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Мэрия назвала кварталы, которые попадут под реновацию

Мэрия назвала кварталы, которые попадут под реновацию
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Администрация Екатеринбурга опубликовала список улиц, в границах которых будет дан старт реновации жилья. Накануне губернатор региона подписал закон, который позволяет начать этот процесс.

#РЕНОВАЦИЯ#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга озвучила участки, которые в первую очередь попадут под реновацию. Список опубликован в официальном издании администрации «Екатеринбургский вестник».

Реновация планируется на Втузгородке, в домах Эльмаша и Уралмаша. Это границы улиц Первомайской — Комсомольской — Технологической — Студенческой (Кировский район); границы улиц Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской (Орджоникидзевский район); границы улиц Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской (Оджоникидзевский район), а также кварталы в границах переулка Суворовского — переулка Черниговского — улицы Донбасской (Орджоникидзевский район).

В документе они обозначены как территории перспективного развития. Уточняется, что на этих участках «предус­матривается осуществление комплексного развития территории, в связи с планируемым проведением аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории».

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который позволит местным властям принимать решения по сносу и/или реконструкции старого жилья и строительству новых кварталов. Документ вступает в силу 3 апреля. Депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский пояснял, что закон рамочный. Он не поясняет, какие здания будут сноситься и что на их месте будет строиться, а определяет, «как распределяются полномочия между субъектом и муниципалитетом». Заместитель министра строительства региона Максим Пучков говорил, чтобы механизм заработал, в регионе необходимо принять девять обязательных правовых актов и 13 рекомендуемых.

Как ранее сообщал DK.RU, в Свердловской области уже выбрали 11 площадок под КРТ, большинство из них находится в Екатеринбурге.

Также мы рассказывали, что екатеринбуржцы были обеспокоены планами властей по сносу старых малоэтажек ради комплексного развития территорий. Жители объединились в чат в telegram под названием «Реновация. Сохранение старого фонда Екатеринбурга».

Ранее DK.RU попросил юристов, девелоперов и Минстрой прокомментировать, что закон о КРТ принципиально меняет для застройщиков и собственников жилья, как будет применяться, и ждет ли екатеринбуржцев большой снос жилья.

Известно, что во время визита в Екатеринбург вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью, на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым.

Автор: Анна Хлебникова
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