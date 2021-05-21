«Хочу, чтобы как в Европе: ездить по тротуарам лицам старше 14 лет нельзя. Нельзя и все»

«Кататься на самокатах вдруг стало можно за 3 коп. Бухой пацанчик с сигаретой в зубах, летящий по тротуару на прокатном самокате, — обыденность этой весны». Что делать с этой напастью — Евгений Енин.

Эпиграф

В микрорайоне Академический на тротуаре

столкнулись велосипедист и девочка на самокате

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

Я хочу, чтобы у нас было как в Европе. Как в США. Как в Канаде. Как в «цивилизованных странах». В «цивилизованных странах» (не во всех, но в достаточном количестве, чтобы говорить просто — «в цивилизованных странах») передвижение по тротуарам на велосипедах и прочих самокатах лицам старше 14 лет запрещено. За нарушение — штрафы. Большие, очень большие штрафы. И там нет оговорок, как у нас, — нельзя, но если нет возможности ехать по проезжей части, то можно. Там — нельзя и все.

Еще раз, для осознания — велодорожки есть не везде, но ездить по тротуарам нельзя практически нигде.

Я объясню, почему. Два слова: разница скоростей. У прокатных электросамокатов скорость ограничена 25-ю километрами в час. А так и 50 км/ч может быть, и больше. Скорость пешехода — 5 километров в час. Разница — 5 раз. Представьте, что на дороге одни машины едут 50 км/ч, другие — 250 км/ч и все это в одной полосе. Страшно? Да. Так вот ровно то же самое происходит сейчас на наших тротуарах по всей стране — разница скоростей между пешеходами и самокатами/велосипедами — 5 раз. Это опасно, и это неизбежно приводит к столкновениям, ежедневно.

По всей стране, в СМИ, в соцсетях: самокатчик сбил пешехода, самокатчик был сбит на пешеходнике. Или то, с чего мы начали: столкнулись велосипед и самокат. Пару лет назад главными мудаками на тротуарах были велосипедисты, прошлый год был переходный, в этом году знамя мудачества у велосипедистов перехватили самокатчики и подняли его на небывалую высоту.

Что происходит — понятно. Пару лет назад, чтобы прокатиться на самокате, нужно было купить самокат, а это не три копейки. Велосипед тоже надо было купить, велопрокаты у нас как-то не зашли и не расплодились.

Самокаты зашли. По всей стране развернулись федеральные сети кикшеринга. И кататься на самокатах вдруг стало можно за три копейки, любое быдло может себе позволить. Бухой пацанчик с сигаретой в зубах, летящий по тротуару на прокатном самокате, — обыденность этой весны, а это еще лето не наступило.

При этом ездить на самокате, да еще электрическом, это же уметь надо. Многие ли начинающие пользователи кикшерингов берут самокат, ведут его пешком на какой-нибудь пустырь и там осваивают навыки вождения? В результате по тротуарам со скоростью 25 км/ч фигачат люди, которые в глубоком детстве ездили на велосипедах, на самокатах не ездили никогда, и вот сейчас учатся, прямо между пешеходами.

И эти же люди фигачат по проезжей части, пересекают дороги по пешеходникам, на красный, не спешиваясь, не имея ни малейшего представления о правилах дорожного движения. Это точно нормально, точно так и должно быть?

С велосипедистами у нас идиотская ситуация. Юридически они — участники дорожного движения, при этом правила знать не обязаны. А самокатчики по закону — пешеходы. Вот такие охреневшие пешеходы на электрическом ходу со скоростью, как у автомобиля.

Поправки в закон, которые делают пользователей «средств индивидуальной мобильности» участниками дорожного движения и хоть как-то регулируют их поведение, готовятся давно. Но это если надо кого-то объявить экстремистами и что-то запретить, у наших законодателей штаны дымятся от трения о воздух. Наводить порядок на тротуарах они не торопятся.

Да и не получится навести порядок, если просто приравнять самокатчиков к велосипедистам. 99,99% велосипедистов постоянно, регулярно, хронически нарушают ПДД, и в соцсетях радостно декларируют, что срать они хотели на правила. Дело не в том, что кататься на чем-то двухколесном склонны люди с ослабленным интеллектом (хотя очень похоже на то), а в том, что нас в принципе окружают идиоты.

Как размышляет водитель автомобиля, паркуясь на газоне?

— У меня есть автомобиль, мне нужно здесь запарковаться, кроме газона, встать негде, значит, встану на газоне.

Есть потребность, она должна быть реализована, и плевать на всех. Как у ребенка, который срет в подгузники там, где приспичило.

Как размышляет велосипедист, едущий не по краю проезжей части, а по тротуару?

— У меня есть велосипед, мне нужно ехать, по проезжей части ехать ссыкотно, значит, поеду по тротуару.

Есть потребность, она должна быть реализована, и плевать на всех.

Но если водитель на газоне в глазах общественного мнения — мудак и гряземес, то велосипедист на тротуаре — классный прогрессивный чувак, эко- и гей-френдли. По крайней мере, в собственных глазах. Имеющий моральное право трезвонить в звонок, если пешеходы мешают ему ехать.

И с этим ничего не поделать. И с самокатами будет ничего не поделать, если просто приравнять их к велосипедам. Потому что штрафы смешные, и он всегда может оправдаться тем, что ехать по дороге у него почему-то нет возможности, велодорожки нет, поэтому он имеет право ехать по тротуару.

Поэтому я хочу, чтобы у нас было как в Европе. Как в США. Как в Канаде. Как в «цивилизованных странах». По тротуарам ездить на чем угодно лицам старше 14 лет должно быть запрещено. Нельзя и все. И штрафы за нарушение должны быть такие, чтобы они сразу шли почки продавать на органы. И чтобы пешеходы понимали, что едущий по тротуару — это нарушитель, и у нас есть моральное право гнать его пинками на проезжую часть. Историй, когда пешеходы не давали машинам ехать по тротуару, сколько угодно. Вот тут-то мы и разгуляемся, с самокатами и велосипедами.

Велодорожки? Инфраструктура? Пусть валят на дорогу и оттуда требуют себе велодорожки. Ссут ездить по краю проезжей части? Пусть валят в туман и оттуда требуют. Как требуют, с каким результатом — мне пофиг, это не мои проблемы.

Сейчас логика двухколесных такая — у меня есть велосипед, я арендовал самокат и мне обязаны предоставить инфраструктуру. Нет инфраструктуры — буду ездить, как хочу, и плевать на правила. Эту логику надо выжигать. Нет инфраструктуры — вали на дорогу. Страшно на дороге? Не покупай велосипед, не арендуй самокат. Право ездить на двух колесах не закреплено в Конституции, это не право, это каприз и прихоть. Каприз может быть удовлетворен, по возможности, но если нет возможности — сорян.

Сейчас отсутствие велодорожек стало проблемой пешеходов. Надо сделать так, чтобы это было проблемой велосипедистов и самокатчиков.

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Использованы фото Евгения Енина