КРСУ может войти в число собственников госпиталя Тетюхина

Клиника готова передать Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит областному правительству) долю в счет займа в 1,2 млрд руб., который медучреждение получило в 2013 г.

Собственники нижнетагильского АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (Госпиталь ВИТ) заявили о готовности передать долю в организации областным властям. Она может составить 25,6% — в соответствии с размером займа.

Напомним, заем в размере 1,2 млрд руб. организация получила из областного бюджета через КРСУ. Деньги пошли на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ). В общей сложности размер инвестиций в УКЛРЦ составил 5 млрд руб. Как рассказывал DK.RU, большую часть денег вложил бывший гендиректор и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин. После его смерти в 2019 г. КРСУ начала переговоры с наследниками о возвращении долга — либо в виде денег, либо как долю в АО. Наследники были против вхождения в АО областных властей. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин:

Когда отец умер, в правительстве решали, что делать. Алексей Орлов собрал совещание и сказал, что регион может приобрести госпиталь в госсобственность. Я спросил: «Вы мне денег хотите предложить? Это не мои деньги, и мне они не нужны, важно, чтобы центр продолжал оказывать помощь». Если регион выкупит долю отца, в Нижний Тагил пришлют нового управленца, который начнет устанавливать свои порядки, и через год в больнице закончится туалетная бумага, а родственникам больных придется покупать лекарства и возить продукты, чтобы те не голодали. Это не фигура речи — госпиталь тратит на еду для пациентов втрое больше, чем государственные больницы.

В марте 2021 г. в арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от КРСУ о взыскании с медучреждения процентов по кредиту в сумме 89,17 млн руб., сообщал DK.RU.

В итоге руководство Госпиталя заявило, что передать долю в АО областным властям — наиболее разумный на сегодня выход из ситуации.

«Госпиталь ВИТ» неоднократно на различных этапах и уровнях переговоров подтверждал свою полную готовность к передаче пакета акций в размере, соответствующем и пропорциональным фактическим вложениям КРСУ в проект, как это предусмотрено соглашением о сотрудничестве. АО «Госпиталь ВИТ» является сторонником реализации социально-значимого для жителей Свердловской области проекта на принципах государственно-частного партнерства с участием в составе акционеров правительства Свердловской области, как это было изначально предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сторонами в 2013 г.,— такое сообщение поступило в редакции СМИ от представителей медучреждения.

Отметим, ранее первый заместитель губернатора Александр Высокинский заявлял, что по закону регион обязан вернуть средства, выделенные из бюджета.

Согласно бюджетному кодексу, все государственные деньги, затраченные на оплату работ или услуг, в итоге должны встать на учет в региональную казну. В виде зданий, сооружений или в виде акций. Бюджет не может выделить средства и забыть про них,— приводит слова Александра Высокинского «Ъ-Урал».

По мнению некоторых экспертов, вхождение области в управление госпиталем может переломить ситуацию с получением квот. Как неоднократно писал DK.RU, из года в год госпиталь Тетюхина оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

В 2019 г. Минздрав не стал заключать госконтракты с центром. Кроме того, на 25% сократилось плановое задание по операциям по ОМС. Владислав Тетюхин, который в то время был еще жив, называл эту ситуацию планомерным уничтожением госпиталя.

Чиновники объясняют политику по квотам для госпиталя тем, что это частная клиника, а значит, медучреждение должно справляться с финансированием своими силами, а не ждать областных денег. Кроме того, по словам областных властей, обращаться за квотами медцентру следует к федеральному Минздраву, а не областному.