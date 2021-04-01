Безработица в Свердловской области идет на спад. Помогают субсидии из федерального бюджета

Регион вышел на допандемийные показатели безработицы. С начала года работу нашли больше 24 тыс. уральцев, хотя еще в начале марта говорили о критической ситуации.

Уровень безработицы в Свердловской области начал снижаться. Региональная служба занятости вышла на допандемийные показатели по численности трудоустроенных, а уровень регистрируемой безработицы снизился до 3,86% (в 2020 году он составлял 5,39%), пишет JustMedia.ru со ссылкой на и.о. губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Совместное заседание совета общественной безопасности области и координационного совещания по обеспечению правопорядка прошло в среду, 31 марта. На нем выступил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. Он рассказал, что в 2021 г. трудоустроили уже более 24 тыс. уральцев, что на 3 тыс. больше показателей 2020 г. С регистрационного учета в службе занятости снято 67,5 тыс. безработных за три месяца. Антонов пояснил, что этому способствовали открытие центров занятости и организация личных приемов граждан после отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Еще один механизм снижения уровня безработицы: субсидирование найма. Это мера точечная. В 2021 году работодателям будет выделена субсидия в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года, — рассказал Дмитрий Антонов.

Александр Высокинский подчеркнул: «Несмотря на положительную тенденцию на рынке труда и постепенное восстановление трудовой активности, принятие эффективных мер по снижению безработицы должно постоянно быть в центре нашего внимания. Восстановление показателей рынка труда является одной из целевых задач 2021 года».

Неделю назад стало известно, что российское правительство решило выплачивать субсидии работодателям, которые решили трудоустроить граждан, до 1 января 2021 г. зарегистрированных как безработных. Компания, которая наймет безработного, получит субсидию в размере трех МРОТ, умноженных на районный коэффициент, сумме страховых взносов и числу трудоустроенных. По оценке Минтруда, в среднем сумма составит 50 тыс. руб. на одного человека.

Между тем в начале марта в области были зафиксированы всплеск безработицы и рост цен на продукты. Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина заявила, что положение с безработицей в регионе было хуже только в 2015 г., после того как произошел резкий скачок валюты и многим предприятиям пришлось сократить сотрудников.