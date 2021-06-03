Стало известно, на каких участках ограничили скорость для электросамокатов

Комитет по организации бытового обслуживания населения Екатеринбурга подготовил перечень из 27 участков, на которых самокаты шеринга Woosh не смогут разогнаться выше 15 км/ч.

Администрация Екатеринбурга продолжает договариваться с сервисом самокат-шеринга. Напомним, что с 27 мая самокатам нельзя разгоняться в местах скопления пешеходов. Поначалу в число таких мест попали Городской пруд, ЦПКиО, парк Южный и улица Вайнера.

В кикшеринговой компании Woosh пояснили, что их сотрудники удаленно анализируют скорость самокатов в разных районах города:

Если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов — часто тормозит, например — эта зона попадает под ограничение. В основном это парковые зоны и пешеходные улицы.

На сегодняшний день перечень мест существенно расширился. Ограничение скорости в 15 км/ч введено на следующих участках:

сквер на улице Академика Бардина, от улицы Амундсена до проезда Решетникова;

пешеходная зона на улице Вайнера, от проспекта Ленина до дома № 60 на улице Вайнера (включая переулок Театральный и эспланаду);

сквер вдоль реки Исеть, от улицы Малышева до улицы Куйбышева (включая пешеходную часть на коммуникационной эстакаде);

Южный парк на улице Академика Шварца;

сквер Коммунаров на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина;

сквер на площади Театральной на улице Бориса Ельцина, у здания Свердловского государственного академического театра драмы;

сквер на проспекте Ленина, у здания гимназии № 9;

сквер на набережной Рабочей молодёжи;

площадь Октябрьская на улице Бориса Ельцина;

парк имени ХХII Партсъезда;

сквер на улице Дзержинского, перед зданием киноконцертного театра «Космос»;

прибрежная зона Олимпийской набережной, за стадионом «Динамо»;

сквер у Дома Севастьянова по проспекту Ленина;

сквер на проспекте Ленина, вдоль плотины Городского пруда;

сквер имени А.С. Попова у здания Екатеринбургского почтамта;

сквер ЮНЕСКО на улице Толмачёва;

сквер ЮНЕСКО-2 на улице Пролетарской;

сквер на площади Труда, у памятника Татищеву и де Геннину;

Исторический сквер в границах проспекта Ленина, улиц Воеводина и Малышева;

парк имени Павлика Морозова в границах улиц Белинского, Луначарского и Декабристов;

дендропарк в границах улиц Мира, Первомайской, Академической и Софьи Ковалевской;

парк в границах улиц Чкалова, Начдива Онуфриева, Громова и Академика Бардина;

парк имени 50-летия ВЛКСМ в границах улиц Чкалова, Ясной и Шаумяна;

парк имени 50-летия Советской власти в границах улиц Декабристов, Мичурина и Народной воли;

Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (центральная его часть);

Харитоновский сад;

парк имени Блюхера.

Ранее DK.RU сообщал о том, что ГИБДД стала привлекать к ответственности водителей мощных электросамокатов без прав определенной категории. Нарушителям грозит штраф до 15000 руб.: если номинальная мощность двигателя самоката выше 0,25 кВт, то ответственность в случае нарушения правил будет не как у пешехода, а как у водителя мопеда.

Ситуация особенно обострилась этой весной: пешеходы и автомобилисты стали резко высказываться против водителей электросамокатов. Так, Евгений Енин, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU предложил вообще запретить взрослым езду по тротуарам.

В «цивилизованных странах» (не во всех, но в достаточном количестве, чтобы говорить просто — «в цивилизованных странах») передвижение по тротуарам на велосипедах и прочих самокатах лицам старше 14 лет запрещено. За нарушение — штрафы. Большие, очень большие штрафы. И там нет оговорок, как у нас, — нельзя, но если нет возможности ехать по проезжей части, то можно. Там — нельзя и все.

Между тем, интерес полиции к кикшерингу усилился не только в Екатеринбурге. Так, сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге следователи СКР и МВД начали проводить обыски у сервисов проката Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. Причиной следственных действий стали участившиеся случаи наезда водителей самокатов на детей. Следственный комитет рассказал, что в отношении опасных водителей возбуждаются уголовные дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении владельцев сервисов проката будут возбуждать уголовные дела по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следом Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ предложил изменить правила пользования электросамокатами и подобным мобильным транспортом. СПЧ предлагает установить особенности эксплуатации таких средств передвижения в ПДД, оснастить номерами, ввести ограничения скорости и обязать спешиваться водителей при опасной ситуации для пешеходов.