для жилых комплексов в Березовском. И моя ГК BROZEX финансировала первый проект компании, — вспоминает глава ГК «Арсенал».

После были другие жилые проекты, а в 2012 г. фокус сместился — вместо высотных свечек компания начала большой проект малоэтажной комплексной застройки «Уют-Сити». Изначально под трех- и четырехэтажки отвели 35 га, после площадка значительно увеличилась. К сегодняшнему дню уже сданы 30 домов, строится шестая очередь района. На старте у Вячеслава Брозовского были сомнения относительно прибыльности малоэтажной затеи — экономика таких проектов, в отличие от высотных ЖК, всегда балансирует на грани.

Сначала «Уют-Сити» был откровенно убыточным проектом, но я верил, что малоэтажку оценят. Сам я к тому времени разочаровался в высотном строительстве в городах-спутниках Екатеринбурга. Пришло понимание: пригороды мегаполиса должны застраиваться не «кукурузинами», где жильцы не знают соседей по лестничной клетке, а более человечными домами, — объясняет глава ГК «Арсенал».

В «Уют-Сити» построено 30 домов, сроков окончания проекта нет — работы хватит на несколько десятилетий

И добавляет: проект выстрелил. Сейчас Вячеслав Брозовский доволен продажами в «Уют-Сити», а главное — людьми, которые переезжают в район. Бизнесмен добавляет: ему удалось учесть ошибки, совершенные застройщиками других малоэтажных проектов, реализованных в Екатеринбурге. Завалить идею просто, объясняет он — например, если не хватает парковочных мест. В «Уют-Сити» заложили хороший коэффициент: 2,5 машино-места на квартиру. В итоге даже после 20.00 жители могут без проблем поставить авто рядом с домом.

К «Уют-Сити» примыкает другой малоэтажный проект ГК «Арсенал» — «Усадьбы Жаворонки». По словам Вячеслава Брозовского, здесь он намерен построить деревню из одноэтажных комфортабельных частных домов. Причем все объекты компания возводит из кирпича, хоть коллеги по цеху и крутят пальцем у виска. Глава ГК «Арсенал» согласен с критиками: строить из кирпича дорого и хлопотно — все время мучаешься с капризами каменщиков, много проблемных узлов. Но переубедить Брозовского в том, что нет ничего лучше кирпичного дома, никто не может.

Я сам большой поклонник такого одноэтажного формата недвижимости, считаю, что это лучшие дома для жизни человека. Во всем мире такой тип жилья называется бунгало и считается роскошью, доступной только состоятельным людям, — земля ведь очень дорогая. У нас стоимость земельных участков не такая высокая, и было бы здорово, если бы жители мегаполисов начали переселяться в свои дома. Есть же понятие «одноэтажная Америка». Я бы очень хотел, чтобы начала строиться и «одноэтажная Россия»,— комментирует Вячеслав Брозовский.

Первая очередь «Усадьбы Жаворонки» сдана в декабре-2020. Сейчас идет строительство второй очереди. Вячеслав Брозовский называет себя фанатом частных домов и мечтает, чтобы жители мегаполисов перебирались в собственные дома в пригородах

Сроков окончания проектов «Уют-Сити» и «Усадьбы Жаворонки» нет: земли под строительство больше 110 га, помимо домов будут возводиться детсады, школы, бассейны, физкультурно-оздоровительные центры и прочая инфраструктура.

Считаю, лет на 30 работы у «Арсенала» точно есть. Я подхватил компанию после кризиса-2014 — тогда она наработала убыток в 450 млн руб. На тот момент у BROZEX были инвестиции в «Арсенал» на уровне 1,2 млрд руб. — пришлось забирать застройщика и выводить из кризиса. Мне было очень тяжело, но мы все равно вкладывались в компанию — и средствами, и силами. В итоге мы достойно продаем квадратные метры высокого качества. Нам есть чем гордиться, — резюмирует Вячеслав Брозовский.

