Екатеринбург проведет спортивный саммит. На мероприятии ждут Владимира Путина

Всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем международной ассоциации SportAccord пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 г. в конгресс-холле международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». По словам члена исполкома SportAccord Рене Фазеля, разговор о том, чтобы провести мероприятие здесь, начался еще в 2016 году. В конце 2019-го право проведения саммита утвердили за Екатеринбургом. Это ежегодное мероприятие, в котором участвуют все международные спортивные федерации. В разные годы саммит принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек и другие города мира, а также российские Санкт-Петербург и Сочи.

За право проведения саммита город, принимающий мероприятие, отплачивает соответствующий взнос и несет организационные расходы. Поскольку родиной саммита является Швейцария, взнос выплачивается в валюте этой страны. Наш регион половину суммы уже оплатил — из областного бюджета и внебюджетных источников, сообщает 66.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона. Точную сумму власти не называют. По данным канала «Recпублика», регион потратил на взнос 800 млн руб. Вторую часть взноса должны оплатить из бюджета страны до марта 2021 г.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время видеоконференции с президентом пригласил Владимира Путина посетить «СпортАккорд». Глава страны ответил, что «рассмотрит такую возможность». Тем временем для участников мероприятия уже подготовили культурную программу, куда входит поездка на Ганину Яму, мастер-класс по лепке пельменей и посещение бани.

Отметим, для организаций и представителей бизнеса участие в «СпортАккорде» стоит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. швейцарских франков (около 130 тыс. и 220 тыс. руб. соответственно по нынешнему курсу).

Проведение форума «СпортАккорд» в Свердловской области позволит привлечь в регион различные крупные спортивные мероприятия, — уверен Рене Фазель.

Напомним, в 2023 г. В Екатеринбурге пройдут Всемирные студенческие игры — «Универсиада». Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов планируют потратить 55 млрд руб. После студенческих игр спортивную инфрастурктуру, возможно, задействуют для проведения международных спортивных состязаний школьников — Гимназиаду. Об этом заявил ице-губернатор Алексей Орлов на форуме 100+, который начался в Екатеринбурге 20 октября.

Сначала был чемпионат мира по футболу, потом ЭКСПО, сейчас Универсиада. Потом, возможно, будет гимназиада, — сообщил чиновник.

Ранее министр спорта региона Леонид Рапопорт уже обсуждал Гимназиаду с федеральными властями. Спортивное мероприятие может пройти в Екатеринбурге в 2024 году.

Отметим, что расходы на Универсиаду и сложившаяся экономическая ситуация во многом негативно повлияли на бюджет Свердловской области. По официальным данным на 1 сентября 2020 г., госдолг региона составлял 95,2 млрд руб. — это почти 40% всего бюджета области (273,4 млрд руб.). Отметим, до 25 ноября регион должен вернуть бюджетный кредит на 15 млрд руб., который получил от федеральных властей по ставке 0,1% годовых. Это может привести к увеличению долговой нагрузки на регион. Правительство Свердловской области уже обратилось к федеральному министерству с запросом на списание госдолга в обмен на затраты, которые регион понесет при подготовке к Универсиаде. Они оцениваются в 64 млрд руб.