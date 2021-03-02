Уникальный госпиталь Тетюхина под угрозой закрытия. Чиновники оставили его без квот
«Что это, как не демонстрация Минздравом презрения к здоровью жителей Свердловской области» — врачи Уральского лечебно-реабилитационного центра им. Тетюхина написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.
Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле просят главу региона помочь в получении квот на оказание высокотехнологической медицинской помощи и обвиняют Минздрав в бездействии.
В ноябре прошлого года центр заявил о готовности выполнить в 2021 г. более полутора тысяч госпитализаций с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. К концу февраля 2021 г. в листе ожидания операций по травматологии и ортопедии числилось 996 пациентов.
Однако Минздрав квоты госпиталю не выделил, как и год назад.
Что это, как не демонстрация Минздравом презрения к здоровью жителей Свердловской области! Угроза сворачивания направлений работы медицинского Центра, угроза для жизни и здоровья пациентов из-за невозможности оказания им медицинской помощи может стать реальностью. Эскалация деструктивных и дискриминационных решений чиновников Минздрава, по нашему мнению, может быть направлена только на одно — медицинский центр им. В. В. Тетюхина больше не нужен Свердловской области?» — написали сотрудники центра в письме губернатору.
Они подчеркивают, что около 40 высококвалифицированных врачей уже уволились из госпиталя и покинули Свердловскую область.
Напомним, что миллиардер Владислав Тетюхин, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма», вложил в строительство центра более 3 млрд руб. личных средств. Суперсовременный госпиталь открылся в 2014 г. на принципах государственно-частного партнерства с правительством области. Но из года в год оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.
Ранее Дмитрий Тетюхин, сын Вячеслава Тетюхина, дал эксклюзивное интервью DK.RU.
На споры с Минздравом отец потратил последние месяцы жизни. Тогда проблему решили, но в этом году все повторяется. Исполнителей госконтракта на 2020 год должны были назвать в феврале-марте, но нас до сих пор держат в неведении — на запросы и телефонные звонки чиновники не отвечают. Хирурги тем временем простаивают, хотя в очереди на эндопротезирование уже больше тысячи человек, — рассказал он.
В ситуации, сложившейся вокруг центра, его руководство винило бывшего главу минздрава Андрея Цветкова.
Чиновник лишился поста после того, как глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Екатеринбург и раскритиковал работу регионального ведомства: он назвал Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого стало известно, что правительство Свердловской области заберет у мэрии Екатеринбурга контроль над городским информационным медицинским центром и ликвидирует горздрав.
Сейчас Министерство здравоохранения Свердловской области возглавляет Андрей Карлов. Ранее он руководил детской городской клинической больницей № 9.
В Департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию по предоставлению квот госпиталю:
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле — это частная медицинская организация. При этом госпиталь является участником территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. То есть часть медуслуг, предоставляемых здесь пациентам, оплачивается госпиталю по ОМС. Руководство Свердловской области, учитывая значимость работы и особенность профиля медцентра, всегда принимало все меры к тому, чтобы в части региональных квот госпиталь был загружен полностью. После того, как в декабре 2019 года подход изменился, и финансирование высокотехнологичной помощи по программе госгарантий теперь происходит только из федерального бюджета, все решения остаются за федеральным центром. Для получения квот медучреждению необходимо подавать заявку в Минздрав РФ. По данным регионального Минздрава, в прошлом году такая заявка центра в Нижнем Тагиле была одобрена, на эндопротезировние коленных суставов было получено 1100 квот. В этом году руководство госпиталя также формировало заявку и решение по ней ожидается в марте. Стоит отметить, что региональными властями всегда проводился большой объем работы по презентации возможностей центра в других регионах России и за рубежом — для привлечения новых пациентов и финансирования. Кроме того, с руководством госпиталя велись консультации о диверсификации профиля деятельности, что положительно бы сказалось на экономике проекта», — подчеркнул Сергей Симаков, заместитель директора департамента.