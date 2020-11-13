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Назревает коррупционыный скандал. Главу Кировского района задержали после обысков

Назревает коррупционыный скандал. Главу Кировского района задержали после обысков
Иллюстрация: sverdlovsk.er.ru

Накануне в администрации Кировского района прошли обыски. Силовики считают, что районный ДЭУ, который должен был заниматься ремонтом дорог и благоустройством, выводил бюджетные деньги.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан после допроса в свердловском УФСБ по делу о мошенничестве и ожидает суда, где будет оглашена мера пресечения, пишет Ura.ru со ссылкой на источники в мэрии и в силовой среде.

Задержание чиновника может быть связано с многолетними нарушениями в финансовой деятельности районного дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ). Издание пишет, что пару лет назад все руководство ДЭУ Кировского района ходило на допросы в СК из-за подозрений в выводе бюджетных средств. Добавим, что дорожно-эксплуатационный участок занимается уборкой и ремонтом дорог на территории района.

Также сообщается, что на допрос к следователям был доставлен начальник районного ДЭУ Сергей Худяков. По информации Ura.ru после беседы его отпустили.

Пресс-служба УФСБ по Свердловской области пока не комментирует проведенные оперативные мероприятия.

Как сообщал DK.RU, накануне силовики одновременно пришли в администрацию Кировского района и домой к некоторым ее сотрудникам. Оперативники проводили мероприятия в связи с возбужденным уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Речь идет о сотрудничестве районного руководства и строительных фирм. По версии силовиков, строители получали контракт, но не выполняли ремонт дорог, и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов.

Отметим, ранее Счетная палата Екатеринбурга выяснила, что часть средств, выделенных в 2019 г. из бюджета города на ремонт и благоустройство, была потрачена с нарушениями. Тогда речь шла о 2,2 млрд из 8 млрд руб. 

Автор: Екатерина Тарханова
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