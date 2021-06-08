«В нашей компании все сотрудники выезжают на объекты. Им надо знать, что такое стройка»

Евгений Однодворов, «Связьлайн»: «Не беру в работу проекты, которые пытаются сэкономить на качестве работ. Мы делаем качественно».

Саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» (УОС) и DK.RU представляют совместный проект «Главные в стройке». Это истории о руководителях ведущих строительных организаций, которые являются членами СРО «УОС».

Мы покажем один день из жизни строительных топов, насыщенный задачами и событиями, а также дадим слово им самим — главы компаний поделятся лайфхаками в сфере управления, самомотивации, расскажут о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции.

Спецпроект «Главные в стройке» — это возможность погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса для тех, кто далек от стройсферы, и почерпнуть для себя опыт крепких управленцев. А строителям может быть любопытно примерить на себя практики коллег и «сверить часы».

Между героями серии материалов будет вестись соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. В финале спецпроекта наиболее продуктивный топ-менеджер получит приз за лучшие результаты, показанные в ходе рабочих суток.

Читайте на DK.RU первые три материала проекта «Главные в стройке», героями которых стали Владимир Ланских, глава компании «УГМК-Телеком», Вячеслав Брозовский, глава ГК «Арсенал» и Владислав Королев, вице-президент ГК «Пенетрон-Россия».

В новом выпуске мы расскажем об одном рабочем дне Евгения Однодворова, директора компании «Связьлайн». ООО «Связьлайн» было основано в 2009 г. для оказания услуг по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию слаботочных систем и сетей. За время работы компания реализовала более 200 договоров на монтаж и техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения и т.д.

Компания «Связьлайн» причастна практически ко всем крупным стройкам Екатеринбурга: ЖК Каменные палатки, ЖК Юность, ЖК Прекрасный, ЖК Шолохов, ЖК На Тенистой, ЖК Солнечный, ЖК Suomen Ranta, ЖК Восход, ЖК Цветной бульвар, филиал «ПАТРА», аэропорт Кольцово, Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации.

Торговые центры города также не понаслышке знают о «Связьлайне». Компания Евгения Однодворова выполняла целый комплекс работ для «Гринвича», «Пассажа», ТЦ Уктусский, гипермаркета «Лента», магазинов «Светофор».

В марте 2021 г. СРО «Уральское объединение строителей» ходатайствовало о награждении компании «Связьлайн» премией «Атланты в строительстве» за рост финансовых показателей, за долгий труд в профессии и за вклад в развитие города при строительстве и реконструкции объектов культурного наследия.

На фото: Евгений Однодворов

В назначенный день мы встретились с Евгением Однодворовым у его офиса на ул. Карла Маркса, чтобы вместе съездить на новую площадку завода «СМАК». Напомним, хлебокомбинат строится в логопарке «Кольцовский» и занимает площадь более 77 тыс. м2. Главная задача Евгения на день — провести переговоры с генподрядчиком — строительной компанией «БСУ», одним из крупных игроков на строительном рынке — по поводу дальнейшего монтажа системы пожаротушения и пожарной сигнализации на заводе.

Работы на «СМАКЕ» мы условно делим на несколько этапов. Монтаж на первом участке выполнен уже на 90%, пора приступать ко второму и третьему этапам, но процесс согласования немного затянулся и теперь мы можем столкнуться со сложностями монтажа. Дело в том, что система пожаротушения должна идти параллельно с другими инженерными системами. Кто-то по проекту идет первым, кто-то вторым. Из-за простоя одних простаивают и другие, и этот процесс согласований ложится на плечи генерального подрядчика — дирижера стройки. Так что главная задача на сегодня согласовать выход на дальнейшие объемы, провести оперативку по сетям, — рассказывает Евгений, пока мы едем на объект.

Вообще выезжать на объекты — едва ли не ежедневная задача нашего героя. Только на «СМАКЕ» Евгений бывает дважды в неделю. Объект большой, сложный с инженерной точки зрения, личное присутствие руководителя является обязательным.

