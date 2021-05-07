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Экс-глава МУГИСО, который фигурировал в уголовном деле, займется подготовкой Универсиады

Алексей Пьянков
Алексей Пьянков. Иллюстрация: архив DK.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев включил Алексея Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд».

#ВЗЯТКИ#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Алексей Пьянков сейчас занимает пост председателя совета директоров «Облкоммунэнерго» — многопрофильной энерго-коммунальной компании, которая занимается передачей электроэнергии, тепло- и водоснабжением, а также водоотведением.

С 2012 по 2016 гг. Пьянков находился на государственной службе — был министром по управлению госимуществом Свердловской области. В 2016 г. стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Как рассказывал DK.RU, Алексея Пьянкова и его заместителей обвинили в получении взятки в размере 31,5 млн руб. и покровительстве выкупу по завышенной цене объектов недвижимости под предлогом подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу-2018. Алексей Пьянков провел два месяца в СИЗО, потом находился под домашним арестом и был отпущен под залог в 2 млн руб. 

В феврале 2018 г. дело экс-министра передали в суд, который длился более года. В апреле 2019-го один из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» Константин Никаноров признался в том, что дал «заведомо ложные показания» в отношении экс-главы Мингосимущества, сообщал DK.RU. В итоге дело развалилось. Однако в марте 2021 г. представители правоохранительных органов  провели следственные  действия в БЦ «Тургенев», которые могут быть связаны с преступным эпизодом, касающимся Алексея Пьянкова.

Отметим, когда экс-чиновник еще был фигурантом уголовного дела, совет директоров «Облкоммунэнерго» принял решение утвердить его в должности председателя совета директоров компании. Одновременно стало известно, что экс-министр был назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области.

Теперь Пьянков займется подготовкой к Универсиаде-2023 и спортивному саммиту «СпортАккорд». Над подготовкой саммита вместе с Пьянковым будут работать заместитель губернатора Александр Высокинский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов — они включены в состав оргкомитета тем же распоряжением губернатора, что и Пьянков.

Напомним, о том, что в Екатеринбурге пройдет спортивный саммит, DK.RU писал в октябре 2020 г. Тогда предполагалось, что мероприятие состоится в мае 2021-го, однако событие сдвинули на осень текущего года. «СпортАккорд» пройдет с 7 по 12 ноября 2021 г. в «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что мероприятие посетят руководители международных федераций спорта и различных спортивных ассоциаций, а также ключевые менеджеры Международного олимпийского комитета. Также в прошлом году президент России Владимир Путин пообещал «рассмотреть возможность» посетить «СпортАккорд»

Автор: Инна Вейн
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