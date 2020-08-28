Администрация Екатеринбурга пошла на уступки владельцам НТО. Возможно, их не снесут

Накануне в администрации Екатеринбурга лидер союза предпринимателей НТО (нестационарный торговый объект) Денис Рудаков провел переговоры с вице-мэром по торговле Владимиром Боликовым. Встреча оказалась продуктивной, сообщает URA.RU: владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться серьезных уступок от мэрии Екатеринбурга.

Например, нам пообещали, что несоответствие реальной площади торгового объекта той, что указана в Схеме расположения НТО, не будет основанием для расторжения договора. Дело в том, что ранее инвентаризация киосков проводилась чиновниками не выходя из кабинета, поэтому возникли разночтения, — рассказал изданию Денис Рудаков.

По его словам, Владимир Боликов пообещал в ближайшее время провести повторную инвентаризацию объектов НТО. Кроме того, договоры не будут расторгать в случае смены рода деятельности — например, с продажи продовольственных товаров на непродовольственные.

Вторым пунктом обсуждения стал внешний вид ларьков: администрация до сих пор не выпустила требования к оформлению нестационарных торговых точек. И, наконец, предприниматели предложили составить единый перечень претензий к работе НТО, на основании которых могут быть расторгнуты договоры аренды торгового места.

Кроме того, владельцы киосков потребовали у Высокинского принести публичные извинения за его обвинения в том, что те работают нелегально.

Представитель администрации пообещал рассмотреть все предъявленные предпринимателями претензии и дать письменный ответ по всем пунктам.

DK.RU подробно рассказывал о противостоянии киоскеров и мэрии: чиновники уже несколько лет обещают освободить улицы Екатеринбурга от объектов НТО, по их мнению, этот вид бизнеса плохо поддается контролю, а киоски портят городские пейзажи.

В марте 2019 г. администрация города обратилась к собственникам павильонов с требованием перезаключить договоры аренды земельных участков. Однако предприниматели не спешили этого делать, так как в новых документах была прописана упрощенная процедура сноса торговых точек. При этом администрация утверждала, что из 3600 павильонов, зафиксированных в городе, лишь 2500 стоят законно.

Летом 2020 г. глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал большую ревизию киосков и сообщил, что к 2023 г. центр города будет очищен от нестационарной торговли, торговые павильоны и киоски останутся только в спальных районах и на остановочных комплексах. «Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет, — добавил он.

После этого заявления владельцы НТО пришли в городскую администрацию, требуя взвешенного диалога и извинений. Но на встречу с ними представители мэрии не вышли. Тогда члены Союза предпринимателей НТО Екатеринбурга написали заявление на Александра Высокинского в Следственный комитет.

Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы. Направление его деятельности понятно, и оно идет вразрез с федеральным законом — он не имеет права нас сокращать: не он нас родил, не ему и убивать, — говорил тогда Денис Рудаков.

В заявлении предпринимателей в адрес следственного управления СК РФ по Свердловской области говорилось:

Публично распространяя заведомо ложные, направленные на возбуждение вражды и ненависти сведения о нестационарной торговле города Екатеринбург, Высокинский Александр Геннадьевич преследует цель сформировать негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города Екатеринбург, тем самым упрощая достижение поставленной им перед собой цели по ликвидации нестационарной торговли в городе Екатеринбург.

Следственный комитет принял заявление, усмотрев в действиях Высокинского признаки преступлений, изложенных в ч. 3 ст. 128.1 УК РФ и ч. 2 ст. 282 УК РФ. Наказанием по этим статьям может быть как привлечение к обязательным работам на срок до 240 часов, так и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, отмечало издание ЕАН.

Возможно, теперь конфликт удастся решить мирным способом, без привлечения следственных органов.