Кроме поездки на площадку будущего хлебокомбината у героя сегодняшней статьи запланировано еще три встречи на день — с представителями компании «Рубеж» (производитель систем безопасности), с руководителем строительного отдела «Малышева 73». Последние две встречи — по поводу будущего сотрудничества на ТЦ «Золотой».

«Золотой» нам интересен масштабами. На объекте необходимо будет внедрять необычные с инженерной точки зрения решения. Мне и моей команде нравится преодолевать трудности. Это творчество. Кто-то в хоккей играет, кто-то в футбол, а у нас спортивный интерес выражается в решении нестандартных задач, — продолжает Евгений Однодворов.

Дорога до логопарка «Кольцовский» занимает у нас примерно 30 минут. За это время мы успеваем обсудить с Евгением вопросы стоимости оборудования, необходимого для систем пожаротушения, и новые нормы, по которым эти системы должны устанавливаться.

С какими поставщиками оборудования вам удобнее работать — с российскими или зарубежными?

— И у тех, и у других есть свои плюсы, но в последнее время мы плотно сотрудничаем с российскими производителями. Они более лояльны, нацелены на улучшение качества своей продукции и адаптируют продукт под нужды заказчика. На отечественных системах мы выполняли работы в «Гринвиче». Эксперты писали ПО конкретно под этот объект. Сложность была в плотности инженерных сетей и большом количестве сценариев ЧС. На «СМАКЕ» мы тоже работаем с нашими производителями. Плюсом ко всему российский производитель плавно нивелирует стоимость оборудования. Иностранные — жестко привязаны к курсу доллара или евро. Не все заказчики готовы к такому повороту событий.

С государственными надзорными органами трудно взаимодействовать?

— Мы регулярно с ними работаем, консультируемся и получаем разяснения по тем или иным вопросам. После ввода нового большого свода правил наш технический директор Дмитрий Ликсунов стал чаще консультироваться с инспекторами. Дело в том, что с марта в силу вступила новая редакция основного для нашей деятельности документа СП-5 («Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», — прим.ред.) и некоторые правила можно трактовать двояко. Для этого мы ведем плотную работу с надзорным органом.

Фото: Так снаружи выглядит площадка будущего хлебзавода «СМАК»

К строительным реалиям журналист DK.RU оказался не очень подготовленным. Выезжать на объект в светлой одежде было не самым верным решением. Да и с обувью вышел промах… Заметив это, Евгений с улыбкой отмечает:

К выезду на объект надо специально готовиться. У меня в багажнике всегда лежат сапоги, куртка рабочая. Я научен горьким опытом — «убил» здесь не одно пальто и несколько пар обуви.

Фото: На переднем плане — люди, знающие, как надо строить.

Наконец, мы доходим до места, где расположится главный цех будущего хлебзавода. Сюда же приходит Андрей Чернышев, директор по развитию и подготовке производства строительной компании БСУ. Евгений Однодворов показывает, какой объем работ уже выполнен на объекте.

Работы в главном цехе почти закончены. Осталось доделать административно-бытовой комплекс и приступить к монтажу системы пожаротушения в зоне разгрузки и на складах, — говорит он.

Фото: Евгений Однодворов общается с руководителем БСУ

С г-ном Чернышевым Евгений Однодворов договаривается о сроках реализации следующего этапа, и мы вместе идем на мини-экскурсию по заводу, параллельно общаясь.

Фото: в этом помещении совсем скоро появится оборудование завода «СМАК»

Правильно ли я понимаю, что система пожаротушения интегрируется с системой вентиляции?

— Не совсем так. Есть система автоматической пожарной сигнализации, она включает в себя целый комплекс всего: систему пожаротушения, дымоудаления, общеобменную вентиляцию и т.д. Сами по себе эти все системы обособлены, но в момент ЧС именно система пожарной сигнализации отвечает за то, чтобы отработал весь этот большой комплекс инженерных систем.

Фото: Зеленые трубы — одна из составных частей системы пожаротушения, установленная «Связьлайном» на заводе «СМАК»

Вы будете проводить тестовый запуск?

— Конечно. Сначала каждая система тестируется обособленно, потом весь комплекс согласно программе комплексных испытаний. Например, на одном из этапов будут остановлены все приточные системы и включатся системы дымоудаления, чтобы в случае ЧС удалить задымление.

