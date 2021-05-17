«Праздник за счет застройщиков». В Екатеринбурге вновь обсудили закон о КРТ

«Всерьез говорить, что на месте бараков появятся трехэтажные урбан-виллы с садами, давайте не будем». Застройщики сомневаются в работоспособности механизма КРТ. Почему?

В Екатеринбурге обсудили старт процедуры комплексного развития территорий (КРТ), которая в начале года стала поводом для бурной дискуссии между властями, жителями и строительным сообществом. Закон о КРТ вступил в силу 3 апреля. 29 апреля Правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу. Они могут попасть под освоение, если за это проголосует как минимум две трети жильцов.

Как рассказал на пресс-конференции министр строительства Свердловской области Михаил Волков, закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению»:

На уровне правительства принято решение о создании рабочей группы, которая уже работает в течение двух месяцев. Мы должны до конца третьего квартала сформировать все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят запустить процедуру комплексного развития территорий в Свердловской области. Это будет касаться в основном Екатеринбурга, потому что во многом основано на экономической привлекательности для инвесторов решения вопросов расселения ветхого и аварийного жилья. После сентября можно будет говорить о старте работ непосредственно муниципалитетом по формированию земельных участков, на которых будет осуществляться КРТ, и дальше пойдет процесс по согласованию с гражданами, которые будут участвовать в этом вопросе.

Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников высказал сомнения в эффективности такого механизма. По его мнению, для запуска КРТ необходимо больше работать именно над процедурой голосования жителей:

Пока у меня лично не очень много оптимизма по поводу механизма КРТ в части его запуска и работоспособности. Первое и самое главное — принцип голосования. Мы очень активно участвуем в работе, но пока мне не очень понятно, какова будет мотивация у людей собирать эти две трети голосов. Есть тонкость — если аукцион по КРТ состоялся после этого голосования, тогда все по-честному: застройщик приходит, когда юридическая судьба застройки решена. Однако закон позволяет и другое — голосование после аукциона. При этом сохраняется императивное право жильцов выйти из программы КРТ, не проголосовав «за». И это вызывает серьезное беспокойство.

Вячеслав Трапезников считает, что есть один аргумент, принятый в Свердловской области, который на 100% сработает на уровне голосования.

Комнату меняют не на комнату, а на однокомнатную квартиру. Конечно, это праздник за счет бизнеса, но это центральный аргумент, почему общежития должны голосовать «за», — говорит он. — Второй большой блок — льготы для застройщиков. Еще при старте обсуждения на федеральном уровне звучало, что будут бенефиты. Пока, к сожалению, этот вопрос не находится в ведущей повестке обсуждения, а его обсуждать надо. Зачем застройщикам КРТ? Застройщики и так отселяют достаточно успешно. Есть схема с понятными рисками.

По мнению Вячеслава Трапезникова, потребуется еще как минимум пара лет, чтобы механизм КРТ был доработан в процессе реализации и доказал свою жизнеспособность и для населения, и для застройщиков.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что массового сноса хрущевок и сталинок КРТ не предполагает — такого рынка, который позволял бы сносить капитальные многоэтажные дома, нет нигде в стране, кроме Москвы.

При этом, добавил он, нужно принять, что на месте объектов, которые попадут под КРТ, появится высокоплотная застройка.

Бетонные башни на месте объектов КРТ появятся. Бетонная башня — это единственный сегодня феномен, позволяющий большому количеству граждан проживать в плотной урбанизированной территории. И всерьез говорить, что на месте бараков появятся трехэтажные урбан-виллы с садами, давайте не будем. В бетонной башне все хорошо, если она правильно спроектирована и построена. Естественно, это будет высокоплотная застройка, наша задача — бороться за ее качество, — заключил Вячеслав Трапезников.

Напомним, что после принятия закона о КРТ эксперты начали говорить о том, что коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить этот процесс, и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы. Мэрия Екатеринбурга озвучила участки, которые в первую очередь попадут под КРТ. А жители выдвинули свои условия переезда.

Директор ГК «Априори» Сергей Козлов в интервью DK.RU говорил, что для КРТ необходима серьезная предварительная работа муниципалитета с горожанами: обосновать, показать площадку, где будет строиться новое жилье, если люди захотят переехать. При этом, отмечал он, КРТ связано не только с ветхим жильем, но и с промплощадками, которые используются неэффективно, с недостроями.

Власти всячески открещиваются от понятия «реновация», которым сами чиновники изначально называли процесс обновления жилищного фонда региона. Михаил Волков пояснял, что программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая планируется в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.