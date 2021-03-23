Мигрантам дали «зеленый свет». Но не тем, которых ждут в Екатеринбурге

Федеральный Минстрой откликнулся на просьбу уральских строителей открыть границы для рабочих из стран СНГ. Однако чиновники выполнили ее по-своему, и риск, что стройки встанут, сохраняется.

СРО «Уральское объединение строителей», куда входит более 1800 компаний отрасли, просило вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует строительство) открыть границы для рабочих из стран СНГ. Ранее Россия закрыла их из-за эпидемии коронавируса.

Власти пошли навстречу: ограничения больше «не распространяются на следующие страны — СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан», — цитата из письма Минстроя. Рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ «в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан».

Кажется, проблема с рабочими руками, решена. Однако на екатеринбургских стройках, как правило, трудятся выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которых нет в перечне Минстроя. А приглашать рабочих из стран, которые не вошли в список с открытой границей, могут только крупные компании.

Согласно алгоритму действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, осуществлять ввоз рабочих из этих стран имеют возможность компании со штатом более 250 человек и доходом более 2 млрд руб. Подрядные компании зачастую относятся к малому (800 млн руб., не более 100 человек) и среднему бизнесу (2 млрд руб., не более 250 человек), — говорит Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».

Трудовые мигранты нужны в большей степени подрядным компаниям, а не крупному бизнесу.

Крупные организации зачастую ждут на объектах полностью укомплектованный штат исполнителей. Если малый и средний бизнес, подрядные организации, не смогут привозить иностранных рабочих на территорию РФ, то будут терять заказчиков, останавливать проекты (что уже происходит). В свою очередь застройщики будут не в состоянии выполнить объемы работ. Это приведет к срыву сроков строительства, к невыполнению поручений Президента РФ по нормативам ввода жилья», — отмечает Сергей Ренжин.

СРО «Уральское объединение строителей» направила второе официальное письмо Марату Хуснуллину с просьбой оказать содействие в расширении перечня стран, включив в него Узбекистан и Таджикистан, и отменить «порог входа» (ценз по доходу и среднесписочной численности работников).

Ранее DK.RU писал, что эксперты назвали дефицит кадров одним из основных трендов, которые будут влиять на строительную сферу в 2021 г.

Впрочем, нехватка рабочих рук — не единственная проблема, с которой уральские строители обратились к Марату Хуснуллину. АСРО «Гильдия строителей Урала» направило официальное письмо с предложением усовершенствовать правовое регулирование в части подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение).

Ситуация в строительной сфере резко усугубится, если эти проблемы не удастся решить до начала глобальной реновации в Екатеринбурге.

Напомним, что сейчас региональные чиновники заняты разработкой механизма, который позволит проводить реновацию в полном объеме. Поскольку федеральный закон определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — как формировать границы КРТ, какие объекты и по каким критериям включать, каким образом и на каких условиях проводить расселение ветхих домов — отданы на откуп региональным властям.

Любопытно, что пока в рабочую группу по реновации из всех застройщиков включили только компанию «Брусника».