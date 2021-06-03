Бывшему вице-мэру Екатеринбурга нашли новую должность

Владимир Боликов, курировавший в городской мэрии потребительский рынок, получил назначение в районной администрации. Экс-глава этого района был отстранен от должности из-за обвинений в мошенничестве.

Владимир Боликов занял пост главы Кировского района Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте районной администрации. С января 2013 г. Владимир Боликов был замом мэра Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг, но в апреле 2021 г. написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Отметим, что деятельность мэрии в сфере, которую курировал Владимир Боликов, на протяжении последнего времени вызывала вопросы у предпринимателей. В частности, громкой историей стала ситуация с нестационарными объектами торговли в городе. Собственники киосков жаловались губернатору Евгению Куйвашева на экс-мэра Александра Высокинского, обвиняя того «в возбуждении вражды и ненависти».

В августе 2020 г. вице-мэр Екатеринбурга по торговле Владимир Боликов провел встречу с предпринимательским активом. Бизнесмены назвали ее продуктивной: владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться серьезных уступок от мэрии Екатеринбурга. Однако затем владельцы киосков рассказали, что после встречи в администрации города решили составить списки тех ларечников, кто принимал активное участие в противостоянии с мэрией. Предприниматели опасались, что у них могут возникнуть трудности с заключением договоров аренды.

Напомним, экс-глава Кировского района Александр Лошаков был отстранен от должности в феврале этого года. Причиной стало возбужденное в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал DK.RU, чиновника заподозрили в сотрудничестве со строительно-дорожными фирмами. В ноябре 2020 г. сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района и дома у некоторых ее сотрудников.

После этого главу района и руководителя районного ДЭУ Сергея Худякова доставили в Свердловское УФСБ для допроса. Оба позже были отпущены под обязательство явки. Речь шла о возможных нарушениях при строительстве и ремонте дорог: по версии силовиков, строители получали контракты, но не выполняли ремонты дорог и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов и передавали их чиновникам. В декабре 2020 г. часть обвинений в нецелевом расходовании бюджетных средств с Лошакова сняли.

Добавим, что кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга начались с приходом нового мэра Алексея Орлова, который стал формировать под себя команду администрации. Он в том числе поменял структуру мэрии, которую утвердили депутаты гордумы.