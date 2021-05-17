«Нарушений и дыры в балансе не нашли». ЦБ требует ликвидации банка «Нейва»

Регулятор прислушался к пострадавшим вкладчикам. После внезапного отзыва лицензии они просили губернатора области и Центробанк не допустить банкротства финучреждения.

Центробанк подал в суд иск о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». По словам Павла Ефремова, занимавшего пост заместителя председателя правления банка, лишившегося лицензии, в таком случае вкладчики смогут быстрее получить свои деньги.

После отзыва лицензии есть только два возможных сценария — ликвидация или банкротство. Временная администрация никаких нарушений и дыры в балансе не нашла, поэтому подали иск на ликвидацию. При ликвидации клиенты, которые не попадают под страховку АСВ, должны теоретически быстрее получить свои деньги. Но кредиторам все равно надо контролировать АСВ, чтобы сроки не затягивали и деньги из конкурсной массы не тратили, — сказал ЕАН Павел Ефремов.

Напомним, что банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля. Это произошло неожиданно: Павел Ефремов был не в курсе этой ситуации. Позже он изложил свою версию отзыва лицензии у кредитного учреждения. По его мнению, предписание об ограничении обмена валюты — лишь формальность.

Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? — выразил мнение Павел Ефремов.

Затем вкладчики опубликовали обращение к губернатору и Центробанку с просьбой не допустить банкротства банка. Бизнес уверен, что у «Нейвы» есть ресурсы для того, чтобы расплатиться с вкладчиками.

DK.RU писал, что «Нейва» был одним из последних успешных банков, работавших в регионе. До этого Свердловская область уже потеряла «Северную казну», Свердловский губернский банк, Банк24.ру.

Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через банк «Открытие» в 14 субъектах РФ. По последним данным, клиентам банка уже выплатили 70% от общей суммы страхового возмещения — в денежном выражении это 3,9 млрд руб.