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«Гринвич» хочет помириться с Sunlight

«Гринвич» хочет помириться с Sunlight
Иллюстрация: ТРЦ Гринвич

Ювелирный магазин требует с торгового центра 9,6 млн рублей, выплаченных за аренду в период вынужденного простоя из-за «каникул». Конфликт решается в суде.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Судебное разбирательство между ТРЦ «Гринвич» и ювелирным магазином Sunlight отложено. Ранее магазин подал в суд на ООО «Управляющая компания ИТС-Групп». Компания хочет вернуть деньги, выплаченные за аренду в период вынужденного простоя из-за «каникул». Сумма превышает 9,6 млн руб., которые магазин считает «необоснованным обогащением» ТРЦ.

Ответчик заявил об отложении судебного заседания для целей урегулирования спора во внесудебном порядке и обсуждения вопроса заключения мирового соглашения. Истец поддержал заявленное ответчиком ходатайство, — говорится в определении суда.

Судебное разбирательство отложено на 20 мая, сторонам рекомендовано рассмотреть возможность урегулировать спор путем заключения мирового соглашения.

По мнению юристов, представители магазинов вправе требовать возврата части платежей у арендодателей в случае, если не могли пользоваться снятыми помещениями. Но на возврат 100% суммы рассчитывать не стоит. В данном случае ТЦ был закрыт по указу главы региона, и «Гринвич» не мог повлиять на ситуацию.

Ранее DK.RU писал, что шведский ритейлер H&M подал в суд на управляющую компанию ТРЦ «Гринвич». Ритейлер настаивает, что в его бутике незаконно отключили электроэнергию, из-за чего магазин вынужден был приостановить работу. Сейчас H&M уже съехал с площадей в ТРЦ «Гринвич». Сообщалось, что к разногласиям арендатора и управляющей компании также привели неплатежи за аренду. Затем Арбитражный суд Свердловской области постановил отложить судебное разбирательство и договориться сторонам во внесудебном порядке, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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