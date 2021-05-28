«Оспорить почти нереально». Собственники банка «Нейва» не стали судиться с Центробанком

Срок, который давался руководству банка на обращение в суд с просьбой рассмотреть законность отзыва лицензии, истек, однако заявления так и не поступило.

Акционеры и руководители банка «Нейва» отказались оспаривать отзыв лицензии в суде, сообщает РБК Екатеринбург. По данным издания, собственники руководствовались двумя причинами. Первая — суд может приостановить ликвидацию до принятия решения по делу. В таком случае переносится на более поздний срок получение своих средств кредиторами третьй очереди (юридические лица). Вторая причина — нежелание усиливать конфронтацию «Нейвы» с Центральным банком.

Особого смысла в этом нет, только моральное удовлетворение. Последний раз, когда банк смог оспорить отзыв лицензии, был в 2015 году. После этого — одни отказы со стандартными формулировками», — пояснил источник издания (здесь и далее цитаты по РБК).

При этом инсайдеры отмечают, что у «Нейвы» есть шансы выиграть дело: регулятор действовал почти без предупредительных мер воздействия, которые предусматривает закон, — предупреждений, штрафов, ограничений операций и прочих.

14 апреля ЦБ выдал предписание на ограничение объемов продажи наличной валюты в месяц до определенной суммы. «Нейва» обязана была снизить объемы примерно на 30% и каждые 10 дней отчитываться. То есть первый отчет банк должен был дать 25 апреля. 15-го они выслали ответ, где говорилось, что выполнят все условия регулятора, исключат обмен валюты из списка основных операций и поменяют бизнес-модель в целом. А утром 16-го у них отзывают лицензию. То есть это предписание было формальностью и никто даже не собирался ждать от них отчетов, — подчеркнул собеседник издания.

Он также добавил, что запрет на осуществление банковских операций — принудительная мера, которая может применяться в двух случаях: если есть реальная угроза банковской системе России или интересам кредиторов (например, вывод средств). Однако даже временная администрация в своем иске указала, что на дату отзыва лицензии признаков несостоятельности выявлено не было, то есть интересам кредиторов ничто не угрожало, подчеркнул источник.

Однако какие-то действия в отстаивании деловой репутации руководство банка совершить намеревается. По информации агентства, сотрудники «Нейвы» планируют обратиться к регулятору с просьбой не вносить их в черный список финансистов. В этот перечень автоматически включают руководство финансовой структуры и ряд других специалистов при отзыве лицензии банковской лицензии. Попавшие в список лица не имеют права занимать должности, назначение на которые согласовывается с ЦБ: главный бухгалтер и его заместитель, руководители внутренних служб (аудит, финансовый мониторинг, риски и пр.), а также все правление банка.

Председатель правления «Нейвы» Константин Левушкин и его заместитель Павел Ефремов отказались комментировать ситуацию.

Напомним, банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля. Это произошло неожиданно. Вкладчики опубликовали обращение к губернатору и Центробанку с просьбой не допустить банкротства банка. Бизнес уверен, что у «Нейвы» есть ресурсы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. DK.RU писал, что «Нейва» был одним из последних успешных банков, работавших в регионе. До этого Свердловская область уже потеряла «Северную казну», Свердловский губернский банк, Банк24.ру.

Несмотря на общественный резонанс, Центробанк подал в суд иск о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». об этом стало известно 17 мая. Павел Ефремов заявил, что в этом случае вкладчики смогут быстрее получить свои деньги.

После отзыва лицензии есть только два возможных сценария — ликвидация или банкротство. Временная администрация никаких нарушений и дыры в балансе не нашла, поэтому подали иск на ликвидацию. При ликвидации клиенты, которые не попадают под страховку АСВ, должны теоретически быстрее получить свои деньги. Но кредиторам все равно надо контролировать АСВ, чтобы сроки не затягивали и деньги из конкурсной массы не тратили, — сказал ЕАН Павел Ефремов.

Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через банк «Открытие» в 14 субъектах РФ. По последним данным, клиентам банка уже выплатили 70% от общей суммы страхового возмещения — в денежном выражении это 3,9 млрд руб.