После обеда глава ГК «Арсенал» отправляется на стройплощадки. Бизнесмен убежден: это обязательное мероприятие для руководителя строительной компании.

Есть классическое японское управленческое правило: ты должен не меньше трех раз в день испачкать руки. Неважно, чем ты руководишь: заводом ЖБИ, автопроизводством, чем-то еще. Причем нужно не просто побывать там, где создается продукт, а вникнуть, включиться в производственный процесс. Так и на стройке: руководителю компании нужно каждый день бывать на площадке, — поясняет Вячеслав Брозовский.

Дома возводят только из кирпича — это принципиальный выбор главы ГК «Арсенал»

Исполнительный директор ГК «Арсенал» Дмитрий Гаренских отчитывается о ходе возведения новой очереди «Уют-Сити». Брозовский задает уточняющие вопросы, сходу корректирует задачи

На стройплощадке Вячеслав Брозовский контролирует процессы. Он вовлечен в проект, лично курирует все этапы

Весной в «Уют-Сити» откроют «Малахитовый бульвар». Это пешеходная тропа из серого и красного гранита протяженностью 370 м, сопровождаемая игровыми комплексами, скамейками, амфитеатром и сухим фонтаном. Также в проекте предусмотрены зоны для тихого отдыха, трехуровневое освещение, видеонаблюдение, зоны free wi-fi

Вячеслав Брозовский — известный любитель крупной техники. Ему ничего не стоит, например, закладывать стройматериалы в фуру, сидя за рулем погрузчика. Даже будучи чиновником, он периодически ездил на грузовиках, раз в год стабильно садился на фуру и даже гнал длинномер из Владивостока в Екатеринбург. Бывая в «Уют-Сити», глава «Арсенала» любит сесть за руль самосвала — когда есть время, он лично убирает в районе снег

После насыщенного выезда на стройплощадки Вячеслав Брозовский направляется в тренажерный зал. Бизнесмен поддерживает себя в форме, спорт любит. В Березовском он возглавляет попечительский совет местной федерации бокса.

Остаток рабочего дня глава «Арсенала» проводит в офисе: работает с документами, определяет круг задач. Вечером удается поговорить с ним о бизнесе вообще и о строительстве в частности. От строек Вячеслав Брозовский, по его собственному определению, балдеет.

Правила Вячеслава Брозовского

1 | Я занимаюсь разными бизнесами, могу сравнить строительство с работой в других сферах и ясно вижу специфику. Дело в том, что квадратный метр — штука очень сложная. Если, к примеру, машиностроительная деталь или любой стройматериал — абсолютно осязаемы и понятны, то квадратный метр ты увидишь только через два года. У нас продукт очень долгий, и то, каким он в итоге получится, зависит от профессионализма менеджеров.

2 | Количество разгильдяев на стройке довольно велико, поэтому подбор прорабов, которые смогут контролировать процесс на площадке, должен быть очень качественным. Понятно, что прораб не может вечно стоять над каменщиком, сантехником, электриком, монтажником, то есть контроль идет бок о бок с доверием. Но степень контроля должна быть высокой — тогда получится хороший продукт. Особенно если текучка персонала на стройке минимальная.

3 | Строители всегда балансируют между качеством квадратных метров и их количеством. Мы в последние десять лет каждый год улучшали качество. Как только экономика допускает, ставим более качественные входные двери. Появляются еще возможности — устанавливаем самые лучшие и дорогие окна. Сейчас имеем возможность делать более качественные стяжки, кладку стен — можем больше платить каменщикам за куб кладки и спрашивать с них за работу.

4 | Универсального секрета успеха в бизнесе не существует.

Есть люди, которые кажутся разгильдяями, а становятся очень успешными. А у других вроде бы огромный потенциал, но ничего не взлетает. Потому что нет удачи, нет коммуникаций, нет чего-то еще. Успех — это очень сложная химия. И у всех она разная.

