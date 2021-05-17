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Застройщики снова смогут привлекать рабочих из Узбекистана и Таджикистана

Застройщики снова смогут привлекать рабочих из Узбекистана и Таджикистана
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Федеральные власти смягчили ограничения на привлечение трудовых мигрантов из стран СНГ на российские стройплощадки. Ранее об этом просили уральские строители.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Федеральное правительство смягчило требования по привлечению работников из других стран. Теперь подрядные строительные компании могут использовать трудовые ресурсы из Узбекистана и Таджикистана. Об этом DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей».

Ранее, согласно алгоритму правительства, в штате принимающей стороны должно было быть не менее 250 сотрудников, а сама организация иметь 2 млрд руб. оборота. 

Сейчас возможность привлекать трудовых мигрантов появилась у подрядных компаний численностью до 100 человек и с оборотом до 800 млн руб. У таких компаний дефицит рабочих, по словам представителя СРО «Уральское объединение строителей» Дениса Снеткова, составлял 50%, поэтому они вынужденно отказывались от новых проектов.

Теперь ценз снят. Для организованного набора рабочих строительным подрядчикам достаточно соблюдать алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, который создан Минтрудом РФ и утвержден оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России. Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства, — считает Денис Снетков.

В конце марта СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), в которое входят свыше 1800 строительных компаний, направила соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. В строительной отрасли традиционно задействовано много мигрантов, и после ограничения на въезд иностранцев компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Автор: Анна Хлебникова
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