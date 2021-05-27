Не больше 15 км/ч. Электросамокатам Екатеринбурга искусственно ограничили скорость

Сотрудники кикшеринга будут ограничивать скорость самокатов в людных местах, прежде всего в парках и на тротуарах. Это заметно ударит по спросу, уверены владельцы проката.

В Екатеринбурге ограничили скорость электросамокатов в людных местах. В службе проката сообщают, что теперь в местах, где много пешеходов, самокат нельзя будет разогнать быстрее 15 км/ч (обычно можно ехать до 25 км/ч, в целом самокат может разогнаться до 50 км/ч). Зоны ограничений определяют по результатам анализа, уточняет ЕАН.

В кикшеринговой компании пояснили, что для анализа их сотрудники следят за происходящим с самокатом:

В случае, если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов — часто тормозит, например, эта зона попадает под ограничение. В основном это парковые зоны и пешеходные улицы.

В компании уточнили, что при введении ограничений принимали во внимание пожелания ГИБДД, властей и местных жителей. Получить данные об участках ограничения скорости можно в приложении для аренды самоката. Например, ехать на максимальной скорости нельзя в ЦПКиО и на пешеходной зон у Городского пруда.

Прокатчики уточнили, что скоростные ограничения не влияют на спрос в парковых зонах, где самокаты чаще берут просто ради того, чтобы покататься, а не добраться из одной точки города в другую. Кроме того, Екатеринбург — не первый город, где было решено поступить таким образом.

Если говорить о транспортной модели использования — когда самокату нужно доехать 3-5 км до нужной точки и быть эффективнее автомобиля в условиях пробок, например, то это повлияет на частоту выбора в пользу самокат-шеринга — скорее, человек выберет автомобиль или купит свой самокат, который системно не будет ограничен», — полагают специалисты кикшеринга.

Ранее DK.RU уже писал о том, каким огромным спросом начали пользоваться электросамокаты в Екатеринбурге и о том, к каким проблемам это привело. В ГИБДД города признали, что озабочены проблемой, но решение должны принимать на федеральном уровне. Пока самокаты не являются транспортным средством и те, кто на них едут, считаются пешеходами, а, значит, должны передвигаться по тротуару. Максимально разрешенная скорость на тротуаре при этом не ограничивается.

Евгений Енин, автор рубрики «Смотритель», так описывает сложившуюся в городе ситуацию: «Кататься на самокатах вдруг стало можно за 3 коп. Бухой пацанчик с сигаретой в зубах, летящий по тротуару на прокатном самокате, — обыденность этой весны».