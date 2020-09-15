«Уничтожает целую отрасль». Владельцы киосков пожаловались губернатору на мэра

Причиной для послания стали действия и высказывания градоначальника.

После выступления президента РФ В.В. Путина от 15 апреля 2020 года, в котором он заявил о необходимости государственной поддержки предприятий непродовольственной торговли, главе города Екатеринбурга А.В. Высокинскому нами были направлены предложения для сохранения МСП — падение в нашей отрасли дошло до 90%. […] Однако мы получили отписку, из которой следует, что администрация Екатеринбурга не собирается выполнять указания президента, — приводит текст письма агентство Ura.ru.

Предприниматели отметили, что Александр Высокинский уже в этом году, в период пандемии, снова завел речь о сносе киосков, назвав этот вид бизнеса «криминализованным бизнесом».

Просим вас вмешаться в ситуацию и защитить предпринимателей от противозаконных притязаний мэра Екатеринбурга, — написали представители МСП губернатору.

DK.RU подробно рассказывал о противостоянии киоскеров и мэрии: чиновники уже несколько лет обещают освободить улицы Екатеринбурга от объектов НТО (нестационарный торговый объект), по их мнению, этот вид бизнеса плохо поддается контролю, а киоски портят городские пейзажи.

В марте 2019 г. администрация города обратилась к собственникам павильонов с требованием перезаключить договоры аренды земельных участков. Однако предприниматели не спешили этого делать, так как в новых документах была прописана упрощенная процедура сноса торговых точек. При этом администрация утверждала, что из 3600 павильонов, зафиксированных в городе, лишь 2500 стоят законно.

Летом 2020 г. глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал большую ревизию киосков и сообщил, что к 2023 г. центр города будет очищен от нестационарной торговли, торговые павильоны и киоски останутся только в спальных районах и на остановочных комплексах. «Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет», — добавил он.

После этого заявления владельцы НТО пришли в городскую администрацию, требуя взвешенного диалога и извинений. Они указали, что отчисляют в городской бюджет ежегодно не менее 1 млрд руб. в виде налогов. Но на встречу с ними представители мэрии не вышли. Тогда члены Союза предпринимателей НТО Екатеринбурга написали заявление на Александра Высокинского в Следственный комитет.

Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы. Направление его деятельности понятно, и оно идет вразрез с федеральным законом — он не имеет права нас сокращать: не он нас родил, не ему и убивать, — говорил тогда лидер союза предпринимателей НТО Денис Рудаков.

В августе 2020 г. вице-мэр Екатеринбурга по торговле Владимир Боликов провел встречу с предпринимательским активом. Бизнесмены назвали ее продуктивной: владельцы екатеринбургских киосков смогли добиться серьезных уступок от мэрии Екатеринбурга.

Например, нам пообещали, что несоответствие реальной площади торгового объекта той, что указана в Схеме расположения НТО, не будет основанием для расторжения договора. Дело в том, что ранее инвентаризация киосков проводилась чиновниками не выходя из кабинета, поэтому возникли разночтения, — рассказывал тогда Денис Рудаков.

Однако сейчас владельцы киосков говорят о том, что после встречи в администрации города решили составить списки тех ларечников, кто принимал активное участие в противостоянии с мэрией. У этих предпринимателей могут возникнуть трудности с заключением договоров аренды. Это и вынудило киоскеров обратиться к главе региона.