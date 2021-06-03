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Акционеры «Нейвы» могут получить порядка 400 млн рублей

Акционеры «Нейвы» могут получить порядка 400 млн рублей
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В случае ликвидации банка акционеры могут рассчитывать на выплату разницы между активами и пассивами на момент отзыва лицензии. Ранее в «Нейве» не нашли нарушений и дыр в балансе.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Акционеры банка «Нейва» после ликвидации банка могут получить разницу между активами и пассивами банка на момент отзыва лицензии. Эта сумма составляет около 400 млн руб., сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на свой источник во временной администрации финучреждения.

Банкротство означает, что у банка не хватает денег рассчитаться со всеми клиентами. Пока таких рисков нет. Но нельзя исключать, что временная администрация заявит в суде о новых обстоятельствах. Она может сделать это за семь дней до суда. Это срок, когда она должна представить суду ликвидационный баланс и отчет о финансовом состоянии, где будут расписаны все обязательства и активы банка. Пока эти документы не публикуются. Работа инвентаризационной комиссии АСВ до сих пор не завершена. Если новых обстоятельств не будет, суд на первом же заседании примет решение о начале ликвидации, — считает собеседник РБК.

При этом сумма выплат акционерам может уменьшиться из-за снижения курса рубля, которое произошло в день отзыва лицензии. Рассмотрение иска Центробанка о ликвидации ООО «Банк Нейва» назначено на 17 июня.

Напомним,  банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля 2021 г. Это произошло неожиданно. Вкладчики опубликовали обращение к губернатору и Центробанку с просьбой не допустить банкротства банка. Бизнес уверен, что у «Нейвы» есть ресурсы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. DK.RU писал, что «Нейва» был одним из последних успешных банков, работавших в регионе. До этого Свердловская область уже потеряла «Северную казну», Свердловский губернский банк, Банк24.ру.

Несмотря на общественный резонанс, Центробанк подал в суд иск о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». Об этом стало известно 17 мая. В банке заявили, что «временная администрация никаких нарушений и дыры в балансе не нашла», и в случае ликвидации, а не банкротства вкладчики смогут быстрее получить свои деньги.

При этом акционеры и руководители банка «Нейва» отказались оспаривать отзыв лицензии в суде. Однако сотрудники «Нейвы» могут обратиться к регулятору с просьбой не вносить их в черный список финансистов, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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