К слову о чрезвычайных ситуациях. Как работать при форс-мажорных обстоятельствах?

— Работать, и все. Нет нерешаемых проблем. Ну, случилось что-то. Надо ехать и решать проблему. Панике нельзя поддаваться. У меня каждый день по факту форс-мажор, ведь к руководителю мало кто приходит показать отличный результат, сказать «мы молодцы, мы все сделали». Приходят с проблемами: это не получается, то не получается, трудности с проектом, трудности с согласованием и т.д.

Визит на «СМАК» окончен и наш герой едет на следующую встречу — с Олегом Павловым, инженером компании «Рубеж», чтобы обсудить вопросы сотрудничества на объекте — ТЦ «Золотой». По дороге задаем Евгению еще несколько вопросов.

Какие самые большие проблемы в стройке?

— Кадры. Стройке не хватает квалифицированных кадров. Мало «рукастных» монтажников, менеджеров, которые готовы учиться стройке и развиваться в этом направлении, поэтому мы проводим внутрикорпоративное обучение сотрудников. Практика показывает, что некоторые специальности лучше выращивать самостоятельно.

Ваша компания входит в СРО УОС. Что это вам дает?

— Я давно работаю в строительстве и рад, что на площадке СРО проводятся собрания со строителями, где можно встретить и заказчика, и подрядчика. Мы можем сесть и обсудить важные для сферы строительства вопросы.

Фото: Встреча Евгения Однодворова и Олега Павлова в «Деловом квартале»

Обед с Олегом Павловым назначен в бизнес-парке «Деловой квартал». Собеседники обсуждают сотрудничество на площадке ТЦ «Золотой», и г-н Павлов рассказывает немного о специфике работы своей компании и о том, как выстраивается взаимодействие с проектно-монтажными организациями по типу «Связьлайна»:

Если посмотреть на нашу деятельность широко, можно сказать, что мы осуществляем проверку систем на своем оборудовании. Проектные организации мы консультируем как по технической составляющей, так и по нормативной. Большинство проектировщиков рады такому взаимодействию — часть проблем решается еще на бумаге, — говорит он.

Фото: Олег Павлов

Время, выделенное Евгением Однодворовым на встречу с журналистами DK.RU, неумолимо подходит к концу. Тем не менее, мы успеваем задать герою последний вопрос:

Евгений Сергеевич, у вас в работе огромный пул объектов. Как вы отдыхаете и перезагружаетесь?

— Провожу время в кругу семьи. Ходим вместе с сыном на рыбалку, ему нравится. Кстати, раньше вообще не понимал прелести зимней рыбалки, а потом попробовал, втянулся. Иммунитет закаляет отлично.

Правила Евгения Однодворова

Сделать можно все. Нет ничего невозможного. Успех для меня — это сделать свою работу хорошо, чтобы спроектированная нами система работала безукоризненно, и заказчик прошел проверки и остался доволен. Если я не могу решить какую-то задачу, я переключаюсь на следующую и зацикливаю их по кругу. Когда ты думаешь только об одной проблеме, тебе приходит всегда только одно и то же решение. Нужно переключать внимание. У меня даже офис-менеджеры выезжают на объект, чтобы своими глазами увидеть, что такое стройка. Только так они будут понимать, что волнует заказчика на каждом этапе строительства. Никогда не возьмусь за объект, где пытаются сделать с нарушениями. Я как руководитель компании несу уголовную ответственность за свои действия и не допущу, чтобы мои системы не отработали как надо. Делать качественно — одно из моих жизненных правил. Расписание веду в календаре, блокноте и CRM-системе. Календарь — для личных дел. CRM — для рабочих. Блокнот — для мыслей и задумок. Я очень требовательный руководитель. Если я ставлю задачу, ее должны выполнить. Не доверю работу человеку, который меня однажды подвел.

История Евгения Однодворова — последняя в цикле «Главные в стройке», и DK.RU объявляет старт голосования за самого продуктивного руководителя. Проголосовать можно по ссылке.