Вице-мэр Екатеринбурга по товарному рынку написал заявление об отставке

Владимир Боликов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг, покинул свою должность. По некоторым данным, он возглавит администрацию Кировского района.

Отставку Владимира Боликова подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Написал заявление по собственному желанию. Вчера он был последний рабочий день в этой должности, — сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили порталу 66.RU, что, скорее всего, Владимир Боликов займет место главы администрации Кировского района. Однако официального подтверждения информации не было.

Напомним, экс-глава Кировского района Александр Лошаков был отстранен от должности в феврале этого года. Причиной стало возбужденное в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказывал DK.RU, чиновника заподозрили в сотрудничестве со строительно-дорожными фирмами. В ноябре 2020 г. сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района и дома у некоторых ее сотрудников. После этого главу района и руководителя районного ДЭУ Сергея Худякова доставили в Свердловское УФСБ для допроса. Оба позже были отпущены под обязательство явки. Речь шла о возможных нарушениях при строительстве и ремонте дорог: по версии силовиков, строители получали контракты, но не выполняли ремонты дорог и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов и передавали их чиновникам. В декабре 2020 г. часть обвинений в нецелевом расходовании бюджетных средств с Лошакова сняли.

Отметим, вчера на первой большой пресс-конференции после своего назначения на должность мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал кадровые перестановки в администрации города.

На заседании гордумы депутаты утвердили ту структуру администрации города, которую я предложил ранее. Теперь она соответствует областному законодательству и оптимизирована в соответствии с целями и задачами моей предвыборной программы. Конечно, будут кадровые перестановки. Кто и чем займется — такие решения будут приниматься позже, на основании компетенций кандидатов, — заявил Алексей Орлов.

Он также сообщил, что вице-мэр по вопросам строительства Алексей Бирюлин перейдет на работу в областное правительство. Кто займет его место, градоначальник пообещал сказать позже: «Когда проведу консультации».