Ваш выбор! Открыто голосование за самого результативного строительного топа Екатеринбурга

DK.RU и саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» подводят итоги совместного проекта «Главные в стройке». Самого результативного главу строительной компании выберут читатели.

DK.RU и саморегулируемая организация «Уральское объединение строителей» (УОС) подводят итоги совместного проекта «Главные в стройке». На протяжении четырех месяцев мы рассказывали истории о руководителях ведущих строительных организаций, которые являются членами СРО «УОС».

В центре всегда был один день из жизни строительных топов, насыщенный задачами и событиями. Каждый выполнял по четыре блока задач, максимально используя свой управленческий опыт, наработанные компетенции и ноу-хау. Герои успевали также поделиться лайфхаками в сфере управления, самомотивации, говорили о сложностях бизнеса, перспективах рынка, способах нарастить лидирующие позиции. В итоге те, кто далек от стройсферы, могли погрузиться в специфику другой отрасли бизнеса и почерпнуть опыт крепких управленцев. А у строителей была возможность примерить на себя практики коллег и «сверить часы».

Между героями серии материалов шло соревнование за самые значительные достижения в течение одного дня. Пришло время решать: кто наиболее многозадачный и при этом результативный топ-менеджер, Кто провел больше переговоров с контрагентами, достигнув самых выгодных условий для своего бизнеса. Кто добился получения масштабного контракта, который даст компании новые интересные задачи, мощный опыт и хороший заработок. Кто смог вдохновить сотрудников на результат — своим примером и грамотным подходом к персоналу. И все это в рамках одного дня, следуя собственному плану задач на рабочие сутки.

Лучшего выберут читатели DK.RU — проголосовать за самого эффективного строительного руководителя можно в один клик.

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Напомним, в спецпроекте участвовали генеральный директор «УГМК-Телеком» Владимир Ланских, глава ГК «Арсенал» Вячеслав Брозовский, вице-президент ГК «Пенетрон-Россия» Владислав Королев и директор компании «Связьлайн» Евгений Однодворов.

Вот главные моменты их историй — топ-5 высказываний каждого героя:

Владимир Ланских, «УГМК-Телеком»:

— Рынок жилья уже не торт — даже в столице. Если говорить о подрядных работах на стройках многоквартирников, там не заработать. Все стандартизировано, заказчики понимают экономику проектов и по максимуму «высушивают» своих подрядчиков. А если так, значит, надо строить не жилье.

— Я пока не заметил больших отличий между сотрудниками из поколения Y и всеми остальными. Поэтому мы не практикуем никакого уникального подхода к молодым кадрам — геймификации и проч. Лентяи есть в любых поколениях, их мы стараемся на работу не брать.

— Что бы ни было, я никогда не стану воровать. Еще одно табу: не выполнять обязательства. У нас в компании железный принцип: если мы за что-то взялись, то обязательно должны довести до конца. Даже если это для нас будет убыточно. Или если что-то в процессе не получается. Мы научимся и сделаем.

— Мне всегда интересно развитие: бежать вперед, достигать, создавать новое. В сфере строительства мы не так давно, здесь есть к чему стремиться, это направление требует от меня массы энергии и времени. И это по-настоящему увлекает.

— Ставки по кредитам в последнее время падают, заемные деньги становятся доступнее — их можно взять больше и дешевле. Велика вероятность, что в следующем году начнется увеличение инвестиций, а вместе с этим — рост конкуренции. Все это повлияет на маржинальность абсолютно всех видов бизнеса. Так что ниши, где можно себя реализовать наилучшим образом, нужно присматривать всем.

Среди задач топ-менеджера на день: подписание крупного долгосрочного контракта, стройки в Алтайском крае и Челябинской области, масштабная работа в современном порту на Дальнем Востоке.

