Движение электросамокатов в Екатеринбурге хотят упорядочить с помощью разметки

Депутаты городской думы Екатеринбурга встретились с представителями кикшеринговых компаний Whoosh и Urent, чтобы выработать правила, которые позволят свести ДТП с самокатами к минимуму.

О результатах встречи сообщил на своей странице в Facebook депутат гордумы Тимофей Жуков.

Специально не писал об итогах нашей встречи с представителями сервисов кикшеринга Whoosh и Urent, пока не будет реальных результатов. [К ряду договоренностей мы пришли]. Во-первых, разделение потоков на тротуарах необходимо! Во-вторых, выгонять самокатчиков на автодорогу опасно, никто этого делать не будет. В-третьих, операторы кикшеринга — очень гибкие ребята, они не хотят обострения конфликта между пешеходами и пользователями их сервисов, поэтому готовы всесторонне участвовать в решении возникшей ситуации, — написал Тимофей Жуков.

Онг привел список улиц, где разметка может быть нанесена в первую очередь:

Вильгельма де Генина — от Начдива Онуфриева до пр. Сахарова;

Краснолесья — от Амундсена до Суходольской (в обе стороны);

Академика Мехренцева — от Краснолесья до пр. Сахарова (в обе стороны);

Академика Вонсовского — от Амундсена до Чкалова (в обе стороны);

Рябинина — от Краснолесья до Сахарова (в обе стороны);

Волгоградская — от Викулова до Волгоградской, 201;

Ткачей — от Клевер-парка до Белинского;

Татищева — от Московской до Токарей (в обе стороны);

Репина — от пр. Ленина до Репина, 15;

Педагогическая — от Комсомольской до пр. Мира;

Циолковского — от 8 марта до Серова (в обе стороны);

Сурикова — от Щорса до Авиационной (в обе стороны);

Союзная — от Циолковского до Авиационной;

пр. Ленина — от Вайнера до Московской (в обе стороны);

Набережная — от Дзержинского до пр. Ленина.

Предлагаю на данных тротуарах нанести разметку «Парковка электросамокатов» — это поможет упорядочить размещение самокатов в городе, — добавил депутат.

Жуков также сообщил, что депутаты пообещали выстроить отношения с мэрией в решении вопроса нанесения информационной разметки. Что касается финансирования работ, бюджетных денег на эти цели выделяться не будет: в мэрии надеются, что расходы возьмет на себя бизнес.

Напомним, отношения пешеходов и самокатчиков обострились после того, как в этом году сервис Whoosh охватил сетью проката самокатов почти весь город. Кроме этой компании, в городе работают еще два подобных сервиса. Самокаты, предоставляемые ими, способны развивать скорость до 25 км/ч. Передвигаются пользователи в основном по тротуарам, где также едут велосипедисты и идут пешеходы. В случае столкновения последствия могут быть плачевными.

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С конца мая в Екатеринбурге начали действовать правила, по которым самокатам нельзя разгоняться быстрее 15 км/ч в местах скопления пешеходов. Как писал DK.RU, поначалу в число таких мест попали Городской пруд, ЦПКиО, парк Южный и улица Вайнера. Затем к списку добавили еще более 20 участков — полный их список мы приводили здесь.

В кикшеринговой компании Woosh пояснили, что их сотрудники удаленно анализируют скорость самокатов в разных районах города: