«Это беда». Центробанк отозвал лицензию у Банка «Нейва» и назначил временную администрацию

«Отзыв лицензии у «Нейвы» совершенно надуманный», «федеральный крупняк выставляет свое прокрустово ложе, в которое не всякий может вписаться», — комментируют ситуацию эксперты.

Информация об отзыве лицензии у Банка «Нейва» была опубликована на сайте ЦБ РФ сегодня утром:

Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Банка «Нейва» тоже аннулирована. До назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в банке будет действовать временная администрация.

«Нейва» — один из последних успешных банков, работавших в регионе. До этого Свердловская область уже потеряла «Северную казну», Свердловский губернский банк, Банк24.ру.

Концентрация рынка продолжается. «Крокодилы» никогда не наедаются. Вот и в банковском секторе скоро останутся только ярко-зеленый, темно-синий и алый банки. Последний, правда, частный. Пока. Потеря для местного бизнеса регионального банка — это всегда беда. Федеральный крупняк выставляет свое прокрустово ложе, в которое не всякий вписаться может. Наверное, нарекания были, так при такой свистопляске с изменениями «нормативки» неизбежны. Многое зависит от желания регулятора заметить и обратить внимание. А доверия к системе немного, — прокомментировал ситуацию в Facebook экономист Константин Юрченко.

Банк «Нейва» — участник системы страхования вкладов, поэтому физлицам вернут вклады в сумме до 1,4 млн руб. Но основной профиль Банка «Нейва» — корпоративное обслуживание. А для юридических лиц потеря банком лицензии всегда оборачивается масштабными проблемами.

Отзыв лицензии у «Нейвы» совершенно надуманный. Сейчас начнется резня местного бизнеса, у которого там счета. Все закончится так же, как с Банк24. Все всем вернут (я просто 146% убежден, что активы не выводили, активы качественные), но года через полтора, после муторных процедур АСВ. Выживут ли бизнесмены? Наживутся АСВ и прикормленные юристы. ЦБ не респект, конечно. Проще оказалось закрыть, чем вникнуть в суть бизнеса одного из самых приличных банков страны. А Правление жалко. Там сейчас будет запрет на профессию. Я лично досконально наблюдал их отчетность постоянно. Совершенно не представляю, к чему там можно придраться. Но 115-ФЗ идеальный инструмент для тех, кто исповедует «что хочу, то и ворочу». Теперь уральский финансовый рынок — окончательная колония московских гранд-банков, — отмечает независимый финансовый аналитик Виталий Калугин на своей странице в Facebook.

Отзыв лицензии Банка «Нейва» стал неожиданным для всех. Как пишет e1.ru, заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов был не в курсе этой ситуации.

Возможно, не на пользу банкирам сыграла их гибкость в отношениях с клиентами — юрлицами. Как рассказывали в интервью DK.RU топ-менеджеры «Нейвы», в разгар пандемии некоторые компании, например, турфирмы, просили не брать с них комиссии, потому что не могли вести полноценную деятельность. И им шли навстречу, разрешая несколько месяцев поработать бесплатно. Более того, руководство банка не блокировало счета по требованию ЦБ, если видело, что клиенту приходится сложно.

Из экзотики: по требованиям финмониторинга ЦБ, если по счету предприятия несколько месяцев не проходят операции, ЦБ трактует это как признак сомнительности и требует приостановить удаленный доступ к счету, чтобы банк провел повторную идентификацию. Понятно, что в условиях пандемии и карантина такое грешно требовать: у людей деятельность не ведется, а мы еще счет им блокируем и заставляем идти в офис. Мы проявили определенную гибкость, — рассказывал Павел Ефремов.

Фактически, региональным коммерческим банкам уже не осталось места на рынке, констатировал председатель правления Банка «Нейва» Константин Левушкин.

В банковском секторе страны сильные диспропорции. Более 80% рынка — это госбанки и квазигосбанки, которые находятся в собственности ЦБ либо аффилированы с государством. То же «Открытие», например. Остальные 20% — несколько сотен частных банков, которые конкурируют между собой в песочнице. Конечно, конкуренцией здесь не пахнет.

По словам г-на Левушкина, для госбанков главное — осваивать бюджеты, а не зарабатывать. Самый яркий пример — поведение Сбера, который просто проигнорировал распоряжение ЦБ вступить в Систему быстрых платежей.

Рынок испорчен, неконкурентен, это мешает. Дополнительно клиентам будоражат голову, мол, обслуживаться надо в федеральных банках, потому что только они надежные. Надо повышать конкуренцию, снижать долю государства в секторе, — считает предправления «Нейвы».

По его словам, основные проблемы происходят как раз с крупными банками, но решают их за счет государства, т.е. за счет налогоплательщиков.

Мы относим себя к банковским бизнесменам, а те игроки — чиновничьи банки. Они выполняют задачи государственной политики, распределяют бюджеты. Их цель захватить долю рынка, обозначить необходимость своего существования, а не повышать эффективность. Мы общаемся с коллегами из государственных банков, и ощущение, что говорим на разных языках, — говорил Константин Левушкин.

Ранее Павел Ефремов высказывался об особенностях кризиса 2020 г. и об угрозах, которые он несет для бизнеса.