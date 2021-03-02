Уникальный госпиталь Тетюхина под угрозой закрытия. Чиновники оставили его без квот

«Что это, как не демонстрация Минздравом презрения к здоровью жителей Свердловской области» — врачи Уральского лечебно-реабилитационного центра им. Тетюхина написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.

Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле просят главу региона помочь в получении квот на оказание высокотехнологической медицинской помощи и обвиняют Минздрав в бездействии.

В ноябре прошлого года центр заявил о готовности выполнить в 2021 г. более полутора тысяч госпитализаций с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. К концу февраля 2021 г. в листе ожидания операций по травматологии и ортопедии числилось 996 пациентов.

Однако Минздрав квоты госпиталю не выделил, как и год назад.

Что это, как не демонстрация Минздравом презрения к здоровью жителей Свердловской области! Угроза сворачивания направлений работы медицинского Центра, угроза для жизни и здоровья пациентов из-за невозможности оказания им медицинской помощи может стать реальностью. Эскалация деструктивных и дискриминационных решений чиновников Минздрава, по нашему мнению, может быть направлена только на одно — медицинский центр им. В. В. Тетюхина больше не нужен Свердловской области?» — написали сотрудники центра в письме губернатору.

Они подчеркивают, что около 40 высококвалифицированных врачей уже уволились из госпиталя и покинули Свердловскую область.

Напомним, что миллиардер Владислав Тетюхин, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма», вложил в строительство центра более 3 млрд руб. личных средств. Суперсовременный госпиталь открылся в 2014 г. на принципах государственно-частного партнерства с правительством области. Но из года в год оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

Ранее Дмитрий Тетюхин, сын Вячеслава Тетюхина, дал эксклюзивное интервью DK.RU.

На споры с Минздравом отец потратил последние месяцы жизни. Тогда проблему решили, но в этом году все повторяется. Исполнителей госконтракта на 2020 год должны были назвать в феврале-марте, но нас до сих пор держат в неведении — на запросы и телефонные звонки чиновники не отвечают. Хирурги тем временем простаивают, хотя в очереди на эндопротезирование уже больше тысячи человек, — рассказал он.

В ситуации, сложившейся вокруг центра, его руководство винило бывшего главу минздрава Андрея Цветкова.

Чиновник лишился поста после того, как глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посетил Екатеринбург и раскритиковал работу регионального ведомства: он назвал Свердловскую область с точки зрения организации в сфере здравоохранения одним из худших регионов в стране, связав это с фактическим развалом системы управления, отсутствием четких документов, регламентирующих работу ведомства. После этого стало известно, что правительство Свердловской области заберет у мэрии Екатеринбурга контроль над городским информационным медицинским центром и ликвидирует горздрав.

Сейчас Министерство здравоохранения Свердловской области возглавляет Андрей Карлов. Ранее он руководил детской городской клинической больницей № 9.

В Департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию по предоставлению квот госпиталю: