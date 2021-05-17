Застройщики снова смогут привлекать рабочих из Узбекистана и Таджикистана

Федеральные власти смягчили ограничения на привлечение трудовых мигрантов из стран СНГ на российские стройплощадки. Ранее об этом просили уральские строители.

Федеральное правительство смягчило требования по привлечению работников из других стран. Теперь подрядные строительные компании могут использовать трудовые ресурсы из Узбекистана и Таджикистана. Об этом DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей».

Ранее, согласно алгоритму правительства, в штате принимающей стороны должно было быть не менее 250 сотрудников, а сама организация иметь 2 млрд руб. оборота.

Сейчас возможность привлекать трудовых мигрантов появилась у подрядных компаний численностью до 100 человек и с оборотом до 800 млн руб. У таких компаний дефицит рабочих, по словам представителя СРО «Уральское объединение строителей» Дениса Снеткова, составлял 50%, поэтому они вынужденно отказывались от новых проектов.

Теперь ценз снят. Для организованного набора рабочих строительным подрядчикам достаточно соблюдать алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, который создан Минтрудом РФ и утвержден оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России. Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства, — считает Денис Снетков.

В конце марта СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), в которое входят свыше 1800 строительных компаний, направила соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. В строительной отрасли традиционно задействовано много мигрантов, и после ограничения на въезд иностранцев компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.