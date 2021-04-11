ФНС доначислила ТРЦ «Гринвич» 54 млн руб. налогов. Арбитраж решение налоговиков поддержал

В 2016 г. «Гринвич» незаконно использовал льготу, позволяющую сэкономить на налогах за счет использования энергоэффективного оборудования. Тем временем ТРЦ продолжает судиться с бывшими арендаторами.

Арбитражный суд поддержал решение межрайонной ИФНС России №25 по Свердловской области и областного УФНС о доначислении ООО «Инвестторгстрой» (одно из юрлиц, под которым ведет работу ТРЦ «Гринвич») налога на имущество в размере 42,8 млн руб. и пеней в размере 11,4 млн руб.

В начале 2020 г. налоговая провела выездную проверку в «Гринвиче», по итогам которой приняла решение о доначислении налога на имущество за 2016 г. Не согласившись с этим, представители ТРЦ подали жалобу в вышестоящий налоговый орган — управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Оно оставило решение о доначислении в силе. После чего ООО «Инвестторгстрой» обратилось в арбитражный суд, сообщает «Ъ-Урал».

Как указано в материалах дела, фискальный орган решил, что компания незаконно воспользовалась предусмотренной п.21 ст.381 Налогового кодекса РФ льготой, что привело к неуплате суммы налога:

Льгота имеет целевое назначение — стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой недвижимости, и не предназначена для объектов коммерческой недвижимости.

В «Гринвиче» заявляли, что налоговая льгота была подтверждена камеральной проверкой, в связи с этим доначислять налог на имущество в рамках выездной налоговой проверки и отказывать в льготе неправомерно. Однако этот довод суд отклонил, указав, что выездная проверка может проводиться по тому же налогу и за тот же период, за который налогоплательщиком сдана налоговая декларация, и в отношении которой проведена камеральная проверка, независимо от ее результатов.

Илья Клюжин, официальный представитель ТРЦ «Гринвич», сказал, что сожалеет о выборочном применении стимулирования:

Остается только сожалеть, что это так было трактовано. Мы рассчитывали, что применение современных технологий приветствуется во всех сферах. Хотелось бы, чтобы льгота действовала. Почему в одной сфере девелопмента поощрение действует, а в другой нет? Нам это не кажется логичным.

С начала 2021 г. «Гринвич» оказался в череде судебных разбирательств с российскими и международными торговыми сетями. Иски подали шведский ритейлер H&M, российская ювелирная сеть Sunlight, а также компания «Джамилько», которая управляет в Екатеринбурге магазинами одежды известных брендов DKNY, Timberland и New Balance. К конфликту привели карантинные ограничения в 2020 г., когда торговля была ограничена в течение продолжительного времени. Все перечисленные магазины к настоящему времени прекратили работу в ТРЦ, сообщал DK.RU.