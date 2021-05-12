«Они могут расплатиться». Бизнес просит губернатора и ЦБ остановить банкротство «Нейвы»

Отзыв лицензии у банка «Нейва» стал шоком для свердловского бизнеса, оказались заблокированы сотни счетов с деньгами на зарплаты и налоги. Предприниматели просят «выбрать другой способ ликвидации».

Вкладчики екатеринбургского банка «Нейва» просят губернатора области и Центробанк не допустить банкротства финучреждения.

На сайте юридического агентства «ЮГ КОГЕНС» был опубликован текст обращения граждан, пишет ЕАН. В документе говорится, что отзыв лицензии у «Нейвы» стал потрясением для огромного числа свердловских бизнесменов.

Остановлены зарплатные проекты, нет возможности должным образом исполнить обязанности налогоплательщика. Ярким примером может служить МУП «Водогрейная котельная», обеспечивающее отопление в городе Новоуральске, оставшееся без денег из-за закрытия банка «Нейва». В банке были счета, на которых оказались заморожены 60 млн рублей предприятия. К сожалению, подобных ситуаций у организаций в Свердловской области сейчас много, — говорится в письме.

Бизнес уверен, что у «Нейвы» есть ресурсы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками. Допускать банкротство банка нельзя, считают предприниматели, нужно выбрать другой способ его ликвидации.

«Считаем, что сложившаяся ситуация требует пристального внимания, все действия органов власти должны быть прозрачными и понятными бизнесу. Просим Банк России максимально включиться в проблему и не допустить банкротства банка «Нейва», а также обеспечить прозрачность всех совершаемых действий», — говорится в письме.

Банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля. Это произошло неожиданно, заместитель председателя правления банка Павел Ефремов был не в курсе этой ситуации. Позже он изложил свою версию отзыва лицензии у кредитного учреждения. По его мнению, предписание об ограничении обмена валюты — лишь формальность.

Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? — выразил мнение Павел Ефремов.

DK.RU писал, что «Нейва» был одним из последних успешных банков, работавших в регионе. До этого Свердловская область уже потеряла «Северную казну», Свердловский губернский банк, Банк24.ру.

Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через банк «Открытие» в 14 субъектах РФ. По последним данным, клиентам банка уже выплатили 70% от общей суммы страхового возмещения - в денежном выражении это 3,9 млрд рублей.