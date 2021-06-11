Новая боль. Грабители Екатеринбурга начали пользоваться электросамокатами

Быстрый и маневренный транспорт заинтересовал преступников города. Один самокатчик-грабитель уже задержан, полиция разыскивает его жертв. Фото преступника.

Грабители Екатеринбурга освоили самокаты. Полицейские уже задержали одного вора-самокатчика, который избил прохожего и отнял у него телефон.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Задержанный может отправиться в колонию на срок до семи лет.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Нападение произошло 2 июня. Как рассказал пострадавший, около 22.00 в подъезде на ул. Вильгельма де Геннина на него набросился незнакомец, который до этого дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Налетчик зашел в подъезд вместе с жертвой и, не говоря ни слова, нанес первый удар. Он избил мужчину, забрал телефон и скрылся.

Полицейские выяснили, что нападавшим был 28-летний житель Курганской области, ранее неоднократно судимый за торговлю наркотиками, вандализм и кражу.

Во время поиска налетчика полицейские изучали записи с камер видеонаблюдения и увидели, что он передвигался, выбирая жертву, на электросамокате. Увидев прохожего с телефоном, догнал его и попытался заговорить. Прохожий отмахнулся от преступника, тот догнал его и преградил путь, но прохожий вновь просто обошел грабителя и зашел в подъезд. Вскоре после этого и произошло нападение.

В полиции считают, что это не единственное преступление, которое мог совершить задержанный. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343 )356-42-04 либо 102 (02).

Ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге в последние недели участились случаи криминала. В том, что происходит, попытался разобраться Александр Белоусов, член Общественной палаты Екатеринбурга пятого состава, старший научный сотрудник в институте философии и права УрО РАН.

Это уже не первая проблема, связанная с самокатами, которая возникла с начала теплого сезона. Огромное число техники для передвижения пешеходов приводят к столкновениям, горожане жалуются на самокаты, которые носятся по тротуарам на огромной скорости.

В конце мая стало известно, что электросамокатам в Екатеринбурге искусственно ограничили скорость на определенных участках. В Санкт-Петербурге, где проблема также встала очень остро, рботу сервисов кикшеринга приостановили на неопределенное время, до урегулирования вопроса с городской администрацией.