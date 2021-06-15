«Ситуация стабильная, но напряженная». В регионе каждый день 600-700 новых безработных

Директор департамента по труду и занятости области Дмитрий Антонов рассказал о росте безработицы и о том, как россияне начали замещать иностранцев на стройках и в салонах автобусов.

С начала года почти 50 тыс. жителей Свердловской области стали безработными. Директор департамента по труду и занятости региона Дмитрий Антонов заявил на пресс-конференции, что в Службу занятости жители региона обращаются очень активно, до 700 человек в сутки.

С начала года мы сняли с учета 116 тыс. 486 безработных, на учет поставлено вновь 48 тыс. 427 человек. Обращаемость остается достаточно высокой, порядка 600-700 человек в сутки по Свердловской области. Ситуация стабильная, но достаточно напряженная, — сказал он.

Сейчас в регионе 46 тыс. 170 человек официально не имеют работы. В самый сложный период 2020 г. число доходило до 120 тыс. человек. В начале апреля сообщалось, что Свердловская область вышла на допандемийные показатели безработицы.

Дмитрий Антонов подчеркнул, что россияне частично заместили иностранцев в сфере транспорта и строительства, но доля такой замены невысока:

Такие сферы как сервис и ЖКХ по-прежнему остаются мигрантоемкими, — пояснил директор департамента.

Ранее DK.RU писал, что пандемия оставила бизнес страны без линейного персонала. Компаниям не хватает официантов, поваров, клинеров, доставщиков.

В феврале 2021 г. уральские строители обратились к правительству РФ с просьбой о мигрантах. СРО «Уральское объединение строителей», в которое входят свыше 1800 строительных компаний, направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительную отрасль России. Строители просили изменить распоряжение правительства №635 от 16.03.2020 «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан».

В марте стало известно, что Федеральный Минстрой откликнулся на просьбу уральских строителей открыть границы для рабочих из стран СНГ. Однако чиновники выполнили ее по-своему, и риск, что стройки встанут, сохранялся. Сейчас возможность привлекать трудовых мигрантов появилась у подрядных компаний численностью до 100 человек и с оборотом до 800 млн руб.