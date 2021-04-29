Тетюхинским госпиталем могут заняться силовики

Свердловские власти готовы привлечь правоохранительные органы к расследованию деятельности руководства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. Владислава Тетюхина.

Такая информация прозвучала на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с руководителями средств массовой информации на Уральском медиафоруме, пишет агентство ЕАН. Чиновники считают, что управленческая команда, которая пришла в клинику после смерти ее основателя Владислава Тетюхина, часть бюджетных средств вывела в офшоры.

Напомним, конфликтная ситуация между областными властями и госпиталем длится уже более года. DK.RU в подробностях рассказывал историю противостояния. Бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил областной бюджет через «Корпорацию развития Среднего Урала» (КРСУ). Вначале КРСУ требовала с клиники вернуть проценты за пользования кредитом. Кроме того, власти заявляли о необходимости передать пакет акций, сопоставимый с выданным кредитом, в собственность правительства. Однако наследники были категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий.

Недавно КРСУ подала иск к госпиталю на возмещение кредита с процентами — в общей сложности сумма составляет 1,4 млрд руб. После этого руководство сочло возможным передать долю в медклинике областным властям. При этом в госпитале пояснили, что денежная форма расчетов за кредит изначально не была предусмотрена.

﻿﻿﻿В соответствии с заключенным в 2013 г. соглашением госпиталь должен передать пакет акций, соответствующий фактическому размеру инвестиций правительства Свердловской области в проект. Денежная форма расчетов не предусмотрена. Акционеры и руководство не рассматривают других вариантов, — объяснили в клинике.

Собственники заявили, что сейчас КРСУ тормозит процесс передачи акций, требуя вернуть деньги. Выплата суммы в 1,4 млрд руб., по уверениям руководства, невозможна — у медцентра просто не хватает заказов для этого. Как неоднократно рассказывал DK.RU, из года в год госпиталь Тетюхина оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводится на коммерческой основе.

В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Владислав Тетюхин, который в то время был еще жив, называл эту ситуацию планомерным уничтожением госпиталя.

Чиновники объясняют политику по квотам для госпиталя тем, что это частная клиника, а значит, медучреждение должно справляться с финансированием своими силами, а не ждать областных денег. Кроме того, по словам областных властей, обращаться за квотами медцентру следует к федеральному Минздраву, а не областному.