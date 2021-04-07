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В Екатеринбург возвращаются массовые мероприятия

В Екатеринбург возвращаются массовые мероприятия
Автор фото: Михаил Климентьев. Иллюстрация: РИА Новости

Летом в городе во второй раз состоится игра «Встреча выпускников КВН», которую будет вести Александр Масляков. Она должна была пройти в ноябре 2020 г., но была перенесена из-за пандемии.

#СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ#НОВОСТИ

В «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет игра КВН. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с президентом Клуба Клуба Веселых и Находчивых Александром Масляковым.

Как сообщили DK.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО», игра запланирована на 19 июня 2021 г. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет, но пока конкретные команды не называются.

Напомним, что первая игра-встреча выпускников КВН прошла в Екатеринбурге в сентябре 2019 г. До этого момента игра еще ни разу не меняла прописку и всегда проходила в Сочи. Игра состоялась в формате съемки для Первого канала. DK.RU публиковал спецпроект, посвященный выпускникам КВН. Вел игру Александр Масляков. Участниками проекта стали команды «Город Пятигорск» (Пятигорск), Сборная Камызякского края по КВН (Астраханская область) и «Уральские пельмени» (Екатеринбург). В состав жюри входили лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, певица Пелагея, комик Михаил Галустян, режиссер Юлий Гусман, гендиректор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Традицию решили продолжить, и по договоренности Александра Маслякова, главы компании-производителя игр, и губернатора Евгения Куйвашева игры планировалось и дальше проводить в Екатеринбурге. Следующая должна была состояться в ноябре 2020 г., но в планы вмешалась пандемия.

Кроме того, с 7 по 12 ноября 2021 г. площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд». Как напоминает JustMedia.ru, ранее проведение саммита планировалось на 23-28 мая 2021 года. Мероприятие планировал посетить президент Владимир Путин.

Автор: Анна Хлебникова
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