«Хрущевки» под снос? Названы параметры включения домов в программу КРТ в Екатеринбурге

Механизм КРТ позволит в упрощенном порядке обновить жилой фонд города за счет сноса старых домов и строительства новых. Под реновацию могут попасть более 1300 зданий, в том числе пятиэтажки.

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) вступил в силу 3 апреля. 29 апреля Правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу:

Дома высотой до трех этажей и ниже, с деревянными стенами или перекрытиями, введенные в эксплуатацию до 1970 г. Дома высотой до пяти этажей, построенные с 1946 по 1970 гг. Дома высотой до пяти этажей, в которых нет водопровода, канализации, электричества или отопления. Дома из дерева, где основные конструкции изношены более чем на 60%, и дома из других материалов, в которых износ конструкций превышает 70%.

Необходимо обновить изношенный, обветшавший фонд. Жилье, которое в том числе массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность, — сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков (цитата по ЕАН).

В Екатеринбурге перечисленным критериям соответствует более 1,3 тыс. домов. Под них подходят и «хрущевки». Однако Михаил Волков считает, что вероятность включения в проекты КРТ домов высотой до пяти этажей невелика — застройщикам не интересно ими заниматься.

Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками часто несоизмерима с затратами на расселения, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа», — отметил министр.

В проект комплексного развития территории могут войти и объекты культурного наследия. Но, по словам чиновников, только с условием их сохранения и приспособления к современному использованию.

Напомним, что после принятия закона о КРТ эксперты начали говорить о том, что коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить этот процесс, и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы. Мэрия Екатеринбурга озвучила участки, которые в первую очередь попадут под КРТ. А жители выдвинули свои условия переезда.

Директор ГК «Априори» Сергей Козлов в интервью DK.RU говорил, что для КРТ необходима серьезная предварительная работа муниципалитета с горожанами: обосновать, показать площадку, где будет строиться новое жилье, если люди захотят переехать.

Никто не хочет создавать напряженность на ровном месте. Я не верю в то, что будут что называется «ломать через колено». Если мы говорим об изменении территории, то хотелось бы, чтобы люди понимали: либо ты живешь в ветхом жилье, либо переезжаешь в новое. Я не сомневаюсь, многие прикипают к своим двухэтажкам и никуда не хотят уезжать. Это их право. И это их выбор, — отмечал Сергей Козлов.

Он добавлял, что КРТ связано не только с ветхим жильем:

На территории города большое количество промышленных территорий, которые используются совершенно неэффективно. У нас большое количество незавершенных объектов строительства, аварийных, не имеющих отношения к жилью. Много активов областной собственности, которая спокойно может попасть под КРТ.

Власти всячески открещиваются от понятия «реновация», которым сами чиновники изначально называли процесс обновления жилищного фонда региона. Михаил Волков пояснял, что программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая планируется в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.