Вячеслав Брозовский, ГК «Арсенал»:

— Пригороды мегаполиса должны застраиваться не «кукурузинами», где жильцы не знают соседей по лестничной клетке, а более человечными домами. Я сам большой поклонник одноэтажного формата недвижимости, и было бы здорово, если бы жители больших городов начали переселяться в свои дома. Есть же понятие «одноэтажная Америка». Я бы очень хотел, чтобы начала строиться и «одноэтажная Россия»

— Количество разгильдяев на стройке довольно велико, поэтому подбор прорабов, которые смогут контролировать процесс на площадке, должен быть очень качественным.

— Стройка — это не теплый офис. Чтобы здесь прижиться, нужно для начала не выпендриваться.

— Любой строитель вам скажет, что стресс отлично снимается гневом. На стройплощадке поводов хватает, там масса возможностей выпустить пар.

— Глобальных изменений в строительстве в ближайшие 3-5 лет не предвидится. Такие сроки для девелоперов — это завтра: продукт долгий, сфера инертная. Сейчас застройщики направляют хорошие бюджеты на улицу: в квартире человек ремонт делает сам, а во дворах идет посадка уже высоких деревьев, применяют дорогие граниты и бехатоны. Также меняются концепции и отделка подъездов. И вот здесь в ближайшей перспек

Среди задач топ-менеджера на день: подписание комплекта документов со Сбербанком по проекту государственно-частного партнерства, выезд на стройплощадки масштабного малоэтажного района в Березовском и деревни комфортабельных коттеджей неподалеку и лично (!) уборка территории за рулем снегоуборочной машины.

Владислав Королев, ГК «Пенетрон-Россия»:

— На стройке важно спокойствие в любой ситуации. Главное — не паниковать. К любой проблеме надо подходить с холодной головой. Если клиент видит, что ты спокоен, то и сам быстро приходит в состояние равновесия.

— Не надо бояться запачкать руки. Случается, что подрядчику наглядно приходится доказывать, что он неправ. Берешь смесь в руки и показываешь: вот тут вода.

— Заемными средствами не пользуемся принципиально. Возможно, именно этот принцип позволил нашей компании пережить все экономические кризисы, выпавшие на 30 лет ее работы.

— Необходим постоянный и неусыпный контроль над строительным процессом и выполнением работ на объекте заказчика.

— Самое главное правило — это порядочность. Кто и как бы тебя ни провоцировал, надо просто оставаться человеком. И все.

Среди задач топ-менеджера на день: контроль подземного паркинга ЖК Clever Park, «который не затопит, даже если Исеть выйдет из берегов», несколько деловых совещаний, переговоры с клиентами и техсовет.

Евгений Однодворов, «Связьлайн»:

— Кто-то в хоккей играет, кто-то в футбол, а у нас спортивный интерес выражается в решении нестандартных задач. Мне и моей команде нравится внедрять необычные с инженерной точки зрения решения, преодолевать трудности. Это творчество.

— У меня каждый день по факту форс-мажор, ведь к руководителю мало кто приходит показать отличный результат, сказать «мы молодцы, мы все сделали». Приходят с проблемами: это не получается, то не получается, трудности с проектом, трудности с согласованием. Надо ехать и решать проблему. Панике поддаваться нельзя, если все принимать близко к сердцу, никаких нервов не хватит.

— У меня даже офис-менеджеры выезжают на объект, чтобы своими глазами увидеть, что такое стройка. Только так они будут понимать, что волнует заказчика на каждом этапе строительства.

— Если я не могу решить какую-то задачу, я переключаюсь на следующую и зацикливаю их. Когда думаешь только об одной проблеме, приходит всегда только одно и то же решение. Нужно переключать внимание.

— Никогда не возьмусь за объект, где пытаются работать с нарушениями. Я как руководитель компании несу уголовную ответственность за свои действия и не допущу, чтобы мои системы не отработали, как надо. Делать качественно — одно из моих жизненных правил.

Среди задач топ-менеджера на день: выезд на стройплощадку завода «СМАК» и контроль монтажа систем пожаротушения, переговоры по работам на строительстве нового масштабного ТЦ от создателей «Гринвича».

Голосуйте за самого продуктивного строительного топа! Победитель спецпроекта «Главные в стройке» получит ценный приз.