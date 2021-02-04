Уральские строители обратились к правительству РФ с просьбой о мигрантах

Строительные компании просят дать право рабочим из стран СНГ приезжать на территорию РФ для работы на стройплощадках. Пока такое право ограничено распоряжением федеральных властей.

СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), в которое входят свыше 1800 строительных компаний, направила письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительную отрасль России. Строители просят изменить распоряжение правительства №635 от 16.03.2020 «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан».

Для пропуска иностранных граждан, задействованных в строительстве, [предлагаем] дополнить [документ], в котором перечислены лица с правом на въезд на территорию РФ, еще одним пунктом: [разрешить въезд] «граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу Российской Федерации по списку наиболее востребованных специальностей», — говорится в письме.

Чтобы привлечь на рынок наиболее нужные кадры, члены УОС предприняли еще один шаг: совместно с Национальным объединением строителей и «Паспортно-визовым сервисом» при МВД России они разрабатывают единую процедуру организованного поиска, подготовки, тестирования, въезда на территорию РФ рабочих из Узбекистана. В прошлом году правительство этой страны подписало соглашение о сотрудничестве с «Паспортно-визовым сервисом» РФ. К появлению такого документа подтолкнул кадровый дефицит, возникший на рынке из-за пандемии.

Как сообщал DK.RU в конце прошлого года, в правительстве России подсчитали, что вследствие ограничений, направленных на эпидбезопасность страны, российский рынок труда лишился до полутора миллионов работников. Особенно значительно пострадала строительная отрасль, где традиционно задествовано много мигрантов. В Свердловской области, по подсчетам специалистов СРО УОС, дефицит составляет 40-50%.

Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял два этажа, сейчас 5-7 этажей, — пояснил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин, добавив, что это связано именно с нехваткой рабочих.

Согласно официальной статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, за семь месяцев 2020 г. в регионе было оформлено только 806 разрешений на работу иностранным гражданам, тогда как в прошлом году — 1660. Кроме того, за семь месяцев 2020 г. было выдано 15 тыс. патентов, что на 12 тыс. меньше, чем годом ранее.

Глава УОС также рассказал, каких специалистов наиболее не хватает на свердловском рынке.

Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг. В итоге финансово страдают подрядчики. Думаю, единственный выход — вносить вышеупомянутое изменение в федеральное законодательство, одновременно вместе с сервисом при МВД России построить «зеленый» коридор» для мигрантов, безусловно, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора и национальными требованиями к квалификации рабочих, — прокомментировал инициативы организации Сергей Ренжин.

Напомним, эксперты назвали дефицит кадров одним из основных трендов, которые будут влиять на стройтельную сферу в 2021 г. В середине декабря 2020 г. члены Ассоциации профессионалов рынка недвижимости — REPA провели конференцию в МИА «Россия сегодня», на которой озвучили свои прогнозы по рынку на следующий год.

У подавляющего большинства компаний есть проблема недокомплектации рабочих бригад на стройках, где обычно до 40% персонала — граждане соседних стран, — отметил на конференции вице-президент московской компании «Инград» Артем Бортневский.

Об этом же говорили представители региональной стройиндустрии. На годовой пресс-конференции, посвященной рынку недвижимости, глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников назвал проблему нехватки мигрантов в числе факторов, которые в будущем могут повлиять на стройкомплекс.

В начале пандемии мы делали мониторинг, и существовали предпосылки для того, что произойдет кризис производства из-за отбытия существенной части трудовых мигрантов. Пока удается удерживать ситуацию в рамках. Подрядчики обеспечены этим ресурсом. Но если в следующие полгода мы не выйдем из пандемии и границы не откроются, то потребуется вмешательство области и Федерации, чтобы насытить рынок труда, — заявил тогда Трапезников.

В конце декабря минстрой России выступил с предложением организованно ввозить в страну трудовых мигрантов, которые будут работать на стройках. Минтруда, МВД и Роспотребнадзор уже согласовали упрощенный въезд для этой категории гастарбайтеров. Всю ответственность за въезжающих работников — в том числе получение приезжими справок об отсутствии COVID — берет на себя приглашающая сторона.

Участники стройсферы предложили еще одно решение проблемы: искать трудовые резервы для областного центра в близлежащих муниципалитетах.

Мы хотим создать кадровый резерв за счет городов-спутников. Там есть много людей, которые готовы работать в стройке, — поделился планами глава Ассоциации ИЖС Максим Назаренко.

Впрочем, некоторые девелоперы давно сделали ставку на местных рабочих. Об этом, в частности, говорил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев во время пресс-конференции, посвященной итогам года.