5 | Я считаю, существует крайне мало профессий, которые дают осязаемые плоды и которыми можно гордиться. Это учитель: когда он идет по городу, то видит своих учеников, ставших достойными людьми. Это медик — он видит на улицах тех, кому спас жизни. И это строитель: когда он идет по городу, то видит возведенные им здания и может сказать внуку: «Это построил твой дед».

6 | Мой предшественник принципиально не брал на работу трудовых мигрантов. Я его в этом не поддерживал. Узбеки, например, идеально работают на полах. Но если граждане Узбекистана или Таджикистана и приходили на наши объекты, это всегда были люди подрядчиков, в штате «Арсенала» мигрантов не было. Поэтому когда на рынке из-за локдауна случился коллапс с кадрами из стран СНГ, мы не испытали никаких сложностей.

Но у многих коллег не так. Знаю, что СРО «Уральское объединение строителей», в которую входит наша компания, пытается решить вопрос с рабочими кадрами. СРО обращалась к российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой разрешить въезд гражданам стран СНГ на территорию России. Власти пошли навстречу: ограничения больше не распространяются на Азербайджан, Армению, Киргизию, Казахстан. Сейчас СРО направило Марату Хуснуллину второе официальное письмо — с просьбой оказать содействие в расширении перечня стран, включив в него Узбекистан и Таджикистан.

7 | Любой строитель вам скажет, что стресс отлично снимается гневом. На стройплощадке поводов хватает, там масса возможностей выпустить пар. Часто накал эмоций мы усиливаем нецензурными словами — у меня такой лексикон довольно качественный, так что рабочие относятся ко мне уважительно. Я раньше очень удивлялся тому, что, если руководитель на стройке не матерится, его перестают воспринимать всерьез. Мат здесь — не ругань, а средство общения и система опознавания «свой-чужой».

8 | У нас в компании работают молодые ребята — поколение Z. Они в основном приходят из строительных династий — наши сотрудники приводят своих детей. Есть очень талантливые ребята. До этого они могут работать менеджерами где-нибудь в продающих сетях или автосалонах, болтаться и искать лучшей жизни, но попадают в стройсферу — и многие приживаются.

Хотя стройка — это не теплый офис. Чтобы здесь прижиться, нужно для начала не выпендриваться.

9 | Мы строим только на свои, банковское финансирование на стройку не привлекаем и продаем уже готовые квартиры. На девелопмент привлечь средства можем, но в залог отдаем построенные жилые и нежилые помещения.

10 | Строителям нужно уметь вовремя останавливаться. Реальный кейс: в своем проекте «Уют-Сити» мы построили дом до первого этажа и обнаружили, что фундамент стал трещать. Инвестиции в объект на тот момент уже составляли порядка 15-17 млн руб. и было непросто решиться взять все и разобрать. Я сказал своей команде топ-менеджеров: «Ну, хорошо. Давайте доведем дом до трех этажей и поймем, что потери составляют уже не 17 млн, а 50! Чего ждать-то?». Я убежден: отделку переделать можно, коробку здания — никогда. И я ни за что не стану выпускать на рынок негодный продукт — сколько бы денег мне это ни стоило.

11 | Глобальных институциональных изменений в строительстве в ближайшие 3-5 лет не предвидится. Такие сроки для девелоперов — это завтра: продукт долгий, сфера инертная. Революция монолита прошла, сейчас 90% домов строится по этой технологии. Хотя в частное домостроение монолит не ворвался так мощно, как в Европе, например. Россия все же в этом плане довольно ортодоксальная страна.

12 | Сейчас застройщики направляют хорошие бюджеты на улицу: в квартире человек ремонт делает сам, а во дворах идет посадка уже высоких деревьев, применяют дорогие граниты и бехатоны. Также меняются концепции и отделка подъездов — мест общего пользования (МОП). Даже проекты жилых комплексов эконом-класса в моменты подъема доходности сразу направляют бюджеты на улучшение дворов и МОПов. И вот здесь в ближайшей перспективе стоит ждать рывок.

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