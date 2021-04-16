H&M вернулся в «Гринвич», но намерен отсудить у него деньги за простой

Шведский бренд приостановил работу бутика в сентябре 2020 г., когда остался без электричества. Из-за восьми месяцев бездействия ритейлер потерял десятки миллионов рублей.

Магазин H&M возобновил работу в «Гринвиче» 15 апреля. Ритейлер закрыл его осенью прошлого года, назвав решение вынужденным: управляющая компания ТРЦ отключила электричество на арендуемых им площадях.

H&M обратился в суд. К началу апреля компания подала к ТРЦ «Гринвич» три иска. Два — об устранении препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды — в декабре 2020 г.

Арбитражный суд Свердловской области постановил отложить судебное разбирательство и вообще — договориться сторонам во внесудебном порядке.

Третий иск H&M подал в апреле в 2021 г. По нему магазин хочет взыскать с ответчика 33,3 млн руб. в качестве компенсации понесенных убытков.

Обе стороны отказываются комментировать затяжной конфликт.

Напомним, что иски к «Гринвичу» также подали Sunlight, DKNY, Timberland и New Balance (магазины перестали работать на площадях ТРЦ). В конце марта стало известно, что судебное разбирательство между ТРЦ «Гринвич» и ювелирным магазином Sunlight отложено. Сумма этого иска превышает 9,6 млн руб., которые магазин считает «необоснованным обогащением» ТРЦ за время вынужденного простоя из-за пандемии.

Ранее DK.RU писал о возбуждении уголовного дела против российского подразделения H&M. Таможня заподозрила шведского ритейлера в том, что он не задекларировал часть лицензионных сборов. Речь идет о сумме в 3 млрд руб. Топ-менеджерам компании грозят реальные сроки.